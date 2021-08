Crecen las consultas del sector gastronómico para compra de maquinarias y bazar

Vajillas Cañas es uno de los locales que desde hace 25 años más asisten a la gastronomía en Junín, en lo que es bazar, implementos y maquinaria, aun en plena pandemia de Covid-19, como pasó en los últimos años.

Rubén Darío Cañas, a cargo del comercio, al ser consultado por Democracia, explicó que en las últimas semanas había crecido mucho la demanda de los locales gastronómicos.

Al ser proveedores gastronómicos tradicionalmente se fijaban mucho en las ventas de vajillas y demás, pero sorpresivamente, durante la pandemia de Covid, se multiplicaron los pedidos de maquinarias como sobadoras, fideeras, amasadoras, para hacer pastas, como así también cocinas, freidoras, moldes de pan y de budines, entre otras cosas.

“Cuando reabrió la gastronomía en Junín, la gente salió, no importaba dónde pero quería salir y sentarse a comer o tomar algo en algún lado. Estaba desesperada. Y los gastronómicos, durante el año pasado y algunos meses de año, que no la pasaron nada bien, fueron resurgiendo, acomodándose, tratando de pagar deudas viejas. Hoy creo que hay una luz de esperanza y espero que sea así”, manifestó. Cañas apuntó que en las últimas semanas, con el cambio de Fase, notaron un “incremento terrible” en lo que eran pedidos, consultas y que ellos se habían amoldado un poco a la clientela, a darle un poco de plazo aunque ellos mismos no lo tuvieran de parte de sus proveedores.

“Tratamos de acompañar esta situación y le damos plazo para que puedan pagar porque vienen ‘entregados’ con todas las deudas de gas, luz y demás que no pudieron afrontar. Nosotros somos un negocio familiar, siempre fuimos personas de bien, acompañando siempre a los clientes, que son clientes desde hace muchos años”, manifestó Rubén a este medio. “Esperemos que el gastronómico pueda salir a flote porque se lo merece”, apuntó.