Malena Baro: “Nuestro adversario está en el kirchnerismo y no en las primarias"

La precandidata a senadora provincial por la Cuarta sección por el frente Juntos, Malena Baro, afirmó que la competencia interna se debe dar de forma "respetuosa" y "ordenada", en el marco del debate de ideas entre la UCR y el Pro. "Lo más importante es que, pasadas las elecciones, surja una lista representativa, que ponga freno a los abusos del oficialismo", declaró en una entrevista radial.

"Las primarias mejoran la democracia, ensanchan el partido con propuestas, con ideas. Por eso, tenemos que pasar este proceso de manera racional, con sentido común, sin entrar en la chicana, tratando de ampliar hacia sectores que comparten nuestros valores republicanos y democráticos", agregó.

Además, la dirigente juninense dijo que "el objetivo es que la propuesta electoral que presentemos sea lo más fuerte y competitiva posible para enfrentar y ponerle límites a nuestro verdadero adversario, el kirchnerismo".

Luego, Baro afirmó que "el mensaje de la división no es el que hay que darle a la sociedad. Hay que respetar los problemas de los vecinos, que no la están pasando nada bien desde el punto de vista social y económico, que están preocupados por la inseguridad, por la salud, por la educación de sus hijos, por la inflación que destruye el poder de compra y los salarios, sobre esos temas hay que hablar y buscar soluciones",

"Nosotros tenemos que plantear al vecino qué país, qué provincia, qué ciudad queremos. No vamos a caer en las agresiones personales, vamos a ir por el camino de la propuesta, de la búsqueda del diálogo”, cerró.