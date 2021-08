SADE Junín: Concurso de cuento y poesía Luis B. Negreti

La Sociedad Argentina de Escritores filial Junín, fundada en el año 2000, realizará en la sede que funciona actualmente en la biblioteca Ameghino, en Padre Ghío 64, el concurso de Cuento y Poesía Luis B. Negreti con categorías para niños, adolescentes y adultos.

Los jurados en poesía serán Claudia Tejeda y Claudia Molina. Los jurados en cuento serán Anahí Flores y Mauricio Koch.

Los interesados pueden enviar el material hasta el 10 de septiembre ingresando en la cuenta de Facebook de SADE Filial Junín para consultar las bases. También, contactarse a @sadefilialjunin o al teléfono 2364669745.

El premio será la publicación en una antología.

La SADE continúa con sus actividades incluso de manera virtual, con el ciclo “12 poetas x jueves” y realizó además el Conversatorio: “El escritor y sus fantasmas”.

Bases y premios del concurso:

Podrá concurrir a este Certamen cualquier persona, de cualquier nacionalidad, siempre que su trabajo esté escrito en castellano.

Se establecen tres modalidades:

Categoría A: de 10 a 13 años (ambos incluidos).

Categoría B: de 14 a 17 años (ambos incluidos).

Categoría C: mayores de 18 años.

Se establecen dos modalidades en cuanto al género.

Poesía, el máximo son 50 versos; Cuento, la extensión no puede ser mayor a cinco folios escritos por una sola cara, en cuerpo de letra 12 y a doble espacio. El tema será libre.

Cada trabajo se presentará por triplicado. Los cuentos con ortografía y signos de puntuación deficientes podrán ser retirados del concurso. No podrá presentarse más de una obra por autor. Los trabajos deberán ser originales e inéditos.

Los trabajos impresos se presentarán sin firma, aunque sí deberán tener un título. A estos se adjuntará un sobre cerrado. En el exterior de este, deberá figurar: Concurso Infantil, Juvenil y Adulto, de Poesía y Cuento “Luis B. Negreti”; el título del relato y bien visible la letra (A, B o C) correspondiente a la categoría en la que se presenta. En el interior del sobre habrá que señalar: el nombre, apellido/s, fecha de nacimiento y dirección completa (calle, localidad, provincia, teléfono).

Se otorgarán cinco premios por categoría. El premio consistirá en:

Diploma de Ganador o Menciones que se consideren en cada categoría; la edición de una antología con los ganadores elegidos en cada categoría.

Se establecen menciones especiales que el jurado considere.