Aguardan la llegada de dosis de Moderna para vacunar a chicos entre 12 y 17 años

La situación epidemiológica en el país continúa preocupando al sistema de salud con la irrupción de la variante Delta. No obstante ello, continúa la vacunación y en estos días comienza la aplicación de dosis a menores con patologías de base.

El director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, confirmó a Democracia que está por comenzar la vacunación de chicos entre 12 y 17 años, con comorbilidades, ante la inminente llegada de las dosis de Moderna a Junín.

Si bien ya se entregaron turnos, desde la Región, llaman a que se continúe con la inscripción, que en Junín superó los 3500. Cabe destacar que en la Región Sanitaria III ya suman más de 10 mil.

Herce también se refirió a la preocupación por variante Delta y la vigilancia que se sigue haciendo sobre determinados casos, que luego se envían a analizar al Instituto Malbrán.

Por otra parte, como dato positivo, los casos de coronavirus en la Ciudad volvieron a bajar y en la semana del lunes 26 de julio al 1 de agosto se registraron 163 casos. En el mismo tiempo se registraron 12 fallecimientos.

Inmunización de los chicos

“En estos días llega la primer distribución de Moderna y ya se han dado turnos para vacunar a chicos de 12 a 17, con comorbilidades”, explicó Herce y confirmó que “en todos los distritos llegan en estos días”.

Sobre la inscripción, aseguró que hasta el sábado “había más de 3500 en Junín y la mayoría de los anotados no tienen patologías”.

No obstante destacó que se priorizará, del mismo modo que se realizó con la población adulta, a todos aquellos chicos con comorbilidades.

“En toda la Región Sanitaria III hay poco más de 10 mil inscriptos de 12 a 17. La mayoría de los anotados, unos 8 mil, no tienen patología”.

Consultado sobre la marcha de la vacunación de adultos, indicó que “siguen llegando vacunas a la ciudad y la Región” y se continúa el plan.

Delta

Con los casos de la variante Delta registrados en el país, que ya suman 81 y 22 en la Provincia, la preocupación por la irrupción de la cepa mantiene alerta al sistema de Salud.

Si bien no se registran casos en Junín, Herce aseguró, del mismo modo en que se realiza desde la aparición de la cepa Manaos, “la vigilancia de algunos casos se sique haciendo”, especialmente de casos graves, o reincidentes, para buscar variantes.

A su vez destacó que “en el caso de los viajeros hay un protocolo de seguimiento y es elemental que se controlen”.

Reconoció que la situación con la variante Delta es una “preocupación” ya que “es mucho más contagiosa y es lo que ha estado pasando en países europeos”.

Aseguró que los casos puntuales se monitorean “y se siguen enviando muestras todas las semanas” al Instituto Malbrán.

Nueva semana con descenso de casos

De acuerdo al conteo semanal de casos de Covid-19 que realiza Democracia, del 26 de julio al 1 de agosto se registraron 163 positivos y 12 fallecidos.

Cabe recordar que se trata de la quinta semana consecutiva en baja.

Por caso, en la semana del 19 al 25 de julio se habían contabilizado 196 contagios y un total de 10 fallecidos.

Cabe destacar que hasta hoy, el número de decesos totales asciende a 425 y el número de casos activos es de 325. Además, hay 17 sospechosos.

El último parte de casos, del día sábado 31 de julio, reportó 32 contagios: 23 muestras positivas y 9 casos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Cabe destacar que en ese mismo informe se reportó el fallecimiento de cinco personas.

Testeos en la plaza 25 de Mayo

El Gobierno de Junín informa que continúan los testeos rápidos, los días lunes y miércoles, de 9.30 a 11.30, en la plaza 25 de Mayo.

Allí pueden acercarse tanto los vecinos que poseen síntomas compatibles con el Covid-19, como los contactos estrechos de pacientes positivos. Además, en el CIC de Alvear y Alberdi, también se efectúan testeos, de lunes a viernes, de 10 a 13.30 y de 14 a 16.

Desde la secretaría de Salud del Gobierno de Junín informaron que en la semana del 26 al 31 de julio, el Municipio realizó 327 test rápidos, de los cuales 59 fueron positivos y 268 negativos.

Hasta el último viernes, en tanto, se realizaron 5.280 test, de los cuales 1.777 fueron positivos y 3.503, negativos.

Asimismo, fuentes oficiales recordaron a los vecinos la necesidad de seguir respetando las medidas de seguridad sanitarias, tales como el uso de cubreboca y nariz, el lavado de manos frecuente y la distancia de dos metros con otras personas.

Informes de casos locales

Cabe destacar que la Secretaría de Salud informó que desde esta semana, se enviará el reporte diario de casos de lunes a sábados. Los domingos sólo se enviará el informe de testeos.

Asimismo, indicaron que el informe dejará de incluir el total de casos descartados y será reemplazado por el total de recuperados.