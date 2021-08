En Junín hay 35.421 personas vacunadas con las dos dosis contra el coronavirus

De acuerdo a la sala de situación de la pandemia de coronavirus del portal del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en Junín ya se alcanzaron un total de 107.567 aplicaciones de dosis de vacunas contra el coronavirus.

Específcamente, hay 72.146 personas que cuentan con una dosis y un total de 35.421 que ya completaron su esquema de vacunación. Consecuentemente, 36.725 aguardan la segunda dosis.

Al respecto, el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, destacó que esta semana se aplicarán segundas dosis y se espera seguir con la combinación de dosis.

Con la aplicación de segundas dosis se avanzará esta semana en la inmunización de la población para completar los esquemas de vacunación, la principal preocupación ante el avance de la variante Delta.

Herce destacó que con la llegada de dosis de Moderna la semana pasada, “se busca continuar con la aplicación de segundas dosis y completar esquemas con la combinación”.

Cabe destacar que la Provincia se encuentra enviando turnos y una buena cantidad de ellos tendrán lugar esta semana.

No obstante el avance de la vacunación, consultado por la situación de las variantes en la Región, el funcionario bonaerense aseguró que no se registra la cepa Delta. “Tenemos amplia circulación de Manaos y un poco menos de la variante del Reino Unido”, pero no de la variante Delta, resaltó.

Asimismo mencionó a la cepa Andina, que circula en la Provincia, pero aseguró que se trata de una “variante de interés, pero no de preocupación”, es decir que se controla su avance pero no es del tipo de la variante Delta, que tiene altísima contagiosidad.

Menos contagios

Los contagios semanales mostraron una importante baja respecto de la anterior.

Entre el 9 y el 15 de agosto se registraron 118 casos positivos cuando en la semana previa, entre el 2 y el 8 de agosto, de acuerdo al conteo que realiza Democracia, se habían registrado 189 contagios de coronavirus.

En la última semana, el número de fallecidos fue de siete juninenses.

Adultos mayores

Mientras se avanza con la vacunación de los más chicos y adolescentes en Junín, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó también que el 97,84 por ciento de las personas mayores de 60 años ya fue vacunado en el territorio bonaerense, y en el sector docente y no docente el porcentaje ascendió al 96,07.

El reporte remarcó que 10.385.777 de personas recibieron la primera dosis y 3.575.439 ya están inmunizados con la segunda aplicación.

Uno de los datos más significativos de la campaña de vacunación es que 74.911 adolescentes de entre los 12 y 17 años con enfermedades de riesgo recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus sobre un total de inscriptos de 165.109, porcentaje que equivale a un 45,37 por ciento.

Además en la franja etaria de 18 a 59 años con comorbilidades hay 2.245.442 vacunados, que representan un porcentaje del 94,19; mientras que el 86,62 por ciento (4.140.719) en el mismo segmento pero sin comorbilidades ya está inoculado.

En el rubro del personal de seguridad están vacunados 189.002 bonaerenses sobre 212.283 inscriptos, que alcanzan un porcentaje del 89,03 por ciento, añadió el reporte gubernamental.

Situación en el país

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 3.727 nuevos casos de coronavirus en el país, una de las cifras más bajas en varios meses, en tanto que reportó 105 muertes en las últimas 24 horas.

Hasta el momento sumaban 5.084.635 los contagios acumulados y sumaban 109.041 los fallecidos por la pandemia en la Argentina.

Según el informe diario que emite la cartera sanitaria nacional, ya se recuperaron 4.746.994 personas que se habían contagiado de Covid-19, en tanto que otras 228.600 se encontraban con la enfermedad en curso.

Por otro lado, 3.574 pacientes con coronavirus se encontraban internados en terapia intensiva, en tanto que la ocupación de camas del servicio para toda patología en establecimientos de salud públicos y privados alcanzaba el 50,4 por ciento en el país y descendía a 48,1 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los distritos que más nuevos contagios informaron en las últimas horas son la provincia de Buenos Aires (819 y 2.013.024 confirmados), Córdoba (427 y 491.361), CABA (364 y 501.052), Santa Fe (272 y 459.270), Misiones (160 y 33.393), Santiago del Estero (150 y 77.520), San Luis (148 y 78.115), Formosa (126 y 59.038), La Rioja (124 y 30.969), Catamarca (119 y 45.572), Chaco (116 y 96.253), Mendoza (115 y 158.990) y Salta (107 y 79.274).

De las 105 muertes reportadas ayer, 56 corresponden a hombres: 33 son de la provincia de Buenos Aires, cinco de Mendoza, cinco de Córdoba, tres de Chubut, dos de Formosa, dos de Jujuy, dos de Misiones, uno de CABA, uno de San Juan, uno de Santa Cruz y uno de Santiago del Estero.

También se incluye 48 mujeres: 24 son de la provincia de Buenos Aires, cinco de Formosa, cinco de Mendoza, cuatro de Chaco, dos de Chubut, dos de Córdoba, dos de San Juan, una de CABA, una de Misiones y una de Santiago del Estero.