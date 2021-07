Güemes: “El barrio está abandonado hace unos cuántos años”

Los integrantes de la nueva comisión directiva de la Sociedad de Fomento del barrio Martín Miguel de Güemes aseguran que decidieron trabajar por su lugar para cambiar ciertos preconceptos que había entre los lugareños.

“El barrio está abandonado hace unos cuántos años. Nosotros queremos mejorarlo y, además, hay muchos prejuicios de los vecinos y estamos intentando cambiar eso también, queremos un barrio unido, porque hay algunos que tienen mal vistos al resto”, explica el flamante presidente de la entidad fomentista, Lucas Vega.

Es que este vecindario, delimitado por la Ruta 7 y las calles Ramón Hernández y Soldado Argentino, aun cuando es uno de los más alejados del centro, en los últimos años ha mostrado un importante incremento poblacional. Y este crecimiento demográfico fue más acelerado que el desarrollo de su infraestructura, que tardó en dar respuestas a los residentes. Es por ello que, más allá de algunas obras que se hicieron en los últimos años, todavía no cubre todas las necesidades.

Por eso los fomentistas ya se están moviendo. De hecho, hace menos de un mes presentaron un petitorio -en conjunto con un grupo de vecinos de los barrios linderos Nuestra Señora de La Merced y Los Almendros- para que se hagan arreglos en la avenida Ramón Hernández. Algo que todavía no tuvo respuestas oficiales.

Con todo, hay varios ítems que todavía deben solucionarse. En este sentido, los principales reclamos pasan por la necesidad de extender servicios y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Infraestructura

Martín Miguel de Güemes cuenta con cobertura casi total de agua y cloacas, luego de una obra que se realizó hace algunos años. Sin embargo, hay un pequeño sector que quedó sin conexión. “Hay unas diez familias que no tienen ninguno de estos dos servicios. La obra se hizo donde había más casas, pero quedaron vecinos afuera. Estamos pidiendo que los incluyan, es gente que está en el mismo barrio, son nuestros vecinos y queremos que les lleguen las cosas a ellos también”, asevera el vicepresidente de la Sociedad de Fomento, Fernando Ballesteros. Para ello se va a presentar una nota en el área de Relaciones Institucionales del municipio.

Los fomentistas consideran que la extensión del servicio del gas natural todavía no es una prioridad “porque el costo que tiene parece imposible”.

Donde sí ven un reclamo urgente es en el alumbrado público. “Está flojo -señala Vega- tenemos las mismas luminarias desde hace muchos años, son esas luces amarillas que no alumbran nada, o muy poco. Las que hay son pocas y viejas, no iluminan lo necesario. Ya hicimos un pedido y nos dijeron que, hasta el año que viene, no hay nada programado para este barrio”.

Ballesteros agrega que la situación es más compleja en otros sectores donde “hay calles sin luces”, como determinados tramos de Ituzaingó, Negretti y Soriano.

Las calles

Otro de los temas clave es el de las calles. “La Champion pasa a arreglar una vez por mes, pero las lluvias hacen que se vuelvan a romper. Esto se lo planteamos al municipio, del intendente no tuvimos respuestas todavía”, se lamenta Vega.

Es que en este sector solamente hay una calle asfaltada, que es Soldado Argentino. “Toda el agua entra por ahí y se lleva todo, no queda nada -exclama Ballesteros-. Las tapas de las cloacas quedan al descubierto y es un peligro. Estamos pidiendo que hagan cordón cuneta y mejorado. Eso se solicitó a las autoridades, pero todavía no hay nada”.

Vega agrega que primero “tienen que ir los ingenieros a nivelar las calles para que el agua desemboque donde corresponde”.

Otros temas

En cuanto al tránsito, observan que “en Soldado Argentino pasan muchos vehículos, pero es algo normal y controlado”. Y destacan que las picadas que solían hacerse en esa arteria “se cortaron hace bastante”.

Finalmente, sobre la seguridad, Ballesteros indica: “No hemos tenido quejas. Vemos que la policía anda por el barrio, pasa varias veces al día y en los horarios que debe hacerlo”.

La Sociedadde Fomento

La actual comisión directiva de la Sociedad de Fomento asumió el 25 de febrero último. “Nos involucramos por los prejuicios que hay en el barrio, nos tenían mal mirados y quisimos cambiar un poco eso”, afirma el presidente, Lucas Vega.

El vice, Fernando Ballesteros, destaca que los nuevos fomentistas son personas que nacieron y viven en el lugar.

Además de los pedidos para mejorar la calidad de vida de los vecinos, trabajaron en mejorar el salón de la Sociedad de Fomento y la plaza del barrio.

En el espacio verde pintaron los juegos e hicieron un trabajo de mantenimiento general. Y también pintaron la sede fomentista, tanto en el interior como el exterior, y conectaron el agua y las cloacas, ya que el lugar no contaba con esos servicios.

“Agradecemos a la gente del barrio por la colaboración, porque gracias a ellos pudimos hacer varias cosas”, afirma Ballesteros. Ahora los fomentistas esperan poder sumar cursos y talleres para los vecinos.