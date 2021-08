Se realizará una próxima inauguración del gremio panadero en Pergamino

Hoy, 4 de agosto, es el Día del Obrero Panadero, un oficio esencial por estas épocas de pandemia, pero que siempre ha llevado adelante el trabajo en las industrias panaderas y en las panaderías en general.

Desde nuestra ciudad, el Sindicato Unión Personal de Panaderos de Junín (Suppaj)mandó saludos y un fuerte abrazo a cada trabajador panadero.

Rosana Farías, secretaria general de Suppaj, al ser consultada por Democracia, en este día tan especial dijo: “Quiero decirles a los trabajadores panaderos que se sigan cuidando. Nosotros tenemos fe de que esto va a ir mejorando y no vamos a parar de seguir peleando por el salario justo. Empezaremos a caminar la calle nuevamente, para que los patrones empiecen a regularizar a sus trabajadores, que durante la pandemia dejaron de hacerlo”, manifestó.

Situación

La situación del sector, a pesar de los altibajos de la economía nacional, es buena, nunca ha dejado de trabajar, es más, ha crecido notablemente.

“Al ser esenciales – explicó Farías-, el trabajo para nuestro sector no ha faltado, al contrario, los productos elaborados en las industrias y empresas panaderas han tenido mayor consumo. Si bien los precios de los alimentos han subido, la gente no ha dejado de consumir los productos hechos en base de harina”.

La entrevistada manifestó que, de esta manera, hubo más trabajo, el doble que en otros tiempos, pero que había una preocupación principal: la clandestinidad laboral.

“Ha crecido la clandestinidad, decayendo la formalidad del trabajo, en un 50 por ciento por los que aprovechan la ocasión, los oportunistas, y el otro 50 por ciento, porque los que han tenido la necesidad de no tenerlos como corresponde. A pesar de esto, nosotros como sindicato nos quedamos un poco quietos, porque priorizamos que al menos se tenga la fuente de trabajo y el salario”, apuntó.

“Ahora estamos remontando – siguió diciendo Farías- estamos arrancando con un trabajo mancomunado con el ministerio de Trabajo, en diferentes frentes, para empezar con las inspecciones y relevamientos”.

El gremio

La secretaria general de Suppaj manifestó que “a pesar de la pandemia, se dejó de hacer las gestiones gremiales, reforzando cada día más los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras” y que “a pesar de que se cayeron los aportes, el gremio no dejó de ser solidario”.

“En estos momentos, es cuánto más tiene que mostrar el apoyo a la familia panadera, a la que representamos”, dijo.

“En el Día del Trabajador Panadero – destacó Farías- estamos teniendo muchos regalos para sortear: televisión, bicicleta, hornos, etc. Como son muchos regalos, todas las semanas vamos a ir sorteando los regalos, concretamente los miércoles del mes, y el sorteo será por número de afiliado. También, para nosotros fue gratificante que, por la agrupación 4 de Agosto, a la que pertenezco y que conduce Gastón Frutos y varios de la comisión directiva nacional, nos hayan donado varios regalos importantes”.

“En este día, desde la Federación Argentina Unión Personal Panaderías y Afines (Fauppa) se están sorteando motos para las filiales, y un auto entre todas las filiales. Si ese auto viene para Junín, vamos a sortearlo entre todos los compañeros de nuestro gremio”, adelantó.

La entrevistada destacó que era muy importante toda la ayuda brindada desde la Federación, ya que habían sido solidarios. “Si tengo la suerte de acompañar en la conducción nacional habrá muchas cosas más, y buenas, que van a venir para nuestros afiliados”, adelantó, ya que las elecciones en la Federación van a ser en octubre del corriente año.

“A los trabajadores panaderos les decimos que se acerquen al gremio, que esta es su casa, estamos para ellos. Vamos a seguir siempre defendiendo los derechos y la dignidad de todos a los que represento”, afirmó.

Inauguración

El 20 de agosto, al mediodía, será la inauguración de la nueva sede del gremio panadero en España 690 de la ciudad de Pergamino.

Estarán presentes dirigentes del gremio panadero de Junín y de la Federación (Fauppa), en el corte de cintas en dicha sede.

“En Pergamino – explicó Farías- hacía años que no se trabajaba y al no tener un sindicato presente hizo que el trabajo panadero fuera totalmente pisoteado. Tenemos mucha clandestinidad en esa ciudad, ya hemos hecho algunas inspecciones y encontramos muchísimas falencias”.

“Es como arrancamos en Junín, se trata de empezar de cero. Nos va a llevar su tiempo, pero vamos a poder priorizarlo. Tenemos fe en que lo podamos hacer porque tenemos capacidad de trabajo y el apoyo incondicional de la Federación, que no es poca cosa, para que nosotros podamos hacer lo que corresponda”, manifestó.

Nueva sede

Respecto a la nueva sede del gremio panadero en Pergamino, ubicada en la calle España, Rosana Farías, dijo: “Es hermosa. Vamos a poner a disposición consultorios médicos. Va a estar todo equipado como para atender las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras”.

“Pergamino es una ciudad grande, donde hay industrias que trabajan 24 horas, algunas tienen más de 30 trabajadores. Hasta lo que alcanzamos a recorrer, hemos encontrado que hay un 50 por ciento en negro, con una falencia tremenda en materia salarial, no respetando nada. Por esto estamos con audiencias y trabajo gremial a full”, afirmó.

Rosana Farías manifestó que la delegación Pergamino, perteneciente a la Federación de Fe Argentina Unión Personal Panaderías y Afines (Fauppa), va a estar a cargo del gremio panadero de Junín.

“El edificio es muy grande, tiene dos pisos, con al menos once oficinas, de las cuales siete u ocho están ocupadas con consultorios. En una sala grande haremos una conferencia de prensa, al mediodía, en la inauguración”, dijo.

Finalmente, Rosana Farías dijo que estaban muy contentos por la confianza que les daba la Federación nacional y su secretariado general. “En octubre serán las elecciones en la Fauppa y nuestro candidato es Gastón Frutos, al cual estamos apoyando al ciento por ciento. En mi caso, también estaré acompañando en el secretariado de la Fauppa, por lo que para nosotros, para Junín, es una gran alegría puesto que se nos presenta un abanico de posibilidades de cosas para hacer”, expresó.