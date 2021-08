Bomberos de Junín: Intensa tarea en los meses de pandemia

Durante el mes de julio y en lo que va de este mes de agosto los Bomberos de nuestra ciudad no han cesado la actividad entorno a la extinción de incendios de pastizales, campos y árboles.

Según manifestaron, “en esta época del año es común que la gente de nuestra ciudad realice quemas de este tipo, que por supuesto se intentan prevenir, ya que no solo afectan al medio ambiente, sino que implican serios riesgos no solo en cuanto lo que el incendio provoca sino también en el deterioro de la flora y la fauna”.

A su vez, destacan el riesgo que conforma cada uno de los incendios en su entorno, el mal uso de los recursos tanto de bomberos como policiales, de Defensa Civil y todos aquellos que colaboran en los incendios de estas características.

Además, remarcan que este tipo de incendios genera el traslado de las unidades y una utilización de recursos que pueden ser necesitados en otros puntos de la Ciudad.

“Todo esto teniendo en cuenta que el 99% de los incendios de este tipo tienen que ver con la intervención humana”.

Desde bomberos se continúa trabajando en campañas para evitar estas "malas prácticas" que van en detrimento del ambiente y la seguridad. Asimismo, alientan a “denunciar a quienes se encuentren causando este tipo de delitos”.

Historia

El cuartel de Bomberos de Junín fue creado en el año 1929 al mando del entonces oficial inspector Juan Germán Lago con personal proveniente del cuartel central de La Plata.

Luego de un breve período al servicio de la comunidad, el cuartel fue levantado, creándose un cuerpo de bomberos voluntarios, pero en el año 1946, y sobre la base de las exigencias de la comunidad de Junín surge la necesidad de reinsertar el servicio oficial de bomberos.

Es así, que el 28 de diciembre de 1946 se reabre el cuartel nuevamente a cargo de Lago quien permanece en este cargo hasta 1954 donde se acoge a los beneficios de la jubilación, ingresando el oficial ayudante Marín.

Este cuartel, con el correr de los años, fue adquiriendo material específico a la vez que se reciben donaciones y colaboración de la asociación cooperadora.

El edificio que ocupa actualmente fue construido con aportes provinciales y terminado con el gran esfuerzo de la asociación cooperadora y del personal propio que aportó la mano de obra, inaugurándose en el año 1970.

Actualidad

Los integrantes del Destacamento de Bomberos de Junín, a cargo del comisario Néstor Javier Di Pierro, tuvieron una intensa actividad durante el 2020 y continúa en este 2021.

A las actividades normales a las que están habituados cumplir, se le sumaron las llevadas a cabo durante la pandemia, una experiencia única para todos que todavía continúa vigente.

Participaron activamente en la colaboración de desinfecciones y capacitación de personal policial, acompañando la tarea de Policía Ecológica tanto en Junín como en otras ciudades como San Nicolás, Baradero, Ramallo, Rojas, Pergamino, Salto, Colón, Arrecifes, Rafael Obligado; además de asistir periódicamente a quienes ocupan y trabajan en el predio de aislamiento local Pioneer.

El comisario Di Pierro, cuenta con 23 años de servicio y hace un año y dos meses está a cargo del cuartel de Bomberos de Junín, integrado por 27 hombres y 11 mujeres.