Juan Fiorini: “Se priorizó la ideología sobre la salud”

-¿Qué lo motivó a ser candidato por la Ciudad?

-Los juninenses queremos vivir mejor. No queremos más abusos de poder del kirchnerismo. En Junín nucleamos diferentes espacios con representación en la sociedad como Pro, la Coalición Cívica, Alternativa Federal y el MID. Además, hay dirigentes radicales y peronistas en nuestra lista. El intendente Pablo Petrecca hizo mucho y necesita seguir haciendo. Para eso, se necesita el apoyo legislativo tanto en Junín como en la Provincia y en la Nación.

-¿Qué cree que se pone en juego en esta elección legislativa?

-Creemos que en esta elección, de alguna manera, también se va a evaluar la gestión de Gobierno del intendente Pablo Petrecca, o sea que también se elige el camino que vamos a seguir los juninenses hacia adelante. Claramente hay dos caminos, los juninenses o La Cámpora.

-¿Cree que el Gobierno manejó bien la pandemia?

-Está a la vista que no. Las vacunas llegaron tarde y mal. Se priorizó la ideología sobre la salud. Hoy solo el 17% del país está completamente vacunado. Muy poco. Además, está a la vista que durante la cuarentena más estricta el presidente Alberto Fernández y sus allegados quebraron las normas sanitarias muchas veces. Su esposa festejó su cumpleaños en la quinta de Olivos, sin protocolos, se realizaron reuniones políticas multitudinarias y hasta el perro Dylan seguía teniendo privilegios. Todo esto sucedió cuando los comercios y los gastronómicos estaban totalmente cerrados. Inadmisible.

-¿Cómo ve la situación económica?

-En la economía estamos peor en todos los rubros. Todos los indicadores son negativos: pobreza, dólar, inflación, sueldos que no alcanzan, jubilaciones que no aumentan, y jóvenes que se van del país. Esto último es lo más preocupante. No se vislumbra un futuro y entonces los pibes se terminan yendo a otro país.

-¿Le preocupa el descreimiento de un amplio sector de la sociedad? ¿A qué lo atribuye?

-Es preocupante. La gente está cansada y la pandemia empeoró la situación: se afectó a su familia, trabajo, salud y normalidad. Gran parte de la responsabilidad es de la política, que debe enfocarse en los problemas que le preocupan a la gente y no en los intereses personales.