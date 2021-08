Informe: cuáles son las propuestas de los candidatos para estas elecciones

En exactamente cuatro semanas se desarrollarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la campaña ya está en marcha.

Convocados por Democracia, los candidatos que encabezan las diez listas que compiten por diez lugares en el Concejo Deliberante local explican cuáles son las propuestas principales de sus espacios para la Ciudad.

Producción, trabajo, vivienda, infraestructura, educación, son algunos de los ejes con más iniciativas entre los aspirantes a una banca. Además, muchos observan que se advierte un hartazgo entre la población por la grieta.

Pro y CC

En Juntos, el actual senador provincial Juan Fiorini es el primer candidato a concejal por el oficialismo local. “Las propuestas están relacionadas con la gestión porque, al ser nosotros parte del equipo del Intendente, el trabajo es en conjunto”, explica en diálogo con Democracia.

Para esta campaña, el Pro y la Coalición Cívica (CC) establecieron tres compromisos surgidos a partir de la pandemia. El primero tiene que ver con la educación, y prevén “seguir defendiendo la presencialidad”, el segundo pasa por la defensa del trabajo, “tan debatido durante la pandemia en Junín”, y el tercero apunta a la institucionalidad. “Vimos atropellos a las instituciones y a la palabra durante esta pandemia, y esta semana tuvimos un ejemplo muy claro de ello, así que nos comprometemos a no quedarnos callados ante eso”.

Más allá de estos compromisos, Fiorini comenta que tienen propuestas concretas en diferentes ejes.

Uno es el trabajo, donde apuntan a fomentar y consolidar los centros comerciales a cielo abierto, proyectar un nuevo parque industrial y una zona de actividades logística más un centro de transferencia de cargas, potenciando a los emprendedores e impulsar un distrito tecnológico en Junín.

En educación, prometen seguir garantizando la movilidad de los estudiantes con el boleto estudiantil, infraestructura, becas y el fomento de la actividad cultural.

Fiorini también considera importante lo que quieren hacer en Medio Ambiente, con políticas de gestión de los residuos sólidos urbanos, impulsando la separación en origen, así como el compostaje para residuos orgánicos.

“También tenemos propuestas en torno a seguridad, salud y bienestar social. Y tenemos algunos proyectos puntuales que tienen que ver con la identidad juninense relacionada con los barrios, que incluyen ordenanzas de ordenamiento urbano, seguridad vial, movilidad y con el reconocimiento de cada uno de los barrios”.

En relación a esta campaña tan particular, Fiorini hace referencia a que Juntos es el único espacio donde habrá internas entre dos partidos: “Eso nos pone en una situación distinta, pero con un mismo norte, porque compartimos una visión como espacio político de lo que queremos para el país, la provincia y para la ciudad. Pase lo que pase, en septiembre vamos a tener una única lista y ahí vamos a trabajar otra vez juntos, como estábamos acostumbrados a hacerlo”.

UCR

Tal como quedó dicho, la Unión Cívica Radical se enfrentará al Pro y la CC en estas PASO. Juan Pablo Itoiz, cabeza de lista, indica: “Nuestra propuesta se basa en lo que plantea Facundo Manes, de poner una nueva agenda de discusión de la Argentina que se viene para la postpandemia. Se necesita elevar el nivel del debate, de las ideas, de las propuestas”.

Para Itoiz, el sentido que tiene el discurso de “dar el paso” es que “hay que superar las divisiones entre los argentinos, que la grieta no beneficia a nadie, solo a un puñado de dirigentes de uno y otro lado, cuando el conjunto de la sociedad sufre”.

Según dice, hay algunas ideas “muy potentes” en su propuesta. “La primera es poner en el centro de la discusión el valor de la educación y del conocimiento”, afirma quien es también secretario de Extensión de la Unnoba. Además, sostiene que es imperioso “encontrar nuevamente el rumbo que se perdió”. Y profundiza: “Lo que nosotros decimos no es inédito, la Argentina ya lo hizo con la Ley de Educación en el siglo XIX, con la sustitución de importaciones a mediados del siglo XX, con la gesta de la recuperación democrática en el 83, entonces, cuando el país encuentra un rumbo y un objetivo por el que luchar, las cosas suceden. Tenemos que iniciar un camino de esperanza, salir del pesimismo y la derrota, y asumir el compromiso de ir a buscar ese sueño. Y esos ejes de campañas se pueden traspolar a lo local”.

En ese marco, Itoiz proyecta un Junín en el que se debería “poner en agenda la educación y el conocimiento para la generación de empleo, el fomento a la producción, que el estado municipal le brinde herramientas al sector privado para que invierta, para que se desarrolle y para facilitarle el tránsito hacia la recuperación económica que, ojalá, culmine con un proceso exportador que genere valor agregado y permita el ingreso de divisas a Junín”. Según su análisis, nuestra ciudad tiene “una trama empresarial muy importante, tanto en lo productivo como en lo comercial: los empresarios juninenses son muy buenos”.

Por otra parte, Itoiz subraya que el Concejo Deliberante “es la caja de resonancia de los problemas de los vecinos” por lo que “hay que elevar el nivel del debate”.

Finalmente, en cuanto a la interna con la lista del oficialismo local, señala: “Tenemos miradas diferentes sobre la gestión a nivel local, tenemos algunos matices respecto a los ejes sobre los cuales debe darse el diálogo interno dentro de nuestro espacio, pero también tenemos una matriz en común, hay ciertos valores o ideas propias de cada partido que integra nuestra coalición, que son compartidas”.

Frente de Todos

El Frente de Todos (FdT) logró una lista de unidad que encabeza el ex presidente del Concejo Deliberante y el actual director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Unnoba, Pablo Petraglia.

En diálogo con Democracia, explica que una de sus propuestas es “recuperar la senda de la producción y el empleo” en lo local: “Hay que generar las condiciones óptimas para que Junín sea un lugar atrayente y eso tiene que ver con una impronta política. Yo pertenecí a una gestión que se animó a traer al Indio Solari, frente a una que tenía miedo de abrir la Laguna de Gómez en primavera. Eso significa tener una visión de lo que debe ser una Ciudad”.

Petraglia también considera que “hay que reconstituir el tejido de la sociedad civil y las instituciones”, y ejemplifica: “La foto del Parque Industrial sigue siendo la misma que la del 2015. Se habló de brotes verdes, de segundo semestre, un discurso del cambio que, lamentablemente, no se reflejó”.

Otro tema clave para el candidato del FdT es “continuar y desarrollar con lo que llamamos el legado de Mario Meoni”, que incluye las obras del paso bajo a nivel de calle Rivadavia, el aeródromo, la nueva terminal de ómnibus y lo que se está desarrollando en el taller ferroviario que lleva el nombre del ex ministro, “donde ya se ven cosas concretas: los empleados ya no son de una cooperativa sino de una empresa, con una dignidad en el trabajo”.

Una propuesta que para Petraglia es clave tiene que ver con la articulación de políticas públicas habitacionales. “Con Mario, en su gestión, logramos construir más de 500 viviendas del Plan Federal. Es testimonio evidente que el problema del acceso a la vivienda fue nuestra prioridad. La actual gestión no pudo construir las 25 viviendas de (María Eugenia) Vidal, que hoy están abandonadas”, apunta.

Asimismo, el candidato massista cree necesario “recuperar para Junín el protagonismo regional, que ha perdido”. Y añade: “Hay cuestiones simbólicas que lo reflejan: la Ciudad tiene tres lagunas y ni siquiera preside el Comité de Cuenca. Esto significa que Junín ya no es ‘la’ gran ciudad, sino que es una más en el concierto del interior bonaerense, y tenemos que recuperar ese liderazgo”.

En referencia a la campaña, cree que esta es diferente “a todas las que se han dado en la historia, diría”, por el contexto de pandemia: “Hay que planificarla de otra manera, con un contacto más personal y más cuidado, respetando las medidas sanitarias”. Y, en tal sentido, aprovecha para “revalorizar la tarea que se hizo en pandemia y se ve en el éxito total del plan de vacunación: Junín es uno de los distritos con mayor porcentaje de inoculados, lo que permite llevar adelante mejores estrategias políticas y sanitarias”.

Vamos con Vos

Vamos con Vos, el espacio referenciado en Florencio Randazzo, tiene al periodista Mauricio Mancilla encabezando la lista de postulantes al Concejo Deliberante.

“Somos muy cautelosos a la hora de hablar de proyectos porque sabemos que el Concejo Deliberante es una herramienta que le aporta a la política pero, en definitiva, es el Departamento Ejecutivo el que termina llevando a cabo las cosas”, explica quien también fuera delegado de Agustín Roca.

Con todo, Mansilla considera que “hay que hacer reformas profundas en varios temas”.

Entre ellos, uno es la seguridad vial, donde “hay que trabajar fuertemente porque sigue habiendo inconvenientes”. Otro punto es el deporte, por lo que aspira a “trabajar para potenciar a los clubes que, en definitiva, son los que tienen que estar fuertes para cumplir su rol”.

Asimismo, la falta de viviendas “sigue siendo una materia pendiente para los que menos tienen: el Procrear es una herramienta importante, pero no todo el mundo tiene acceso a esos créditos”. Por eso intentarán apostar a la autoconstrucción.

Para Mansilla, “Junín tiene un enorme potencial para poder explotar en turismo”, porque de la mano de esta actividad “viene el movimiento económico”. Y asociado a esto, “está la cultura”, tema en el que “también estamos trabajando en proyectos”.

El primer candidato de Vamos con Vos cree que otra clave es la educación: “A través de Natalia Eusebi, nuestra primera candidata a consejera escolar, que conoce en profundidad el tema, vemos que tenemos que apuntalar el tema de infraestructura”.

Finalmente, sostiene que también tienen proyectos de ordenanza “que fortalezcan a las localidades del partido” y otros vinculados a la Salud: “Estamos trabajando en una idea que busca entrelazar las unidades sanitarias con el Hospital”.

Estos son los ejes principales de una campaña que, en palabras de Mansilla, es un desafío: “No tenemos el respaldo de un municipio ni de un Gobierno nacional o provincial. Estamos arrancando un proyecto con gente nueva, sin recursos y tenemos que ingeniarnos de otra manera. La pandemia nos impide las reuniones, así que hay que usar más la comunicación y las redes sociales. Pero es un lindo desafío”.

Renovación

Esta semana, los integrantes de la lista del partido vecinal Renovación realizarán una presentación de su propuesta que se basa en doce puntos, como violencia, hábitat, problemática animal, espacios verdes, deportes, turismo, pueblos del partido, entre otros.

En diálogo con Democracia, Juan Pablo Montanaro, quien encabeza esta nómina, adelantó que su espacio busca “asegurarles a los vecinos que queremos ser su voz en el Concejo”.

“No podemos prometer cosas que no vamos a cumplir, no es nuestra manera de ser. Cuando vamos a los barrios escuchamos que la gente está cansada de la grieta, no quiere más polarización y en esta elección, que es legislativa, estamos seguros que se va a apostar por algo nuevo por la Ciudad”, se entusiasma Montanaro.

Según dice, los temas prioritarios para la gente dependen de qué lugar visiten: “Si recorremos el centro hablan de la falta de ventas y las dificultades económicas, y en la periferia se haba de la seguridad, la iluminación y el estado de las calles. En los pueblos también hay falencias de conectividad, falta alguna dársena de ingreso. Son muchas las falencias”.

En cuanto a la campaña, Montanaro observa que para ellos “es fácil” tener contacto cercano con la comunidad: “Nosotros estamos trabajando para estas elecciones desde hace más de dos años, no aparecemos ahora como los otros. Estamos en casi todas las pantallas Led que están en Junín, los medios nos dan una mano, y la sociedad quiere gente nueva. Puedo asegurar que vamos a ser la noticia del 13 de septiembre, vamos a ser la sorpresa”.

FIT Unidad

El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT Unidad) lleva a la docente María Fernanda Urcola en lo más alto de la lista de candidatos a concejales de Junín.

“Nuestra propuesta la podemos resumir en seis puntos”, le dice a Democracia: “En referencia al trabajo, nosotros planteamos la reducción de la jornada laboral a seis horas. Proponemos un salario mínimo igual a la canasta básica familiar y que se vaya actualizando con la inflación. Otro tema es el de la tierra y vivienda, para los trabajadores que no tienen acceso a un techo propio. En Salud, vemos que en el Hospital renunciaron los médicos de guardia porque evidentemente hay una crisis fenomenal, hoy se habla mucho del personal de Salud, se los trata de héroes, pero no hay ningún reconocimiento concreto a nivel salarial. Para la educación pedimos becas y conectividad para que se pueda seguir con la continuidad pedagógica. Y en cuanto a temas de género y disidencias, presentamos un plan de emergencia contra la violencia de género que no se está cumpliendo y en Junín estamos bregando por la apertura del hogar para mujeres que son víctimas de esa violencia”.

Para Urcola, la campaña para un partido como el FIT Unidad “es difícil, pero no imposible”. Y agrega: “No tenemos mucha presencia en los medios, nosotros nos bancamos con el aporte de los militantes, no tenemos recursos de las empresas, tenemos que salir, volantear y pegar afiches, que es la militancia que hacemos desde la izquierda, sin fondos”.

Principios y Valores

El frente conducido por Guillermo Moreno a nivel nacional tiene como primer candidato a concejal a Francisco Tommasino en el espacio Principios y Valores.

“Tenemos propuestas directas para el Servicio Penitenciario porque es un sector muy olvidado; también queremos que se mejore la situación de los policías, que nunca dejaron de trabajar en pandemia; tenemos un proyecto para darle una solución a la situación de los clubes locales; y en cuanto al turismo, creemos que hay que reactivar la Laguna y poner en valor el autódromo”, enumera Tommasino.

Los referentes de este partido ya hicieron recorridas por Almirante Brown, San Antonio y 11 de Julio, entre otros barrios, en una campaña que no es nada fácil. “Es difícil -afirma Tommasino-, hablamos con gente de las sociedades de fomento, algunas están muy politizadas, igualmente varios nos dieron un espacio. También está el tema de la pandemia, por eso no queremos hacer actos masivos, nos manejamos con mucho cuidado. Tampoco tenemos recursos, así que hacemos lo que podemos. Es todo muy a pulmón, pero es como debe ser”.

Juntos por Junín

Los libertarios de José Luis Espert tendrán representación en nuestra ciudad a través de la lista de Juntos Por Junín, que encabeza Javier Souto.

“Lo que más me importa es el trabajo de la gente, la educación, la pandemia, por eso se armó Juntos por Junín”, explica el primer candidato a concejal. Según dice, están diciendo “basta de gente que no sabe gestionar”.

A partir de su paso por Defensa Civil y con años de experiencia en el manejo de máquinas viales municipales, Souto sentencia: “Conozco los barrios y falta infraestructura. Cuando estaba en Defensa Civil le sacábamos el agua a la gente de las casas cuando llovía. No hay obras. Abel Miguel, sin estar alineado, hizo 3500 casas. Estos estuvieron alineados, los otros en un tiempo también, y no se hicieron viviendas”.

Según dice, en sus recorridas por los barrios periféricos ve que “la gente puede comer y nada más, eso pasa en los barrios, donde la gente tiene hambre”. Por eso considera que las prioridades deben ser “el trabajo y la educación”.

Y sobre la campaña, acota: “Es muy difícil. La gente se está sumando, me conocen porque estuve veinte años arriba de las máquinas en los barrios, pero se dificulta por lo económico. Yo creo que nos va a ir muy bien”.

+Valores

La lista de +Valores en Junín está encabezada por Mariana Dromal quien, en diálogo con Democracia, señala que “las propuestas que traemos son concretas”. Y agrega: “Queremos ayudar con un lugar para los fomentistas, reevaluar los alimentos que se dan y que sean suficientes, apuntar a que los trabajadores que reciban planes sean útiles a la sociedad interrelacionados con empresas, ver en qué medida podemos contribuir con el campo que es el eje central de nuestro almacén diario, porque si al campo le va bien, repercute directamente en el resto de los ciudadanos”.

Dorman observa que la necesidad de viviendas es otro tema central.

“Desde nuestro grupo emergente queremos llevarle al vecino sus inquietudes, que sepan que nosotros somos iguales y que estamos capacitados para ser su voz en el Concejo Deliberante de Junín”, concluye.

Partido Conservador Popular

Claudio “Tato” Aiub es el primer candidato a concejal por el Partido Conservador Popular. “En Junín hay familias ilustres de conservadores, como Benito de Miguel o Borchex”, dice, a modo de presentación.

Entre los temas que propone para esta campaña, Aiub cuenta que está recorriendo los barrios y “lo primero que se ve es que la gente no tiene trabajo”. Y añade: “Nosotros tenemos conexiones para ver si se pueden radicar empresas en Junín, porque se necesita trabajo”.

“También nos dicen que se hizo mucho cordón cuneta, pero no hay asfalto. Y en otras zonas, hay pavimento, pero no tienen cordón cuneta, por ejemplo en Benito de Miguel, después de Soldado Argentino. Eso hay que completarlo”, señala. Según su mirada, hacen falta obras de infraestructura y de mantenimiento general.

Y sobre la campaña, indica: “Es todo a pulmón, no queda otra que salir a caminar, por los barrios y por el centro. La gente no quiere votar a los de siempre, se ve que está cansada de la grieta”.