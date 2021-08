Tras un repunte de la actividad, los gastronómicos quieren sostener el trabajo

En el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico que se cumple mañana, 2 de agosto, Juan Víctor Casella, presidente de la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica de Junín, envió un saludo muy especial a quienes “son esenciales en la tarea diaria del sector y apuntalan todo el trabajo” en los hoteles y locales gastronómicos.

El dirigente de la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica hizo referencia a la mayor actividad que hubo en el último mes. Confió en que a medida que las restricciones fueran terminando, se trabajaría cada vez más. “El mes de julio no ha sido tan malo como mayo y junio. Las personas quieren salir, no quieren estar más encerradas”, acotó.

“Cuando el Municipio nos permitió la flexibilización, la gastronomía no daba más, estaba en las últimas, era desesperante. Gracias al decreto de Pablo Petrecca, que lo convalidó la ordenanza, permitió el aforo del 30 por ciento dentro de los locales porque en ese momento estábamos en Fase 2 y había que atender en la vereda, al aire libre, lo cual era inviable. Ahora escuchamos al gobernador Kicillof, que se puede acrecentar el aforo en un 20 por ciento más con los que estén vacunados, por lo que llegaríamos al 50 por ciento”, señaló.

“La gastronomía cumple estrictamente con los protocolos. No se ha demostrado que sea un punto de contagio, o que haya más contagios porque están abiertos los salones”, acotó.

Respecto a los trabajadores del sector, manifestó: “Nosotros siempre recalcamos que la mano de obra en lo que es la actividad hotelera-gastronómica, que no puede ser reemplazada por nada. A pesar de que hay hoteles en el mundo que ya se manejan con un robots, la persona humana es irremplazable”.

Vacunación

El entrevistado destacó la importancia de la vacunación para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y sostener el trabajo y la apertura de dicho sector y de tantos otros.

“Nosotros le pedimos a los empleados que por favor se vacunen, a los que no quieren vacunarse pero no tengo forma de obligar a nadie porque la vacuna es optativa. Ni siquiera el Estado puede. Uno trata de convencer a través del sentido común, de a poco”, manifestó el dirigente.

“Igualmente son los menos los que no se quieren vacunar, sobre todo en nuestra actividad, en la que se está tan expuesto, al contacto con la gente en forma directa. Se ha entendido que la vacunación es la salida y todos aquellos que se pueden vacunar, se vacunan. No hay que olvidar que el empleado está tan en contacto con la clientela como nosotros, los empresarios. En Junín, en la mayoría de nuestros establecimientos, tanto propietarios como empleados trabajan codo a codo”, destacó e presidente de la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica.

Tercera ola

Juan Casella mencionó que en la última Mesa de Crisis reunida la semana pasada se habló de que seguramente íbamos a tener en el país una tercera ola de coronavirus, como lo estaba teniendo el resto del mundo. “Como eso va rotando, nosotros somos los últimos en sufrirlas, pero ya no hay margen para volver a cerrar los locales gastronómicos, como pasó en mayo último, que para nosotros fue tremendo. Económicamente no hay más margen de poder cerrar entonces lo que hay que hacer es convivir con el Covid, cuidarse muchísimo, respetar los protocolos al extremo para poder seguir adelante y vacunarse”, manifestó.

No al cierre

El dirigente sostuvo la posición de no cerrar más la actividad gastronómica u hotelera.

“Si viene una tercera ola, la solución no es cerrar todo porque económicamente la sociedad no tiene margen para eso, sobre todo en nuestra actividad hotelera-gastronómica que hemos sufrido muchísimo el parate del año pasado, dejando secuelas de muy largo plazo. Ha sido terrible tener tanto tiempo cerrado los negocios”, afirmó.

Big Sale

Respecto al Big Sale, que será los días 13 y 14 de agosto, Juan Casella apuntó que desde la gastronomía se iban a hacer descuentos puntuales en determinados menús, que luego se publicarán.

“Hay expectativas. La Cámara de Comercio piensa trabajar mucho en la zona para que venga a Junín clientela de localidades vecinas. No hay que olvidar que el comercio de Junín tiene muchos clientes de la región”, dijo.