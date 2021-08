Pizza a la Parrilla, una especialidad gastronómica que no para de crecer

Pizza a la parrilla es un local gastronómico que surgió en el 2014, en Benito de Miguel 215.

Si bien en sus inicios el local era una pollería, su dueña, Yanina Olmos, para agasajar a sus amigos solía hacer exquisitas pizzas a la parrilla, menú que empezó a ser muy requerido a punto tal que despertó la inquietud de sacarlo a la venta.

“Mis amigos me dijeron: por qué no empezás a hacerla para la gente, para vender, que en Junín no hay. Yo en un principio no creí que fuera así pero después, empezando a buscar por internet me di cuenta que no había comercio que vendiera pizza a la parrilla. Así empezamos a plantear ese menú para los días viernes, sábados y domingo. Salieron los pedidos, a la gente le gustó mucho y bueno, cerré la pollería y me dediqué solamente a las pizzas”, manifestó Yanina, al relatar su experiencia en su emprendimiento gastronómico.

Las “parrilladas” de pizzas comenzaron a salir a la venta, en un principio con pocas variedades, unas 17 variedades “para empezar”, y hoy ya tienen 35 variedades.

“A pesar de todas las variedades que tenemos, casi siempre la gente me pide alguna que no tengo… entonces le damos el gusto y la hacemos como el cliente quiere, si es que tenemos los materiales necesarios, para que quede conforme”, acotó la gastronómica.

La aparición de la pandemia por Covid-19 hizo que Pizza a la parrilla, como tantos otros locales gastronómicos, adaptara sus formas de venta, entonces acudieron al delivery, a Pedidos ya, a Pide, que son las agencias que trabajan llevando el pedido a donde los pide el cliente. “Esto nos dio muchos beneficios, la gente se vuelca mucho a esas aplicaciones”, acotó Yanina.

La entrevistada explicó también que con el tiempo fueron sumando lo que son las minutas más populares, los sándwiches, también sándwiches para vegetarianos, papas fritas con cheddar, fritas solas, empanadas, etc. pero aclaró que el fuerte de ellos en realidad son las pizzas a la parrilla y que lo demás era para acompañar.