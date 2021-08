Llegó al Concejo la polémica por el fondo provincial para turismo y cultura

El bloque de concejales de Juntos Junín repudió ayer al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, por la medida de “excluir a los juninenses” del tercer Fondo especial municipal para la reactivación cultural y turística, cuyo objetivo es brindar una ayuda económica a los municipios para respaldar a los espacios culturales y turísticos.

Sin embargo, desde el Frente de Todos se opusieron al proyecto impulsado por el oficialismo comunal –la iniciativa se aprobó con el voto doble del presidente del Cuerpo, Gabriel D´Andrea- y responsabilizaron al intendente Pablo Petrecca por haber flexibilizado las actividades, situación que –señalaron- dejó afuera al distrito de esta ayuda económica provincial.

Los concejales petrequistas expresaron que “esta medida es discriminatoria y solo busca castigar al municipio de Junín y al intendente Pablo Petrecca por haber flexibilizado la Fase 2 para que los sectores gastronómico y cultural pudiesen trabajar”.

Y agregaron: “Le solicitamos al Gobierno provincial que llegue el fondo de una vez por todas a los beneficiarios y que informe de qué manera lo hará si excluye al municipio”.

En tanto, la concejala de Juntos Junín, Melina Fiel, manifestó: “Esta actitud es mezquina y usada políticamente. Lo concreto es que lo que nos demostró todo este tiempo es que el sistema de fases es obsoleto y que la flexibilización no aumentó los casos de contagios, tras cuatro semanas consecutivas en las cuales los casos siguen bajando”.

En la vereda opuesta, el edil del Frente de Todos, Maximiliano Berestein, afirmó a Democracia: “Es un fondo que genera la Provincia para aquellos sectores que, por cuestiones obvias, no pudieron trabajar durante la pandemia. El artículo 3 deja establecido que los municipios deben cumplir y hacer cumplir las fases establecidas por la Provincia para que esos sectores puedan ser beneficiados con este subsidio”.

Y amplió: “Ahora si los municipios flexibilizan las actividades, entonces ese fondo no tiene sentido, porque las actividades están pudiendo funcionar, con lo cual Petrecca, cuando flexibilizó la fase, era consciente de que, si lo hacía, los sectores afectados no iban a recibir el dinero de ese fondo”.

“Aun así el Gobierno provincial ya anunció que ese fondo va a llegar igual a Junín, directamente a los beneficiarios, pero por una cuestión reglamentaria no se lo puede depositar al municipio. Los fondos van a llegar directamente a los beneficiarios”, señaló.

Y cuestionó: “Lo que hace el municipio y los concejales de Juntos es simplemente politizar y hacer demagogia alrededor de un tema que me parece que muestra más las dificultades que tuvo el Intendente para administrar la pandemia que otra cosa”.

“Además, nunca generó ninguna política pública municipal para contener a ninguno de estos sectores. Cuando planteamos que había que generar un fondo municipal para contener a estos sectores nos decían que los sectores quieren trabajar, que no quieren subsidios. Ahora que la Provincia está viendo de qué manera transfiere los recursos directamente a los beneficiarios, nos dicen que los sectores necesitan el subsidio de la Provincia; una cuestión completamente contradictoria”, remarcó.

Conectividad en escuelas

También se debatió ayer, en una sesión con varios cruces políticos y clima electoral, una iniciativa presentada por Suteba, de la cual se hizo eco el Frente de Todos, para la “creación de Comisión Mixta ref/ a conectividad en establecimientos educativos públicos de Junín”, que no prosperó porque Juntos, que tiene mayoría propia, se opuso al proyecto con el argumento de que con la vuelta de las clases presenciales el proyecto ya no tenía más vigencia.

Berestein afirmó que la conectividad en las escuelas no es un debate que esté limitado a la presencialidad o a la virtualidad. “Aun con presencialidad es muy necesaria la conectividad, tiene que ver con achicar la brecha digital y acercar las nuevas tecnologías a todos los estudiantes”, consideró.

“Con los recursos que tiene el municipio del fondo educativo provincial y con Acerca, que es una empresa de todos los juninenses, creemos que es posible acercar y garantizar la conectividad de calidad en todas las escuelas de Junín; es un debate que tenemos que dar”, dijo.

"Una vez más, demostrando la falta de sensibilidad y solidaridad, frente a la necesidad de cada servicio educativo de contar con conectividad en forma gratuita, el bloque de concejales de Juntos, que lidera el intendente Pablo Petrecca, rechazó la solicitud planteada. Los argumentos dejan ver las mezquindades de una fuerza política que no entiende de trabajo conjunto, que no tiene interés real en hacer un aporte en este contexto extraordinario y que piensan en la educación como una mercancía”, disparó Francina Sierra, titular de Suteba Junín.

Despachos aprobados

Entre los despachos de comisión que se tratarán en la sesión de hoy se encuentran, por unanimidad, los siguientes expedientes:

1) 4059-5390/2008 Pig Argentina S.A.- Solicita lote en Parque Industrial.

2) 4059-2084/2021 Licitación Pública Nº 10/2021 – Licitación franjas adyacentes a camino PP-054-10.

3) 4059-2085/2021 Licitación Pública Nº 12/2021- Licitación franjas adyacentes Ruta Pcial. 65 (tramo Junín- Tiburcio y tramo Junín – Baigorrita).

4) 4059-2483/2021 Creación del Departamento de Educación Vial.

5) 4059-1450/2020 Corro, Gerardo R. – Solicita eximición del pago del canon locativo del local de R.S. Peña e Hipólito Yrigoyen, de esta ciudad.

6) 4059-1601/2020 Giordano, Norma Beatriz – Solicitan condonación del pago de canon locativo de Local 3 de la Terminal de Ómnibus.

7) 4059-2545/2020 Modificación Ordenanza Nº 3059- Reglamentación Servicio Público de Transporte de Pasajeros, mediante automóviles particulares denominados remises o autos al instante.

8) 10-158/2021 Comunicación dirigida al AABE sobre cesión de uso de suelo de predio sobre los ferrocarriles para construcción de edificio de la EES Nº 22.

9) 10-175/2021 Solicitando a la Dirección de Cultura y Educación de la Pcia. De Buenos Aires la apertura e inicio de actividades del Complejo “Santa Paula”.

10) 10-83/2021 Solicitando al D.E. sobre estado de implementación de la Ordenanza Nº 7556 “Recorrido Histórico, Cultural y Turístico Evita y Junín”.