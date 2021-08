Donación de sangre

Durante los días 17, 18 y 19 del corriente mes se realizará una colecta de sangre en el Servicio de Hemoterapia, ubicado en Pellegrini y Borges, en el horario de 8 a 11.

Esta actividad ha sido declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Junín.

“Donas sangre es donar vida”, es el lema que tiene esta campaña organizada por “Concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur y Malvinas” y el Centro de Colecta y Distribución de Hemocomponentes Junín, de Región Sanitaria III.

Adhiere y colabora “Moteros a morir”MC.

Turnos: para donar sangre hay que sacar turno al teléfono 236 4513652 (Flavio Bojko).

Condiciones

Para donar, la edad permitida en la provincia de Buenos Aires es de los 16 a los 65 años; se requiere que, en el último año, la persona no se haya hecho un tatuaje, tampoco ser gestante o no haber gestado; no haber tenido una interrupción voluntaria del embarazo en ese mismo período de tiempo. En el caso de las vacunas contra el Covid, se puede donar después de las 72 horas de haberse aplicado la vacuna. Si la persona fue paciente de Covid, puede donar sangre después de los 28 días de que se le diera el alta.