Avances y obras pendientes de infraestructura escolar de cara a la vuelta de la presencialidad

Ante el inicio de las clases presenciales, este lunes, Democracia consultó a las autoridades del Consejo Escolar sobre las tareas que se realizan para que las escuelas estén en condiciones de recibir a los alumnos y docentes, en esta nueva etapa del dictado de clases, al término del receso invernal, tras el regreso a la Fase 3 de toda la Provincia.

Luego del anuncio del intendente Pablo Petrecca sobre la inversión en infraestructura escolar que se viene haciendo, publicado en distintos medios hace diez días atrás, el presidente del Consejo Escolar, Marcelo Alsina, aclaró que el monto mencionado (unos 115 millones de pesos) era por el total de obras: algunas ya terminadas este año, otras en ejecución y otras que se realizarán en el transcurso de este año.

Calefacción

Una de las principales preocupaciones actuales es el tema del gas y el mantenimiento de los calefactores, ya que en época invernal es imprescindible que las aulas estén bien acondicionadas en este aspecto.

Alsina recordó que antes de que se cortara la presencialidad, las escuelas ya estaban funcionando, es más, apuntó que las escuelas de Educación Especial nunca dejaron de ser presenciales y que, desde previo a las vacaciones, las rurales también estaban con clases presenciales.

Afirmó que más allá de lo expuesto anteriormente, los relevamientos son continuos por parte de Jefatura Distrital y el Consejo Escolar, y en contacto con los equipos directivos, para interiorizarse sobre las carencias o situaciones que se presentan a diario en las escuelas.

Según lo manifestado, en materia de calefacción, el relevamiento ya fue hecho sobre puesta a punto, limpieza y encendido de todos los artefactos en las escuelas. Y en cuanto a los que debían cambiarse, este año fueron 50 calefactores.

“En las escuelas que tienen calefacción central – acotó Alsina-, también se hizo una revisión, limpieza y puesta en funcionamiento, y en aquellas que hizo falta cambiar algún forzador o motor, se hizo. Hoy estamos esperando que nos entreguen un motor que llevamos a arreglar, de una de las instituciones educativas; es una escuela que tiene cuatro motores y se rompió uno”.

Respecto a otros arreglos como faltante de vidrios, ventanas que no abren ni cierra, entre otros, Alsina dijo que el Consejo Escolar es el encargado de enviar a quien realiza los arreglos correspondientes.

Lo que falta

Sea por temas administrativos, licitaciones, convenios y demás, aún restan por hacer varias obras en las escuelas de Junín, pero, según lo afirmado por Alsina, nunca se dejó de trabajar para lograrlas.

A la pregunta sobre las falencias marcadas por la referente de Suteba Junín, Francina Sierra, en cuanto a la falta de arreglo de los techos en el Jardín de Infantes N° 907, Alsina dijo que esa era una de las cuatro obras que el Municipio, junto con equipos directivos e Infraestructura Escolar, venía gestionando hace más de dos años y que recién hace un mes y medio atrás pudo lograrse el convenio entre el Gobierno de Junín y Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, para hacer la obra.

“No es solamente el Jardín 907, sino también la Escuela de Educación Especial N° 502, el C.E.C. N° 802 y la Escuela Secundaria N° 10. Esas obras se hacen a partir del convenio firmado por el Municipio y la Dirección General de Cultura y Educación”, apuntó Alsina.

Respecto a la Secundaria N° 17 (lindera con la Escuela Primaria N° 22) sobre obras que faltan hacer, el presidente del Consejo Escolar dijo que es una de las que ya estaba previsto realizar. “Es un arreglo de una construcción que se hizo nueva, están dadas las órdenes de trabajo y el legajo técnico por la inspectora de Infraestructura escolar. Es posible que esté listo antes del regreso a clases. Se trata del arreglo del techo del corredor de circulación entre los baños y el SUM”, explicó.

“Muchas de las obras mencionadas por Francina ya están previstas hacer, pero es difícil hacerlas todas juntas, de todas formas, puedo decir que no se ha dejado de trabajar ni el año pasado ni este. Hemos terminado los baños de la Escuela de Morse, los de la Escuela N° 47 y de la Secundaria 10; pusimos el sistema de agua con reserva en la Primaria N° 2 y en la N° 22. En el Jardín 908 se hizo una obra muy linda de cubiertas con reestructuración del jardín, también la iluminación y accesibilidad de la Escuela Agraria (en el predio del Vivero Municipal) y de la Escuela del paraje El Carpincho”, afirmó.

El presidente del Consejo Escolar destacó que no obstante lo hecho en los últimos tiempos, también continúan llegando obras.

“Es de reconocer que tanto el Gobierno de Junín, a través del Fondo de Financiamiento Educativo, como del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por intermedio de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, nos han apoyado”.

“Visitamos dos obras por 27 millones de pesos, que habían quedado dos veces vacantes, una es la Segunda Etapa de la Primaria N° 12 y Secundaria N° 18, y otra es la Secundaria N° 7 (Ex Comercial), recién la tercera vez pudimos conseguir oferentes y ganaron una empresa de Buenos Aires en una, y otra de Trenque Lauquen en otra”, dijo.

“Son pasos administrativos que se deben cumplir. Presentar una licitación es un trabajo enorme para la secretaría técnica del Consejo Escolar. Nos encantaría seguir haciendo muchísimas más, pero venimos a un ritmo muy acelerado”, apuntó.

Conectividad

Consultado sobre la conectividad en las escuelas, ante el reinicio de las clases presenciales, Marcelo Alsina explicó que depende de la Dirección General de Cultura y Educación provincial y que el Consejo pide informes a la Jefatura Distrital.

“Tienen la conectividad de la Provincia o la línea de Internet de Acerca, servicio gratuito que la empresa da a la totalidad de las instituciones, incluso con un programa que donde está pasando la fibra óptica las escuela la bajan para tener mejor conectividad. No es algo que nos corresponda, pero creo que tenemos que trabajarlo entre todos”, señaló.

Desinfección en las escuelas

Previo al regreso a las aulas, integrantes de la dirección General de Bromatología y Zoonosis del Gobierno de Junín, a cargo de Julio Ferrero, llevan adelante operativos de desinfección, desinsectación y control de agua en distintos establecimientos educativos de la Ciudad. En esta oportunidad, dicha tarea se llevó a cabo en el Jardín 917 y en el CEF 55.

Al respecto, el Dr. Ferrero sostuvo: “Como lo hacemos todos los años en los períodos de receso por vacaciones, tomamos muestras de agua para saber el grado de potabilidad de esta y hacemos la desinfección y desinsectación de cada lugar que van a ser ocupados por los alumnos”.

“El objetivo es brindar seguridad y salubridad para que los auxiliares y los chicos regresen sin focos infecciosos. Ya se hicieron todos los establecimientos, incluidos por supuesto, los de las distintas localidades. Permanentemente estamos en contacto con todos los directivos de escuelas y jardines para trabajar en conjunto y evacuar cualquier duda que haya”, dijo Ferrero.