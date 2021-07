Desmalezan la infraestructura de vía para la vuelta del tren de pasajeros a San Luis

El presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci y el secretario de Logística de San Luis, Sebastián Lavandeira, mantuvieron una reunión esta semana para coordinar la vuelta del tren de pasajeros a esa provincia, desde Junín, tras más de 30 años sin el servicio, como anticipó Democracia.

En el encuentro, Marinucci informó que ya se está trabajando en el desmonte y desmalezamiento de la infraestructura de vía en el trayecto del ramal San Martín que, además, contará con paradas intermedias como Rufino (Santa Fe) y Laboulaye (Córdoba). El ferrocarril se acerca a Mendoza.

Actualmente, el convoy circula con un servicio limitado entre Retiro y Junín, debido al rompimiento del pedraplén ferroviario que atraviesa la laguna La Picasa, a raíz de la inundación en 2017, donde se está concluyendo la obra de recuperación de la infraestructura.

"Conversamos sobre la rehabilitación del servicio de pasajeros entre Retiro y Justo Daract de la línea San Martín, acorde al Plan de Modernización del Transporte Ferroviario en el que trabajamos junto al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera”, dijo Marinucci.

"Pronto tendremos habilitada la obra que se está realizando en el pedraplén de la laguna La Picasa y así seguiremos trabajando para volver con el tren de pasajeros a la provincia de San Luis lo más pronto posible", afirmó.

Cabe destacar que, desde hace más de cuatro años, los trenes de cargas desvían el recorrido para llegar a Mendoza, mientras que el ferrocarril de pasajeros limitó el servicio entre Retiro y nuestra ciudad, con una frecuencia diaria los siete días de la semana.

La obra en La Picasa

Con una inversión de $117 millones, se prevé que los 13 kilómetros sobre La Picasa, entre Diego de Alvear y Aarón Castellanos, quedarán habilitados en agosto, informaron desde la empresa estatal.

Al respecto, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, manifestó: “Trenes Argentinos Cargas viene haciendo un trabajo formidable para avanzar en nuestro Plan de Modernización del Transporte. La obra en la laguna La Picasa es un ejemplo de eso, que se logró pese a la pandemia, al igual que muchas otras que estamos haciendo a lo largo y ancho del país. Con este avance vamos a reducir hasta en un día y medio el tiempo de viaje del ferrocarril y vamos a tener un salto de calidad en el sistema ferroviario que se traduce en más oportunidades y mejores condiciones para las y los productores que usan el servicio”.

Desde el inicio de la obra en diciembre de 2019, la firma Herso S.A. -Grupo Emepa SA avanza en la normalización de la base de rocas y rearmó la infraestructura de vías.

Las labores proyectadas contemplan el tratamiento de la plataforma, el acondicionado del pedraplén mediante el relleno de balasto hasta el nivel, el desarme y el armado de la vía, el reemplazo de la totalidad de fijaciones y del 10% de los durmientes y rieles, el mecanizado de vía y el tratamiento del puente.

Durante junio, los trabajos presentan un 70% de avance de la obra y ya se descargaron un total de 34.500 toneladas de piedra balasto. Asimismo, en mayo se avanzó un parcial de casi 8 puntos porcentuales lo que incluyó relleno de balasto que asciende a 26.920 toneladas de las 50.400 previstas.

En el transcurso de marzo, se realizaron tres operativos de descarga de piedra balasto con 8 formaciones y un total de aproximadamente 12 mil toneladas. Además, del lado Diego de Alvear, se llegó con el nivel de la subrasante hasta el puente, para lo cual se aporta suelo y piedra. Está armada la vía del lado de Aarón Castellanos hasta el puente y el jueves 18 de marzo se comenzó la descarga de las tolvas con piedra para la vía.

Tren de cargas

Gracias a estos trabajos, el tren de cargas, que conecta la región de Cuyo con los principales puertos del país, volverá a hacer su recorrido original entre la ciudad cordobesa de Laboulaye y Junín y retomará el tiempo original de circulación de 8 horas, en lugar de las 24 horas de viaje que realiza actualmente por la vía secundaria.

Debido a las reiteradas inundaciones, la Línea San Martín sufrió cortes y demoras y finalmente quedó inhabilitada en 2017 para operar en el tramo comprendido entre Diego de Alvear y Aarón Castellanos.

De esta manera, las formaciones deben tomar una vía alternativa al llegar a la localidad de Laboulaye y, desde allí, circunvalar la laguna, pasando por las localidades de Melincué y Hughes hasta llegar a Junín, donde retoma la traza troncal para arribar a Alianza, dentro de CABA. Como consecuencia de este desvío, la línea tiene que recorrer 333 kilómetros más y suma 24 horas de viaje con 10 parejas de conductores.

Con la reactivación del tramo original, es decir, desde Laboulaye hasta Junín de manera directa, se reducirá la distancia a la mitad, se bajará el tiempo de viaje a 8 horas y solo se requerirán 3 parejas de conductores.

A La Pampa, ramal Sarmiento

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mantuvo un encuentro con varios ministros de Nación, entre ellos Alexis Guerrera de Transporte.

En ese marco, abordaron el regreso del tren de pasajeros a La Pampa desde Once (ramal Sarmiento) que, beneficiará a 24 localidades dentro de la provincia de Buenos Aires.

En esa línea, según precisaron desde esa Provincia, Ziliotto y las autoridades de Transporte “acordaron trabajar en forma coordinada entre los Gobiernos provincial y nacional, a partir de la planificación del Estado nacional para extender ramales hacia el interior”.

“En cuanto al servicio ferroviario, se estableció que -en una primera etapa a desarrollarse durante este año-, el objetivo es llegar con los trenes de pasajeros a la localidad de Pehuajó desde CABA”, sostuvieron.

“Vale mencionar que la reactivación de la circulación de los trenes de pasajeros está actualmente atravesada por el proceso de estatización de la infraestructura ferroviaria y el servicio de cargas que, en estos momentos, está en manos de Ferroexpreso Pampeano”, agregaron.

Por otra parte, Martín Marinucci, participó de una reunión con las intendentas de General Pico, Fernanda Alonso, y de Ing. Luiggi, María Patricia Lavin, junto a la coordinadora de la CNRT de La Pampa, Mariel Schwert.

Dentro de la agenda del Plan de Modernización del Transporte, Trenes Argentinos Operaciones tiene incluido el restablecimiento del servicio de larga distancia a Santa Rosa y General Pico, además de poder implementar y desarrollar el Tren de Cercanía dentro de la provincia vecina.

Cabe destacar que el servicio que parte desde la estación Once es uno de los más limitados y más importantes para la Región, ya que conecta a varias ciudades principales con un gran caudal de pasajeros.

En 2014, la empresa Ferrobaires oficializó la suspensión definitiva del servicio Once – Lincoln, ya que en diciembre de 2013 -según trascendidos- la locomotora titular no cumpliría con las condiciones de seguridad requeridas por la Secretaría de Transporte de la Nación.

Tras la recuperación de un puente destruido por la inundación de 2015, actualmente las formaciones de Sofse -con el tren chino- opera con servicio reducido entre Once y Bragado, una localidad clave porque desde ahí se bifurcan dos ramales hacia General Pico y Santa Rosa.

Dentro del ramal General Pico, ciudades como Los Toldos, Lincoln, General Pinto y General Villegas, con paradas intermedias, quedaron desconectadas con el transporte ferroviario de pasajeros.

En el ramal Santa Rosa, el tren dejó aisladas a las ciudades bonaerenses de 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, entre otras, con paradas intermedias.