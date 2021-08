El regreso a las clases presenciales será con burbuja y rotación semanal

Con el fin del receso invernal, y tras el cambio de fases en la Provincia, donde ningún municipio permanece ya en Fase 2, los alumnos de todos los niveles educativos vuelven mañana a las aulas.

Serán clases presenciales "cuidadas", con respeto de los protocolos vigentes por la pandemia, con el uso de los tapabocas, distanciamiento social y sanitizantes para la higiene y el resguardo de contagios del coronavirus.

La medida había sido confirmada por el Gobernador Axel Kicillof, y alcanza a todos los distritos debido a la baja de casos de contagios de coronavirus. En ese contexto dado que la pandemia aún está vigente, la Provincia ratificó todas las medidas de cuidados propuestos por el Consejo Federal de Educación, como respetar la distancia mínima de 1,5 metros en las aulas, con ventilación cruzada y tapabocas obligatorio en toda la comunidad educativa.

Bimodalidad y burbujas

La secretaria de Suteba, Francina Sierra aseguró que se trata de una vuelta “similar a la de marzo de este año, donde cada escuela se va a organizar por burbuja, va a haber rotación de esas burbujas y se continuará en la bimodalidad. Es decir, una que asiste a clases presenciales, mientras la otra trabaja a distancia”.

Indicó que “esa es la dinámica desde mañana y estará sostenida durante todo el año esa bimodalidad, con rotación de burbujas, y que estas no superen los 15 alumnos por aula”.

Cecilia Paolizzi, secretaria de Udocba, resaltó que “la vuelta siempre debe ser cumpliéndose con el protocolo al 100%. Y si no se cumple, las clases se deben suspender”.

“Se vuelve al sistema de burbujas, eso se mantiene y ahora hay que tener mucho cuidado, porque el virus circula, el cumplimiento del protocolo es clave”.

A su vez destacó que “si los instrumentos de cuidado no están, si los termómetros no funcionan, las clases se deben suspender”.

En otro orden, la titular del gremio aseguró que “Udocba pide urgentemente convocatoria a paritarias”.

Calendario

Al reanudar la normalidad del dictado de clases en las escuelas, después de meses de virtualidad, y en algunos casos de convivencia entre ambas formas de la enseñanza, hasta el momento se sabe que las primeras en concluir el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires serán las escuelas de Educación Secundaria Técnicas y Agrarias, que concluirán las clases el 10 de diciembre.

En tanto, para el resto de los colegios de la Provincia el ciclo lectivo terminará el 17 de diciembre, según lo establecido por ahora. El regreso a las aulas se dará en el marco del Plan Jurisdiccional para un Regreso Seguro a las Clases presenciales, acordado con gremios y el resto de la comunidad educativa el año pasado. Desde el 2020 la Provincia tras acordar el regreso a clases para esta época, llevó adelante el Programa Escuelas a la Obra, a través del cual se llevaron a cabo más de 3000 trabajos de infraestructura.