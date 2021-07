Creció el 13,2% el consumo con tarjetas de crédito en los negocios juninenses

Los medios electrónicos de pago son cada vez más elegidos por los consumidores y tanto Junín como la Región no escapan a esa realidad.

De hecho, aseguran que en Junín y la Región “durante el primer semestre de 2021, los consumos con tarjeta alcanzaron el 13,2%, en relación al mismo período de 2020”.

Según revela un informe del IBP Consumo, un indicador mensual de la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia, que mide las cantidades reales de gastos realizados con tarjetas de crédito y débito, en junio, las compras con tarjetas emitidas por la entidad crecieron 9,7% en términos reales, en comparación con el mismo mes de 2020 en toda la Provincia.

En total, se registraron 25 millones de transacciones, 29,6% más que en junio de 2020 y 27,3% por encima de junio de 2019.

El informe asegura que el incremento en el volumen de compras con tarjeta fue mayor en la región metropolitana de Buenos Aires, que abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 partidos de la Provincia. En esa área el crecimiento fue de la 11,7%, mientras que en el interior bonaerense alcanzó el 6,5%.

Otro dato que marca la tendencia es el crecimiento de los pagos con tarjetas de débito, que en junio crecieron 19% en relación a 2020, y 39% en relación al mismo mes de 2019. Lo cual señala que aún en operaciones de pago al contado, se hace cada vez más habitual que las personas utilicen la tarjeta en lugar del efectivo.

Sin embargo, a la hora del dato específico de Junín, según lo informado por el Banco Provincia, el porcentaje de aumento es notoriamente mayor a la media provincial.

Así, el uso de tarjetas creció un 13,2%, casi 4% más que el promedio bonaerense.

Consumo y financiamiento

La difícil situación económica, potenciada por la pandemia, obliga a muchos consumidores a buscar opciones de pago para los compras, incluso las más elementales, y la tarjeta de crédito continúa siendo la más elegida.

Marcelo Tapia, desde Acipe, destacó: “Con las ventas hay que saber diferenciar cuáles son los rubros que pueden llegar a estar en este momento más complicados y aquellos que lo están menos”.

Y aseguró: “Si vamos a la gastronomía, gracias a la flexibilización de las fases, los comercios gastronómicos han podido mejorar sus cajas y por ende han tenido una suba sustentable de facturación. De no poder hacer nada a tener ahora un horario más amplio, ha sido muy beneficioso”.

Respecto de la venta de indumentaria, explicó que “hay gente que se financia con tarjetas de crédito, y hay un fomento desde las cuotas sin interés. Es decir, sumado a eso, la gente también necesita financiarse y por eso el incremento en el uso de las tarjetas”.

A su vez, Tapia se refirió al rubro de la construcción: “También notamos un ascenso por los créditos Procrear que han salido y el dólar que favorece a algunos. También ayuda que no haya bicicleta financiera, porque eso hace que la gente invierta en lugar de especular y mejora el rubro de la construcción”.

Desde la empresa Naldo aseguran que el consumo en el rubro ”viene muy bien y creciendo a buen ritmo tanto a nivel nacional como en Junín”.

Aseguran además, respecto del consumo con tarjetas: “Si bien creció mucho, hay una cuestión de que quienes tienen los límites muy tomados optan por crédito personal como para poder hacer la compra que no le aprueba la tarjeta”.

Por su parte, Anahí Frisina, titular de Afra, aseguró que la situación continúa siendo complicada y que “no se puede hablar de un sector normalizado hasta que la economía no lo esté”. Destacó que en su comercio, de momento, cuentan con liquidaciones y precios rebajados de ropa atemporal por lo que “la gente aprovecha y está saliendo bien la mercadería. Yo lo atribuyo a eso, pero el panorama no es bueno”.

Aseguró además, que “se vende mucho más con tarjeta actualmente por la falta de efectivo y también porque la gente aprovecha las promociones de los bancos”.

Por último destacó que “todavía el aguinaldo reactiva el consumo”, pero la situación continúa siendo complicada, con sectores que incluso aún no están trabajando.

Los rubros

Según el informe, los rubros que más crecieron fueron los vinculados con la apertura de restricciones como el caso de combustibles, que registró un incremento de 11% con relación a mayo, y restaurantes, con una variación mensual de 16%.

También hubo un gran aumento en la compra de pasajes aéreos, que creció casi 47%, aunque es un segmento que continúa en niveles muy bajos en comparación a tiempos pre-pandemia.

Otro indicador del paulatino ingreso a la “nueva normalidad” es el crecimiento de las compras presenciales, impulsadas por el Día del Padre, que estuvieron 12% por encima de las realizadas en junio de 2020.

A la inversa, las compras digitales registraron una desaceleración por segundo mes consecutivo. Sin embargo, visto desde una perspectiva de comparación mayor, queda claro que las plataformas virtuales se consolidaron definitivamente como canal de compra.