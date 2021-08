Cómo se calificará a los alumnos en la nueva etapa de la presencialidad

En la reciente 108º Asamblea del Consejo Federal de Educación se aprobó por unanimidad el criterio para promocionar de año con el 70% de los contenidos adquiridos.

Claro que luego, la traducción de ese criterio en el campo de la escuela que se vive a diario no resulta tan tajante ni clara, a la hora de evaluar a los chicos en el marco de un ciclo lectivo que arrastra las falencias y las grandes dificultades del ciclo 2020, signado por una pandemia que no termina.

Según lo reportado desde el Consejo Federal, “se estableció un acuerdo de trabajo pedagógico para el segundo semestre del año, con el objetivo de incrementar el tiempo de enseñanza, fortalecer la presencialidad y los aprendizajes en todo el territorio, fijando metas que permitan evaluar si las y los estudiantes están en condiciones de avanzar en sus trayectorias educativas”.

Además, se propusieron una serie de actividades pedagógicas para brindar mayores oportunidades de aprendizaje a quienes lo necesiten “y que nadie se quede atrás”.

En ese sentido, consultada por Democracia la profesora Natalia Eusebi, jefa de Taller en la Escuela de Educación Técnica N°1 y asesora pedagógica de Montessori Kids Junín, quien además es primer precandidata a consejera escolar por Vamos con Vos –lista de Mauricio Mansilla-, aseguró que si bien se venían realizando valoraciones no numéricas, la vuelta a la presencialidad cambia el escenario.

“Lo que se hizo hasta hoy fue la entrega de una valoración no numérica con respecto al trabajo alcanzado en este primer cuatrimestre”.

Ello se debió a que hubo –y aún hay–, distintas problemáticas asociadas a la virtualidad, con muchos chicos aún sin conectividad.

“En teoría, este regreso a las clases presenciales, hará que los alumnos que no pudieron por diferentes motivos alcanzar contenidos del ciclo 2020, puedan alcanzarlos”.

A su vez, destacó que el Congreso Federal de Educación fijó un cierre para el ciclo y que “seguramente sea numérico, pero no está regulado aún”.

No obstante, explicó en detalle una cuestión que sin dudas genera muchas preguntas: “Los niños que no hayan alcanzado en 2020 los contenidos, tienen un período de acompañamiento en este 2021 para aprobar los contenidos mínimos que cursaron el 2020”.

Con ello se busca alcanzar el “Núcleo de aprendizajes prioritarios” (NAP).

Según Eusebi, “con distintos trabajos se pueden acreditar los saberes del 2020 y debe estar presentado en este año. La pregunta y lo que no está claro es cómo se resuelve la situación de un chico que, por ejemplo, no aprueba el ciclo 2020 y está transcurriendo el 2021. Aún falta reglamentación”.

Criterios

El Consejo aprobó por unanimidad como criterio para la promoción de un grado/año a otro tener aprobados al menos el 70% de los contenidos que fueron priorizados para este año escolar, en cada una de las jurisdicciones. Este porcentaje da cuenta de la participación efectiva en las actividades escolares tales como: clases, tareas y evaluaciones, que expresan los logros y progresos experimentados por las y los estudiantes.

Así, la resolución establece criterios orientadores para determinar la participación de las y los estudiantes en las actividades de clases propuestas por la escuela, en cualquiera de las formas de escolarización establecidas, al finalizar el año escolar 2021. Para ello, las jurisdicciones deberán presentar un informe detallado de las trayectorias escolares de las y los alumnos al 31 de agosto.