Los docentes que decidieron no vacunarse también deben reintegrarse este lunes

Con el regreso de la presencialidad, se comunicó que los trabajadores docentes deben retomar la actividad presencial cuando hayan transcurrido 21 días de haber completado el esquema de dos dosis.

No obstante la situación, esta medida rige también para quienes decidieron no inmunizarse, que más allá de tener o no patologías deberían de este modo reincorporarse a la tarea presencial.

Democracia consultó a las secretarias de Udocba, Cecilia Paolizzi; Suteba, Francina Sierra y UDEB Junín, María Inés Sequeira, quienes explicaron la normativa para el regreso.

Los gremios docentes aguardan además la nueva reunión de paritarias para la primera quincena de este mes.

Aún sin vacunas, “podrán ser convocados”

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires oficializó el martes la decisión de que los docentes retomarán su actividad presencial cuando hayan transcurrido 21 días de haber completado el esquema de vacunación contra el coronavirus.

A través de la Resolución 2516 publicada en el Boletín Oficial del distrito, se dispuso además que aquellos trabajadores "que habiendo tenido la oportunidad de acceder a la vacunación, optaron por no inscribirse a vacunarse o inscriptas/os no asistieron a su turno de vacunación por razones de índole personal" podrán ser convocados a prestar tareas presenciales desde el día 9 de agosto.

"Todos los agentes que se encuentran dispensados deberán retomar su actividad presencial el día 9 de agosto de 2021", se indicó en la medida y se aclaró que, a partir del reintegro de esos maestros, cesarán en sus cargos los trabajadores que hayan sido designados para la cobertura de las suplencias.

Desde el Gobierno se explicó que el 95,71% de los trabajadores de la Educación inscriptos para recibir su dosis, ya fue inoculado.

“Asumir el riesgo”

La secretaria de Suteba aseguró que los docentes “que estaban dispensados por cuestiones de riesgos de salud, por cuidados de menores, y demás, en el marco de la pandemia, teniendo el esquema de vacunación completo, es decir las dos dosis más los 21 días restantes para que haga efecto, desde el 9 de agosto tienen que volver a la presencialidad”.

“Y de la misma manera los docentes que estando dispensados, por no vacunarse, también deben volver a la presencialidad, asumiendo los riesgos de haber elegido no vacunarse. Si bien la vacunación no es obligatoria, siempre recomendamos que todos se vacunen, porque no solo tiene que ver con el cuidado individual sino también colectivo”, remarcó.

Por su parte, Sequeira aseguró que “los docentes ya están trabajando en la presencialidad. Los que vuelven son los que estaban dispensados, por problemas de salud serios, hasta que no fueran vacunados, así como los mayores de 60, no podían volver. Ahora esa dispensa se levanta y deben volver”. Quienes no tienen la segunda dosis deben esperar y luego de aplicada, aguardar 21 días.

Paolizzi, por su parte, aseguró que el regreso sin estar vacunados, “sigue siendo un riesgo, es cierto, pero entendemos que al ser una decisión tomada por el área de Salud, estos docentes estarían cuidados”.

Paritarias

“Cobramos el segundo tramo del aumento pautado en la paritaria de principio de año. Es un 15,9% y el tercer tramo, que se cobraría en octubre, ya tiene un piso de un 5% que, por supuesto, hay que incrementar”, indicó Sierra.

“Aspiramos a que, en la reunión de paritarias pautada para la primera quincena de agosto, se pueda completar el acuerdo paritario hasta fin de año y siempre teniendo en cuenta que el porcentaje final tendrá que ser uno por encima de inflación. En base con la proyección de inflación se va a pedir el porcentaje”.

En línea con las palabras de la presidenta de FEB, Mirta Petrocini, la secretaria de UDEB Junín, María Inés Sequeira, aseguró que esperan que “en lugar de alcanzar el sueldo docente a la inflación, se logre superarla”.

En lo que va de 2021, aseguró que el impacto de la situación en los sueldos docentes “fue muy grande” y se debe cambiar esa realidad en la paritaria.

Paolizzi indicó que piden la convocatoria “urgente”, y “que el porcentaje sea lo que se estipula de inflación o más, el docente no puede continuar perdiendo poder adquisitivo. El Gobernador se comprometió a convocarnos en agosto, en la última reunión, en la cual solo adelantaron el 8%. Solicitamos que sea en este mes, porque no se puede continuar dilatando la convocatoria”.