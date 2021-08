Con 500 turnos, el lunes comienza la aplicación de dosis de Moderna en jóvenes de la Ciudad

El jueves arribó el primer lote de vacunas Moderna a Junín, con el que desde este lunes se comenzará a inmunizar a los chicos de entre 12 y 17 años en la Ciudad.

Las 560 dosis se destinaron a la posta de la Unnoba, que es la que se fijó para la vacunación de los adolescentes.

Según indicó a Democracia la directora adjunta de la Región Sanitaria III, Lucrecia López, “desde el lunes comienza la vacunación (con Moderna), y ya hay alrededor de 500 turnos dados”.

Hasta ayer, “los inscriptos eran más de 4200, solo en Junín”, indicó y aclaró que “se arranca con las personas con comorbilidades”.

Aseguró que en la aplicación se permite la inscripción a todos y llamó a que se anoten para recibir su turno.

Consultada sobre la llegada de nuevas dosis, aseguró que “la recepción se conoce generalmente un día antes. No hay una fecha concreta”.

No obstante, remarcó que “se continúa con la vacunación de mayores de 18 años”.

Inmunización

Cabe destacar que esta semana comenzó la vacunación de adolescentes con factores de riesgo en todo el país y en los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires se vieron miles de adolescentes que, tras un año y medio de vivir aislados, pudieron recibir su vacuna contra el coronavirus en el primer día del plan de inmunización para chicos con factores de riesgo que inició el martes.

Un total de 100 mil jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidades comenzaron a ser vacunados en la Provincia.

Se trata de dosis de la vacuna Moderna donada por Estados Unidos, distribuidas en 153 postas dispuestas para la vacunación pediátrica en los 135 municipios bonaerenses.

Combinación de vacunas

Más de un millón y medio de vacunas Moderna ya comenzaron a ser distribuidas en todo el país para avanzar en la aplicación de segundas dosis con esquemas combinados, mientras la ciudad y la provincia de Buenos Aires anunciaron que empezarán a inmunizar con ese producto para completar los procesos iniciados con Sputnik V.

Las 1.514.940 dosis de Moderna se utilizarán como segundas dosis en los esquemas iniciados con la vacuna rusa Sputnik V, luego de que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, informara que el país comenzará a aplicar los criterios de combinación de vacunas para completar esquemas de inmunización.

La distribución de las vacunas, que llegan a las 24 jurisdicciones en estos días, según se informó oficialmente, se enmarca en el Plan Estratégico de Vacunación de cada jurisdicción, que recibirán las dosis de acuerdo al criterio dispuesto por el ministerio de Salud de la Nación en base a la cantidad de población de cada distrito.

La ministra de Salud había anunciado que, en base a los datos preliminares de los análisis interinos del estudio colaborativo de intercambiabilidad de vacunas y la experiencia internacional, se ofrecerá para completar los esquemas de manera optativa una de las siguientes combinaciones: Sputnik V (componente 1) y AstraZeneca; Sputnik V (componente 1) y Moderna, y AstraZeneca y Moderna.

En Provincia

La provincia de Buenos Aires, en tanto, apuesta a que la combinación de vacunas ayudará durante agosto a completar los esquemas de inoculación para que la sociedad esté más protegida ante la llegada de la variante Delta, y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó que "la vacunación combinada tiene una eficacia igual o mayor que los esquemas de dos dosis del mismo laboratorio".

"Lo más importante es completar esquemas de vacunación", advirtió el ministro en un encuentro con periodistas y dijo que "la evidencia indica que, con cualquiera de las vacunas, la gente va a estar bien porque son excelentes".

En ese sentido, precisó que la vacunación con regímenes heterólogos que combinen las vacunas disponibles, además de presentar "una eficacia similar o superior" a los esquemas homólogos aprobados permite "garantizar el esquema completo más rápido".

En la provincia de Buenos Aires, 1.500.000 personas deben completar el esquema iniciado con Sputnik V y, para ello, se envian 400 mil turnos para aplicar esquemas combinados con Moderna y AstraZeneca.

"Sugerimos fervientemente que no lo hagan, pero si alguien no quiere recibir vacunas combinadas porque prefiere esperar el segundo componente de la Sputnik, debe cancelar el turno", expresó el ministro.

En ese contexto, aclaró que no se podrá elegir qué segundas dosis recibir y afirmó que "no hay razones para optar entre AstraZeneca y Moderna porque ambas producen el mismo efecto y son igual de buenas".

En CABA

La Ciudad de Buenos Aires comenzó ayer a aplicar la vacuna Moderna a las personas mayores que habían cumplido el plazo de tres meses desde la inmunización con el primer componente de Sputnik V y aceptaron recibir como segunda dosis de un fármaco de otro laboratorio.

Se prevé que hoy continúe el proceso de combinación de vacunas a través de la asignación de alrededor de 22 mil turnos programados para la jornada.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el jueves que los vecinos podían elegir aplicarse una segunda dosis de otro laboratorio o bien esperar a que se encuentre disponible el segundo componente de la vacuna de origen ruso.

Se estima que alrededor de 180 mil habitantes de la Ciudad ya cumplieron el plazo de tres meses desde la primera dosis.