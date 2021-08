Del Caño: “Apostamos a que la Izquierda emerja como una tercera fuerza”

A semanas de las elecciones primarias de septiembre, y en plena campaña, signada y condicionada por la pandemia, el pre candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda de Unidad Lista 1 A, Nicolás del Caño visitó ayer la Ciudad y dialogó con TeleJunín Noticias sobre la carrera hacia las PASO, las problemáticas vigentes de precarización del trabajo y falta de viviendas. Además remarcó la necesidad de la Izquierda de ser una “tercera fuerza”.

Desocupación y vivienda

“Es importante para nosotros instalar en estas PASO los debates que tienen que ver con la realidad que está sufriendo el pueblo trabajador. Vemos el problema del empleo, ya sea por crecimiento de la desocupación, de la precarización laboral y de los bajos salarios”, destacó el referente de la Izquierda.

En esa línea, se refirió a uno de los planes que buscan llevar adelante: “Una de las propuestas que hacemos en función de resolver esta problemática es la necesidad de reducir la jornada laboral a 6 horas, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados”.

Y señaló: “Nuestro objetivo es eliminar la desocupación. Si tomás solamente las grandes empresas en Argentina, podrías generar cientos de miles de puestos de trabajo de esta manera, pero obviamente tiene que afectar las ganancias de esos empresarios. Sin afectar el salario y con un mínimo que cubra el costo de la canasta familiar porque hoy no te alcanza”.

A su vez, refirió que ese es otro de los puntos que plantean: “Un salario mínimo, que cubra el costo de la canasta familiar y que se indexe de manera automática en función de los aumentos del índice de precios, igual que las jubilaciones”.

Además, destacó que plantean “un plan de obras públicas, que construya las viviendas que son necesarias”.

Una “alternativa”

En el marco de la difícil situación del país, del Caño aseguró: “Apostamos a que la Izquierda emerja como una tercera fuerza”.

“Percibo un descontento muy grande porque hay gente que ya hizo una experiencia con el Gobierno de Macri, por eso Juntos se acorta el nombre, pone nuevas caras, trata de que Macri no venga a la provincia de Buenos Aires para hacer campaña”, detalló.

“Con el Frente de Todos hay decepción porque los grandes empresarios, los bancos, los grandes productores de soja, de maíz, tuvieron una rentabilidad de las más altas del siglo, mientras los trabajadores están cada vez peor. Entonces un Gobierno que llegó diciendo que primero iban a ser los últimos, y que a las familias que van a reclamar viviendas le pasan la topadora; un Gobierno que dijo que entre los bancos y los jubilados elegía a los jubilados y la primer medida que hizo, sin pandemia, fue eliminar la movilidad jubilatoria que por primera vez les iba a dar un poquito más que la inflación, después de perder 19 o 20 puntos con Macri, ha generado un descontento”.

“Hay que apostar a una fuerza desde abajo, de la clase trabajadora y por eso el Frente de Izquierda apuesta al apoyo de todos los sectores que hoy tienen ese descontento y no se transforme en escepticismo sino en una esperanza que tiene que ver con la lucha y con la organización y confiar en la propia fuerza del pueblo, no en los políticos que siempre gobiernan para los intereses de los grandes grupos empresarios”.