“El Estado debe valorar al que invierte y trabaja”, afirmó Malena Baro

La precandidata a senadora provincial por Juntos, Malena Baro, realizó una recorrida por diferentes puntos de Junín para dialogar con comerciantes sobre el momento que vive el sector y escuchar la realidad de los emprendedores de la Ciudad. En ese marco, señaló que “el Estado debe valorar al que invierte y trabaja”.

La dirigente radical afirmó también que “la situación que se repite en cada conversación es la falta de un Estado que acompañe al que trabaja, un Estado que baje la carga impositiva, que imponga reglas claras para el desarrollo, para el crecimiento, para la generación de empleo genuino”.

Además, Baro apuntó: “Son muchos los ejemplos de esfuerzo y sacrificio que hay detrás de cada comercio. Como el almacén de Fernando, que me contó cómo la inflación lo complica todos los días por los precios que suben sin parar o el cotillón de Eli y Ligia, que tuvieron que adaptarse para poder sostenerse ante las restricciones en el marco de la pandemia”.

Capacitación

"Tenemos que entender que el Estado tiene que asistir a quien lo necesite, pero no solo quedarse con la asistencia, tiene que haber capacitación y herramientas para que las personas puedan incorporarse al mercado laboral", consideró.

La vicepresidenta de la Convención de la UCR bonaerense también enfatizó: "No es uno u otro, son ambos y al Estado lo fortalece el crecimiento, una sociedad pujante, con trabajo”.

“Es fácil hablar de redistribución de la riqueza, pero no se puede redistribuir lo que no se genera. Crecer es la respuesta al desempleo, a la inseguridad, y a la falta de oportunidades”, cerró.