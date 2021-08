Rodrigo Esponda: “El subsidio del Estado es un parche”

-¿Qué se pone en juego en esta elección legislativa?

-En la Argentina las elecciones son claves, pero en esta en particular hay que tratar de alcanzar un equilibrio. Hay un oficialismo que está buscando tener mayoría en todos lados, que tiene un concepto errado de lo que es el Estado, que cree que el Estado es una sola cosa y que son ellos, y quieren manejarlo a discreción. Me parece que esta elección es una gran oportunidad para que la gente ponga el equilibrio que tiene que haber en las legislativas, para que haya disenso, diálogo y que no se pueda imponer nada sin la búsqueda de consensos.

-¿Por qué es tan importante el equilibrio?

-El equilibrio es clave para que no nos lleven por delante, para que las cosas salgan a través del diálogo, que no sean una imposición o lo que a la vicepresidenta en el Senado (Cristina Fernández) se le ocurre. Si queremos tener una justicia más equilibrada, libertades individuales más garantizadas, acceder a la información sobre las vacunas, todo eso se puede lograr equilibrando las cámaras. El oficialismo tiene que entender que es una democracia con tres poderes independientes.

-¿Cree que Juntos como oposición ha sido equilibrado?

-Esto no tiene especulación, porque que los muertos sean uno o cien mil es una tragedia, porque se trata de vidas humanas. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar a la gente, pero en serio, sin hacer una épica de la vacuna, cuando en realidad es la responsabilidad del Estado. Y cuando uno habla de esto y les pide explicaciones nos dicen que somos oportunistas políticos. Si marcar las diferencias o tratar de poner límites es ser oportunista, lo aceptamos, pero es porque no pueden dar respuestas. Y en Junín hemos visto cómo se ha trabado la posibilidad de trabajar solo para responder al Gobernador, independientemente de lo que pensaran los comerciantes o de lo que necesitaran los juninenses ¿Hay que ser responsables? Por supuesto, siempre lo hemos sido. Pero seamos sinceros, solo se sale de esta crisis trabajando. El trabajo es la herramienta, el subsidio del Estado es un parche, es transitorio, es un momento hasta que la gente pueda conseguir un trabajo, la dignidad de poder llevar el plato de comida a su casa con su esfuerzo. Y eso es lo que tenemos que buscar, no bloqueando, no cerrando, sino tratando de ver cómo las actividades pueden funcionar para poder darle trabajo a la gente y que la Ciudad siga creciendo.

-¿Cree que la estrategia del Gobierno apuntará a criticar la gestión de Macri?

-Le pido al Frente de Todos que haga del recuerdo y de la historia lo que quiera, pero hace dos años que son Gobierno y la situación está cada día peor; de la historia nos hacemos cargo, pero que se preocupen por mejorar el día a día de los argentinos. Si lo único que van a hacer es enfocarse en la historia, que no presenten candidatos a elecciones, porque para hablar solo del pasado y no de propuestas, de futuro, de las posibles soluciones, evidentemente no tienen un proyecto de país y entonces tienen que ir a qué pasó con Macri o qué no pasó. Se puede debatir el pasado, no hay problema, pero la gente necesita soluciones hoy y ve que cada día está peor.

-¿Cuáles cree que serán los ejes locales del debate electoral?

-Tenemos que ver cómo va a seguir desarrollándose la Ciudad, a pesar de no contar con el apoyo suficiente de los Gobiernos nacional y provincial. Si se analiza por ejemplo la distribución de los fondos para el arreglo de los caminos rurales se observa claramente que no es equitativa, no hay un fondo de obras como existía en la gestión de María Eugenia Vidal, que le tocaba a todos los intendentes y ellos decidían, con sus equipos, cómo llevar a cabo el desarrollo de la ciudad. La gestión de Pablo Petrecca priorizó siempre el desarrollo de los barrios, con obras desde afuera hacia adentro. No es una gestión que solo cortó el pasto en las plazas. Ha hecho muchísimas obras. Si quieren hablar del pasado podemos hablar de esta parte del pasado que ha dejado a Junín con un crecimiento muy importante, con obras que estaban planteadas desde hacía quince años y tuvimos que venir nosotros para concretarlas.