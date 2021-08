Con más de 180 cámaras, inaugura el nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo

Con más de 180 cámaras de seguridad, el intendente Pablo Petrecca pondrá en funcionamiento hoy, a las 8.30, el Centro de Observación y Monitoreo (COM), situado en Lavalle y Liliedal, según anticiparon a Democracia fuentes del municipio.

Y desde el Ejecutivo comunal diferenciaron la situación actual con lo que ocurría en 2015, “cuando solo había en funcionamiento unas 20 cámaras con dispositivos atrasados en cuanto a calidad de imagen, uso de software y búsqueda de datos”.

“Este lugar primero fue soñado y después planificado. Nos llevó mucho esfuerzo”, explicó el intendente Pablo Petrecca, mientras recorre las instalaciones junto a otras autoridades como el senador provincial y primer precandidato a concejal por Juntos, Juan Fiorini.

“Esto realmente es muy importante”, se entusiasma el Intendente. “Porque son los ojos de la Ciudad, son los que están permanentemente atentos a lo que está sucediendo. Ese temor que nos transmitían los vecinos en 2015, cuando tenían miedo de andar por la calle y no soportaban más la inseguridad, hoy lo reconvertimos. Aquello que era resignación es esperanza, hoy la gente puede andar mucho más tranquila por la vía pública porque sabe que hay un equipo de trabajo que vela por su seguridad”, compara Petrecca.

Mientras la recorrida se amplía por distintos sectores del COM, aguardando la inauguración, Luis Chami, director de Seguridad, repasa: “Lo que hemos recibido en el 2015 no tiene nada que ver con esta realidad. Hoy ya tenemos cámaras en los barrios, en las plazas y este COM es un espacio modelo en la región porque lo que no se puede prevenir, a través de este sistema, nos sirve para nutrir de informes para las investigaciones de la policía. Esto es un orgullo y va en línea con todo el trabajo que venimos desarrollando”.

“En el 2015 cuando me tocó ser secretario de modernización dijimos vamos a cambiar la realidad del centro de operaciones y del centro de monitoreo y a partir de ese momento comenzamos con cambios de trabajo, de tecnología para almacenar datos e imágenes, entre otros cosas”, explica Fiorini. “Este resultado no es el final, es el punto de partida, vamos a seguir sumando más cámaras, vamos a llegar a más barrios, vamos a sumar más operadores, todo nos va a posibilitar seguir trabajando con las fuerzas policiales y las instituciones. Esto es el resultado de haber escuchado y de haber hecho cambios importantes”, sintetizó el pre candidato a Concejal Fiorini.

Las características del COM

Los primeros pasos en 2015 fueron comenzar a dotar de mantenimiento, almacenamiento de información de datos y un nuevo software a una plataforma de monitoreo que estaba con casi sin funcionamiento. Ya en el 2017 se incorporaron 85 nuevas cámaras de HD, de las cuales 32 dispositivos eran lectoras de patentes que permiten observar el desplazamiento de vehículos en las entradas y salidas de la Ciudad e instaladas en la traza de la RN7, RN188 y Avenida Circunvalación.

Luego remodeló la sala del COM y se cambió todo el sistema informático, incorporando nuevas computadoras y accesorios y nuevos televisores Led. A partir del 2018 y fundamentalmente en lo que va del año 2021 se alcanzó la transformación general de los servicios y sistemas aplicados a la seguridad.

“Hoy contamos con 185 cámaras de última generación y 32 lectoras de patentes ubicadas en todos los accesos a la ciudad, lo que nos permite también tener una gran base de datos. Esas cámaras nos han servido para controlar nuestras rutas aledañas y accesos, siendo fundamentales para la lucha contra el narcotráfico”, explica el Intendente. Dentro del monitoreo también el COM controlará lo que sucede en puntos clave del partido gracias a la instalación de cámaras en Agustín Roca, Fortín Tiburcio y Agustina, entre otras localidades.

“Todo tiene que ver con un gran plan de seguridad que abarca también dotar al personal policial con recursos como bicicletas, autos, motos, herramientas, o la creación de destacamentos policiales fijos como los que están en Circunvalación y los que instalamos en los barrios”, dice Petrecca.