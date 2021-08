Alsina aseguró que “a la brevedad se iniciarán las obras de reparación”

Luego de conocerse el desprendimiento de mampostería en el cielorraso de la Escuela N°1, el presidente de Consejo Escolar, Marcelo Alsina, aseguró que “el sector no presentaba señales de deterioro ni ningún indicio que hiciera prever semejante desenlace”.

A su vez destacó que se procedió a desmontar la totalidad de cielorraso de la galería para evitar riesgos y se realizaron los informes correspondientes.

“A la brevedad se iniciarán las obras de reparación que tienen que ver con renovar el cielorraso”, resaltó.

Consultado por Democracia, Alsina explicó que “el día sábado se comunicó la directora de la Escuela N° 1 para informarme el desprendimiento de una parte de la mampostería del cielorraso de la galería exterior y automáticamente nos acercamos junto a la Inspectora de Infraestructura Escolar”.

Afortunadamente cuando se produjo el desprendimiento, en horas de la mañana, no había personas en el edificio, según indicó.

“El sector no presentaba señales de deterioro, ni ningún indicio que hiciera prever semejante desenlace”, advirtió.

“Durante los últimos meses se realizaron diferentes reparaciones en la institución pero ese sector no se había visto afectado por ingreso de humedad, desprendimiento de revoque, ni fisuras, ni grietas. Inmediatamente ocurrió nos pusimos a trabajar para hacer la limpieza y tomamos la decisión de realizar el desmonte de la totalidad de cielorraso de la galería evitando cualquier riesgo tanto de sectores de cielorraso, mampostería, revoques y ladrillos de la cubierta”, explicó Alsina.

“Se trabajó con las Inspectoras de Educación por intermedio de la Directora de la institución y con la Dirección de Consejos Escolares y Subsecretaria de Infraestructura realizando todos los informes correspondientes. Ya se ha elevado el legajo técnico, el cómputo y presupuesto para realizar la obra, que ya fue aprobada por infraestructura”, destacó y aseguró que “a la brevedad se iniciarán las obras de reparación para renovar el cielorraso. Se hará de material plástico PVC para evitar estos inconvenientes, como se está trabajando en todas las escuelas”.

Asimismo confirmó que hoy visitarán la institución “con las Inspectoras de Educación, el Equipo Directivo y la inspectora de Infraestructura Escolar”.

Udeb Junín y Suteba

Por su parte, desde Udeb Junín indicaron que “el uso del Fondo de financiamiento educativo y la revisión responsable de los distintos edificios escolares para evitar hechos como el producido en la Escuela Primaria N° 1 debe ser un trabajo constante de los consejeros escolares en combinación con los directores y realizando las comunicaciones correspondientes a DGEyC”.

Asimismo, el comunicado destaca que “desde siempre UDEB Junín (FEB) hemos hecho un seguimiento y hemos informado (2016) a quien corresponde, por su responsabilidad, sobre los distintos problemas edilicios de los edificios escolares. Este problema fue con suerte porque fue un fin de semana. ¿Qué hubiera pasado si ocurría un día de clases presenciales?”.

A su vez, exigieron “pronta solución de este problema y la revisión constante de todas y cada una de las escuela del distrito”.

Adicionalmente, desde Suteba pidieron “la urgente clausura del edificio escolar hasta tanto se realicen todas las obras correspondientes para garantizar la seguridad de los alumnos, alumnas, personal docente y no docente del establecimiento”.

“El retorno a la escuela es posible sólo cuando haya un certificado de condiciones de habitabilidad firmado por la Inspectora de Infraestructura Escolar. Si fuera necesario, solicitaremos la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires”.

“Hoy fue la caída de un techo en una escuela vacia. Podría haber sido una tragedia irremediable que no merecemos. Exigimos una inversión que de solución a los problemas edilicios de fondo de esta escuela, y de todas las que lo necesiten. Hay 160 millones de pesos a disposición del Intendente”, indicó Suteba.