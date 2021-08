Juan Pablo Montanaro: “La gente le va a dar opciones a fuerzas nuevas”

Juan Pablo Montanaro, pre candidato a concejal por el espacio Renovación, aseguró en diálogo con TeleJunín, que la gente dará opciones a nuevas fuerzas y propuestas en estas elecciones primarias.

“Tenemos un partido que nos habilita en estas elecciones, pero trabajamos al partido como vecinalista. Pensamos pura y exclusivamente en la ciudad de Junín, a nivel local”, contó Montanaro.

“Estamos apuntando a las problemáticas locales y a trabajar 100% para el ciudadano juninense y del partido”.

A su vez reconoció: “Nos venimos preparando como hace dos años y medio, cerca del vecino, presentando proyectos, escuchando, recorriendo. No es que ahora nosotros decidimos salir a los barrios, al centro, a los comercios, escuchar a las fuerzas policiales, a gremios. Lo venimos haciendo hace dos años y medio y la manera de trabajo es la misma. No cambió nada, porque estemos cerca de las elecciones”.

Respecto de quienes lo acompañan, indicó que “la segunda precandidata a concejal es Alejandra Bifano, una nutricionista que ejerce su profesión en la ciudad y en Buenos Aires, y el tercer lugar es de Oscar Saccoccia, productor de seguros. Hace tiempo que ambos vienen trabajando con nosotros, nos conocemos bien, sabemos lo que queremos, lo que no, hacia donde apuntamos, lo que hay que hacer, lo que no” y aseguró: “Estoy contento por la lista que hemos formado”.

Montanaro remarcó que “los 24 concejales y consejeros escolares, somos gente común y corriente, de trabajo, no venimos del estado ni con un pasado en la política y esa mochila, a la hora de presentarse en un barrio, en una sociedad de fomento, la verdad nos beneficia”.

A pesar de enfrentarse a estructuras políticas consolidadas, aseguró estar “convencido” de que el 13 de septiembre, cuando se den los resultados oficiales, “más de uno va a quedar con la boca abierta”.

“La sociedad, en un alto porcentaje no va a votar ni a un espacio ni a otro, le va a dar opciones en estas legislativas a fuerzas nuevas, un poco más chicas de lo que es Juntos, o Frente de Todos”.

“Lo que notamos en las otras listas, que a unos conozco, a otros no tanto, es que son lo mismo, son exactamente lo mismo desde hace un tiempo atrás. Hoy están acá, después están allá” y agregó “pero siempre viviendo del Estado. Por eso planteamos lo contrario”.