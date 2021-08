Comenzó la vacunación a menores de entre 12 y 17 años en la Región

Los primeros distritos en recibir la vacuna Moderna -aprobada para inocular a menores de entre 12 y 17 años- fueron Florentino Ameghino, General Pinto y General Viamonte, a cada uno de ellos se les otorgaron 140 dosis que ya comenzaron a ser aplicadas. En tanto, Junín recibió 560 dosis de Moderna, Lincoln 280, Leandro N. Alem 140, General Arenales 140, Chacabuco 420 y los turnos ya son enviados para inocular a adolescentes, con comorbilidad como prioridad, en la semana entrante. En iálogo con Democracia, el doctor Jorge Herce, director de la Región Sanitaria III, consideró que con estas dosis se alcanza a cubrir, al menos, a los miembros de este grupo etario con comorbilidad.

“De manera global, en las últimas cuatro o cinco semanas se registró un descenso en el número de casos en la región, eso es un alivio. En buena parte esto tiene que ver con el avance de la vacunación, hay un porcentaje importante de la población ya vacunada, eso nos permite mejorar la situación epidemiológica, lo que no quita que uno tenga que seguir cuidándose, porque la amenaza del virus es permanente, sobre todo con la aparición de nuevas variantes, más agresivas, siempre hay que estar atentos”, dijo Jorge Herce a este diario y agregó que “el aumento de personas cubiertas con vacuna no debe hacer que aflojemos con los cuidados”. Por otro lado, el director de Región Sanitaria III indicó que la combinación de vacunas es una alternativa interesante para quienes ya recibieron el primer componente de Sputnik V, “aunque también hay partidas pendientes del segundo componente y producción en Argentina”.

Esta semana la vacunación a adolescentes de entre 12 y 17 años empezó en los distritos de General Pinto, Florentino Ameghino y General Viamonte, en tanto, en los demás municipios que integran la región sanitaria ya hay turnos para esta semana. “Es una gran noticia empezar a vacunar a los menores de 18 años, uno no pensaba que iba a llegar este momento tan rápidamente, de hecho, hubo gente que apostaba a que esto no sucedería pero la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires ha avanzando en forma muy rápida, se está vacunando y se va cubriendo la población a medida que llegan las dosis. Es una gran noticia que se vacunen los menores de 12 a 17, con aquellos con comorbilidades como prioridad, los chicos y chicas con otras enfermedades”.

Consultado respecto de la logística de las vacunas, Herce detalló que “tiene que ver con la gente que se va inscribiendo, la estimación en la provincia de Buenos Aires es que haya inscriptos 120 mil jóvenes, de 12 a 17 años y con comorbilidades. Se inscribieron muchos chicos y chicas, se inscribió más de la mitad de este grupo etario, eso es muy interesante, lo hicieron todos muy rápido, en los primeros días se anotaron a razón de 1500 por jornada. Insistimos con que sigan inscribiéndose porque permite la distribución de las vacunas. Vemos que los argentinos tenemos una cultura vinculada a la vacunación muy importante, el porcentaje de personas que optan por no vacunarse es muy bajito por suerte”.

“Las dosis de Moderna llegaron a los distritos que mayor cantidad de adultos mayores vacunados tienen. Se debe completar el esquema de vacunación de los adultos lo antes posible, eso se está haciendo en estos días y durante todo este mes. Se van a aplicar segundas dosis a la población inscripta y en los distritos donde está avanzado este proceso se empezó con los más jóvenes. Para la semana que viene hay turnos en toda la provincia, incluidos los distritos de la Región Sanitaria III”, contó Herce.



En cuanto a la capacitación de los y las vacunadoras de las postas, Herce apuntó que “hace unas semanas que se está trabajando en la capacitación del personal que trabaja en las postas porque esta es una población diferente, son jóvenes con comorbilidades y, además, es una vacuna diferente a las otras, hoy se está vacunando en simultaneo con distintas vacunas, lo que exige hacer capacitación cada vez que se incorpora una nueva, hay que adaptar la recomendación a cada edad. Los efectos adversos son similares en todas las vacunas pero se trabaja con otra población” y añadió: “de acuerdo a nuestro código civil, entre los 13 y los 18 años pueden acudir solos a vacunarse, los chicos de 12 tienen que ir con un adulto. Esto exige una mirada diferente, son grupos etarios diferentes, son actitudes e inquietudes las que puede tener un mayor de 70 y un chico de 14. Eso hay que tenerlo en cuenta”.

Respecto de la posibilidad de la llegada de una tercera ola, el director de la Región Sanitaria III dijo a Democracia que “por un lado, en la provincia y en todos los municipios, con el alivio en el número de casos y disminución en la ocupación de camas en los centros de salud se ha empezado a dar vacaciones adeudadas al personal, que hizo un esfuerzo enorme en todo este tiempo” y sumó: “tenemos que hacer un esfuerzo grande para evitar que llegue una ola más agresiva, de ahí se desprende la gran cantidad de medidas que tomó la provincia para evitar el avance de estas cepas que son más contagiosas, las medidas hay que cumplirlas para ganar tiempo y poder avanzar con los esquemas de vacunación”.