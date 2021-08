“A partir del trabajo debe lograrse la inclusión”, manifestó José Bruzzone

-¿Qué se pone en juego en esta elección?

-En esta elección a nivel provincial y nacional se pone en juego la posibilidad de salir de la pandemia y recuperar la vida que queremos de un modo que no deje a nadie en el camino; o volver al sálvese quien pueda que nos impuso el macrismo hasta 2019. Creo que es lícito hacer historia contrafáctica para ver lo que sería este país si la pandemia le tocaba a Macri, mirar la gestión de los distritos que conservaron ellos, o de los países con modelos similares. Un verdadero desastre.

-¿Y en el ámbito local?

-Los juninenses dirán si están de acuerdo con que las calles estén sucias, que el regador no pase nunca, que algunos barrios se sigan inundando mientras el Intendente tiene presupuesto sin ejecutar de más de 300 millones de pesos.

-¿Qué temas le parece importante poner en discusión?

-Necesitamos recuperar los puestos de trabajo perdidos desde 2016 y el municipio debe asumir un papel de facilitador para ese objetivo. El mercado, sin la regulación del Estado, en los últimos tiempos expulsa más gente del trabajo que las que incluye. A partir del trabajo debe lograrse la inclusión que sustituya paulatinamente las asistencias. Hay que trabajar por el medio ambiente, para que se cumplan las restricciones para la aplicación de agroquímicos en cercanías de zonas pobladas; y hacerse cargo de una vez de la gran deuda que tiene Junín con la protección de sus animales. Junín no olvida que se prometió un Hospital veterinario.

-El tema económico es clave, ¿llegará el Gobierno a mostrar una reactivación?

-Esa reactivación se está empezando a manifestar en algunos sectores, los que toman las decisiones a mediano plazo, los actores grandes están empezando a producir más porque prevén una buena perspectiva de negocios. Lo que falta es que se recupere el poder adquisitivo del salario que teníamos al menos en 2015. Para que la recuperación se potencie a partir de aumentar la demanda agregada, que es lo que nos permitió salir del pozo siempre en este país. El Estado ya está poniendo muchísimos recursos en obra pública. Y en lo que estamos fallando es en impedir que los formadores de precios capturen cada peso extra mediante aumentos que no tienen ninguna razón de ser.

Lo que está claro es por dónde no hay que ir. El manual neoliberal que siguen repitiendo desde el macrismo ya fracasó cada vez que se les dio una oportunidad. Todavía estamos esperando que nos expliquen por qué se les desbocó la inflación, subieron el desempleo en un 50%, endeudaron el país en más del 100% del PBI, deprimieron ese PBI en dólares a la mitad de lo que recibieron, y al final defoltearon la deuda que ellos mismos generaron. Y todo eso, mientras el mundo crecía y no había pandemia.