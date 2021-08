Médicos de guardia renunciaron, pero el director dice que “no tiene validez”

En un comunicado, dirigido al director del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín, Sebastián Meneses, diecisiete médicos de guardia de este establecimiento sanitario presentaron su renuncia al cargo, tras denunciar "sobrecarga profesional", "inequidad horaria bajo excusas inverosímiles", "destrato", "hostigamiento" y "persecución permanente".

En diálogo con Democracia, Meneses reconoció estar al tanto del comunicado, pero manifestó que aún no recibió ningún telegrama formal de renuncia. “Esa nota no dice nada. Para renunciar se tiene que enviar el telegrama con 30 días de anticipación, que no transcurrieron, por lo que, legalmente, no tiene validez”, afirmó el directivo.

“Es muy llamativo porque mañana (por hoy) íbamos a tener una reunión, debido a que sí renunció la jefa de Guardia, que sigue trabajando en el Hospital”, sugirió el médico, vinculado a la agrupación política La Cámpora.

“Estoy sorprendido por la nota y con muchos de los que hablé no están seguros de renunciar. Creo que fue una decisión casi inconsulta, porque involucraron a gente que está de vacaciones. Igualmente, el que quiera renunciar puede hacerlo y saldremos a buscar médicos. No podemos retenerlos”, explicó.

¿Qué dice el comunicado?

En la carta, los doctores cuestionaron “la falta de apoyo y cobertura” en los cargos, que hizo que recién ahora pudiesen tomarse un descanso; el “abuso de autoridad diario por parte de la dirección”; y “el mal uso de un recurso humano crítico como los médicos de guardia”.

También expresaron el malestar ante la situación límite de que un médico “quede solo” a cargo de la emergencia, que da respuesta a toda la zona, además de los pacientes internados.

“Con el objetivo de salvaguardar nuestra persona, pero por sobre todas las cosas con el firme objetivo de cuidar a la comunidad de Junín y la zona, se decide entonces, de forma conjunta, renunciar a nuestras funciones como médicos de guardia”, cerraron.