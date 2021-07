Afuera de la lista, Micheli desafía al FDT de la Cuarta

El dirigente sindical de Junín Pablo Micheli, que viene recorriendo la Cuarta Sección Electoral y tendiendo lazos con varios funcionarios del Gobierno provincial, realizó una conferencia de prensa donde anunció que no tiene lugar en el armado "oficial" del kirchnerismo y que buscará sumarse por la herramienta de las Primarias.

Sin querer polemizar demasiado, denunció que "pareciera que en el FDT hay un esquema prearmado en la Cuarta", en un tiro por elevación a Pablo Zurro y La Cámpora, al tiempo que deslizó que no solo es su caso, sino que son varios dirigentes territoriales y gremiales los que quedarían afuera de las listas. "No es justo que estemos para todas las luchas, pero no para las decisiones", cuestionó.

"El Frente Grande nos dio el respaldo para presentarnos en la interna del Frente de Todos, además de Compromiso Federal y Proyecto Sur. No vamos solos, hay organizaciones independientes, de vecinalistas, que están trabajando con nosotros", advirtió. Y completó: "Las PASO fueron creadas para dirimir las diferencias y eso haremos. Es parte de la democracia, lo que necesita la política y las instituciones".

"No hicimos todo esto para no participar, es con la convicción de que ayudamos a democratizar el FDT. Tenemos los avales, la lista, estamos en condiciones", aseveró Micheli.

“No nos dieron lugares”

Además, se mostró desafiante del liderazgo de Zurro en la Cuarta: "Hay un esquema que maneja Avellino y Pablo Zurro que está preescrito, que no se puede cambiar y no nos dieron lugares".

"Respaldamos al Gobierno de Áxel Kicillof, defendimos la campaña de vacunación, la recuperación de la provincia de la pandemia y el desastre neoliberal, pero eso no fue suficiente, parece, para los compañeros de la Cuarta", ironizó luego.

"Somos de Junín y de muchas ciudades, no me causa gracia que me vengan a dar órdenes de otra ciudad. Pablo Zurro trasciende Pehuajó, lo respetamos, pero de ahí a que compartamos los métodos es otra cosa", cuestionó.

"Pensar que las PASO son para presentar una sola lista no se condice con el espíritu de la ley. Una vez que está abierta la puerta no la podés cerrar, estamos en el siglo XXI, no es la época de los conservadores", punzó.