Mansilla: “Me encantaría ver un Concejo más abierto”

Mauricio Mansilla, precandidato a concejal por Vamos con Vos, la lista que encabeza Florencio Randazzo, mantuvo un diálogo con TeleJunín Noticias en la que abogó por el diálogo, saldar la grieta y un concejo deliberante “más amplio”.

El ex delegado de Agustín Roca y ex concejal en Junín, con 12 años en la gestión pública vuelve a participar en política: “Luego de una charla con Florencio Randazzo, me gustó la idea de poder aportar”, aseguró.

“Soy de los que desea que en Argentina termine de una vez por todas esta grieta, que sigan existiendo todos los partidos políticos como están, pero cada uno defendiendo los intereses de la gente y me parece que la aparición de la figura de Florencio Randazzo entrega una llave para abrir esa puerta y hacer desaparecer esa grieta, tener una nueva alternativa”, remarcó.

Consultado sobre el aporte que haría al Concejo, de ser electo, Mansilla indicó: “Primero y principal, el diálogo, que no es un dato menor hoy en estos tiempos. Y por supuesto trabajar en función de una ciudad que merece hoy tener muchas más cosas, que se puede exprimir mucho más, en este Junín tan lindo”.

Y agregó: “Y sin promesas” porque consideró que “proyectos e ideas hay un montón, pero también debemos serles claros a la gente. Desde el Concejo Deliberante no son muchas las herramientas que hay como para darle soluciones inmediatas al ciudadano, al vecino, porque el Concejo Deliberante es legislativo, no es ejecutivo. Está para proyectar, presentar ideas, trabajar en proyectos, acompañar a quien gobierna en el momento, para ponerle el punto en la “i”, en el momento que hay que ponérselo y en eso estamos trabajando con el grupo que creo que es totalmente nuevo”, destacó.

“No tenemos que convertirnos en opositores por ser opositores. Poner palos en la rueda, no, todo lo contrario. Es ayudar a que la rueda, en estos momentos difíciles, gire cada vez más rápido, para que Junín esté mejor ubicado. Decir lo que está mal y cuando están bien las cosas, acompañar”.

Por último, aseguró: “Me encantaría ver un Concejo Deliberante mucho más abierto, mucho más amplio en cuanto a diferentes partidos políticos”.