Petraglia afirmó que hace años que no se realizan audiencias públicas

Pablo Petraglia encabeza la lista de precandidatos a concejales del Frente de Todos, representando al meonismo. En diálogo con TeleJunín, se refirió al funcionamiento del Concejo Deliberante y la necesidad de una mayor apertura hacia los vecinos, debate y consenso con la oposición.

Cabe destacar que Petraglia fue concejal durante la gestión de Mario Meoni por dos períodos consecutivos 2005-2009 y 2009- 2013, presidente del cuerpo deliberante y actualmente es director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de Unnoba y profesor adjunto ordinario de Derecho Público y de Derecho Constitucional.

- ¿Cómo le tomó esta propuesta y por qué aceptó volver al Concejo Deliberante?

- Primero me sorprendió y me llena de orgullo porque se logra en un marco de consenso. Y no es que uno haya estado alejado de la política, porque siempre lo hace, pero no tiene un grado de exposición ya que hay otros en la gestión.Cuando se logra la unidad y que esa unidad esté coronada con que mi nombre sea el que represente al espacio de Mario Meoni precisamente, me llena de orgullo y es un reconocimiento a la trayectoria que tuve en el Concejo y a lo que representa este grupo de dirigentes de Junín.

- Nosotros hicimos una encuesta en la calle y había vecinos que nos decían que no conocían a los concejales. ¿Piensa que tienen que tener más presencia en la comunidad?

- Estamos con una constitución del sistema municipal del siglo XIX para problemas del siglo XXI. En el marco de todo esto puede que a los concejales les seas difícil satisfacer las demandas de los ciudadanos en un marco institucional, pero esa no es la excusa para no tener presencia y tratar de reformar la realidad. Es importante la participación popular. Mientras fui presidente del Concejo hicimos varias audiencias públicas. Hace varios años que no hay audiencias públicas. ¿Por qué la gente no es llamada a opinar de muchas cuestiones que tienen que ser parte de la discusión pública? Nosotros hicimos la audiencia pública por la Alianza Francesa, por el cambio de nombre de avenida República, por el nombre de la plaza 25 de Mayo, por la instalación del barrio Costa Verde y la gente iba y opinaba. ¿Por qué no es llamada a opinar? Esa es una de las cuestiones que tenemos que cambiar.

- Ahora, que se transmiten las sesiones por YouTube…

- En el 2012 yo ya lo hacía, pero cuando se incendió la municipalidad se quemaron los cables, o sea que no es ninguna novedad lo que hacen ahora, retomaron lo que yo hacía en el 2012. Una de las cuestiones fundamentales de una república es la publicación de los actos de Gobierno. Ya en mayo de 1810 la gente decía que “el Pueblo quiere saber de qué se trata”. El vecino tiene que saber qué se hace con sus tasas, por las que paga y mucho, porque aumentan el 40 por ciento todos los años, por qué no se puede ver el presupuesto, por qué la página de la municipalidad tiene tantas carencias respecto a la información pública y eso se tiene que debatir dentro del Concejo.

Ahora en el Concejo no hay voces, porque la paridad y el voto doble del presidente del Concejo hace que se discuta lo que se quiere discutir por parte del Ejecutivo y no escuche a las otras voces disidentes de una ciudad que necesita debate, construcción de consensos.

- ¿Está parejo el Concejo Deliberante?

- Está diez a diez, define todo el doble voto del oficialismo (a través del presidente del Concejo) y en esa paridad absoluta, lo que es del oficialismo sale y lo que no es del oficialismo no sale, y no se construye así, nada se construye así. No es que uno sea el dueño de la verdad y los otros no tengan nada. Hay cosas que se pueden aprobar, llevar adelante. En Junín son muchos para aportar a las soluciones, tenemos que hablar de vivienda, educación, seguridad, plan de obras… Las obras son financiadas por Nación y Provincia. ¿Dónde está el dinero que pagamos todos los juninenses, dónde está el dinero de las tasas, por qué no podemos preguntar? Porque es diez a diez, se vota en contra y no se puede. Esas son las cuestiones que tenemos que empezar a poner sobre la mesa si queremos una ciudad en donde los principios mínimos de consensos estén en el Concejo Deliberante.

- Yo soy un poco crítico a las PASO…

- Si vos sos un poco crítico, yo soy mucho más. Creo que la elección de los candidatos es patrimonio de los partidos políticos. ¿Para qué tenemos una Constitución que le da el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos y después se abre a otra situación como una PASO? Creo que los partidos tienen la capacidad de resolver sus propias candidaturas.