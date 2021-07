Alonso: "El radicalismo tendrá su boleta, pero no quiere decir que somos enemigos"

Yamila Alonso, precandidata a senadora provincial por la lista Juntos, que lleva a Diego Santilli para diputado nacional, destacó que el adversario es el Frente de Todos, y no el radicalismo.

“Estamos ante un Gobierno que no suele respetar la Constitución Nacional. Por eso tenemos que ganar esta elección y poder pelear por los bonaerenses”, señaló.

Desde este año es Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, pero ha trabajado en el equipo del intendente Petrecca desde incluso antes de ser jefe comunal y ahora ella ha sido elegida para encabezar la mencionada lista de Juntos por la Cuarta Sección Electoral.

En diálogo con TeleJunín, la precandidata habló de cómo pasó a integrar la lista de precandidatos en la lista de Juntos y sobre la línea de trabajo que le gustaría concretar si es elegida.

- ¿Cómo recibiste la propuesta?

- Es una propuesta importante, que me da mucho orgullo y responsabilidad no solo por los vecinos de Junín sino de la Cuarta Sección Electoral. Estoy contenta, agradecida, sorprendida porque a la hora de elegir candidatos siempre hay muchas posibilidades, muchas personas dentro del equipo que tienen la capacidad. Que quieren ser y que además están preparados.

¿Por qué creés que te eligieron?

- Es difícil hablar de uno mismo. Yo lo único que tengo que decir de mí es que formo parte del equipo del intendente Pablo Petrecca desde antes de que él sea intendente, participando de un voluntariado en mis tiempos libres porque laburaba en lo privado, poniendo un poco de mí para generar un cambio ya que veía cosas que no me gustaban y Pablo la persona con la cual me identificaba por sus valores y por lo que yo quería para mi ciudad. Después de ahí, él supo conformar un gran equipo y siempre me dio diferentes oportunidades. Espero estar a la altura de las circunstancias.

- ¿Qué pensás que puede pasar en estas PASO, en cuanto a la competencia dentro del mismo espacio político (Juntos por el Cambio)?

- Nosotros somos un grupo de partidos políticos que trabajamos con los mismos objetivos y tenemos los mismos valores. Doy fe de que el intendente Pablo Petrecca trabajó mucho para lograr la unión en Junín, que no pudo ser. El partido radical tendrá su boleta por otro lado, lo cual no quiere decir que somos enemigos ni que nos vamos a pelear en estas elecciones, para nada. Esto servirá para fortalecer lo que es Juntos. Ganará el que la gente elija a través de su voto y, después, vamos a trabajar en una boleta única para las generales.

A nivel seccional, frente mío, dentro de lo que es Juntos, está Erica Revilla, que es actual intendente de Arenales, una mujer a la que admiro y valoro su trabajo. Más allá de que estamos en boletas distintas, somos parte de una misma alianza.

- ¿Cómo se preparan para la campaña hasta el 12 de septiembre, cuando se harán las PASO, y luego, hasta las elecciones generales de noviembre?

- Calculo que será una campaña diferente, con el contexto que estamos viviendo, pero bueno, nosotros siempre tuvimos una forma de trabajar en campaña que es estando cerca de los vecinos. Juan Fiorini encabeza la lista de concejales, que es variada, porque formamos un frente donde está la Coalición Cívica, MID y Alternativa Republicana.

- ¿Podrán hacer timbreo y ese tipo de cosas?

-Yo creo que si no recorremos de manera masiva los barrios, podemos hacerlo, siempre cuidándonos y respetándonos entre todos.

- En caso de ser senadora, ¿qué te gustaría proponer?

- El Senado de la Provincia es una herramienta muy importante para nosotros, porque el oficialismo no es mayoría y eso sirve para equilibrar y poder gobernar. Estamos ante un Gobierno que no suele respetar la Constitución Nacional. Por eso tenemos que ganar esta elección y poder pelear por los bonaerenses.

Yo trabajo hace mucho tiempo en lo social y me gustaría encarar todo lo relacionado con eso, dándole otro enfoque, tratando que todos los canales de asistencia con que hoy contamos sean una herramienta de acompañamiento al vecino. Pero que no sea vivir de ese programa social, de ese ingreso que te da el Estado, porque no hay resultados positivos con esto: tenemos el 62 por ciento de niños pobres en Argentina.