Juan Sequeira: “No podemos anteponer exigencias de candidaturas en este contexto”

De cara al cierre de listas para las elecciones legislativas de este año, Juan Manuel Sequeira, referente de la Casa del Pueblo de Junín e integrante de la coalición del Frente de Todos desde el socialismo y con su partido vecinal “Junín Bicentenario”, afirmó: “No tengo aspiraciones a título personal, pero, además, la mesa política de la Casa del Pueblo determinó que no podemos anteponer exigencias de candidaturas en este contexto, donde lo que más interesa a la ciudadanía es saber cómo afrontamos las consecuencias de esta pandemia que atravesamos”.

Y amplió: “Lo que nos importa es Junín es construir un plan de mediano y largo plazo para reactivar la vida social, comercial, económica y cultural en el más amplio sentido de la palabra. Por supuesto que enfrentamos una elección clave y trascendente, se define la composición del Concejo Deliberante, la Legislatura provincial y el Congreso nacional, entendemos lo que implica para la gobernabilidad, por eso, nos hemos puesto a disposición del Frente de Todos para conformar una propuesta para Junín y la sección que impulse candidatos y candidatas que hablen con todos aquellos sectores de la ciudadanía que tienen contrapuntos con los oficialismos actuales.”

Sobre este concepto, Sequeira profundizó: “No podemos seguir hablando entre convencidos, hay una buena parte de la ciudadanía, que nos acompañó en el 2019, que ahora no se siente representada por muchas de las medidas tomadas a nivel provincial y nacional, y hay que volver a charlar con ellos, explicar los proyectos de mediano y largo plazo, ser capaces de escuchar sus sugerencias. Se hizo mucho, estamos orgullosos de la gestión de la coalición de Gobierno que es el Frente de Todos, pero también sabemos que queda mucho por hacer y muchas consecuencias de la pandemia que afrontar, no podemos hacerlo solos. Hay que volver a convocar a quien tiene contrapuntos, miradas diversas, para eso es la democracia y ya vimos que nadie sobra en estos momentos.”

Hacia el 2027

Sobre la situación local, reflexionó: “El Gobierno de Petrecca está en piloto automático, eso lo veníamos advirtiendo, y en este momento es necesario el liderazgo, la gestión activa, propositiva, creativa, abierta a la visión de la ciudadanía. Nosotros estamos pensando en el Junín del Bicentenario. ¿Cómo queremos que nos encuentre esa fecha, que será en el 2027? Para eso construimos todos los días, iniciativas, planes, propuestas, articulaciones, que nos abran la cabeza, que nos despabilen a toda la dirigencia, para la reactivación de la ciudad de corto, mediano y largo plazo. Sin proyecto de ciudad, es muy difícil avanzar, y con un solo partido o tendencia ideológica, no alcanza. Tenemos que generar espacios de encuentro. La lista de concejales esperamos, trabajamos y manifestamos a todo el Frente de Todos, que la imaginamos diversa, amplia y, sobre todo, capaz de hablarle a los y las juninenses con un proyecto de ciudad, aunque tengamos matices, con compromiso democrático, siendo receptivos y plurales. Ese es el legado de Mario Meoni, por ejemplo, un dirigente que, con firmeza, sin renunciar a su mirada de la realidad, era capaz de construir con total diversidad. Todos estamos en política para incidir y tenemos una versión de cómo deberían ser las cosas en la que creemos firmemente, pero la construcción del amigo-enemigo, en este contexto, no va más. Esperamos que las listas locales y seccionales representen esta vocación de construcción colectiva.”

Consultado sobre los proyectos a futuro, Juan Manuel Sequeira, mencionó: “La Casa del Pueblo, el socialismo de la ciudad y el partido local Junín Bicentenario son una usina permanente de proyectos para transformar la ciudad, hacerla digna de ser vivida. En ese camino, seguiremos impulsando las instituciones que nos permiten estas construcciones colectivas. Es la huella que venimos dejando desde hace más de 120 años. Pero nos hemos formado, hemos crecido con cuadros políticos y somos muy conscientes del potencial que tenemos para la gestión de proyectos públicos, tanto estatales como desde la sociedad civil, por lo que no tenemos dudas que trabajaremos codo a codo en las sinergias que nos permitan concretarlos. Ese es el salto que esperamos dar, siempre pensando en transformar realidades, en sumar a hacer la ciudad que soñamos.”