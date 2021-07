Movidas en Juntos y el FDT recalientan la política de Junín de cara a la elección

A la tensión habitual del cierre de listas de cara a las próximas elecciones –el sábado es la fecha límite para la presentación de las nóminas de precandidatos-, se sumaron ayer nuevas movidas que recalentaron la política juninense, tanto en el oficialismo comunal como en la oposición.

En Juntos por el Cambio toma fuerza –como en muchos otros distritos de la provincia de Buenos Aires- el escenario en el cual el macrismo deberá dirimir sus diferencias en la interna con la UCR, ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo.

Si bien el intendente de Junín y referente de PRO en la Cuarta Sección Electoral, Pablo Petrecca, declaró recientemente a Democracia que los tres partidos que integran el frente creen en la unidad, lo cierto es que por el momento esa aspiración aparece improbable, según coincidieron varias fuentes partidarias consultadas ayer por este diario.

De hecho, el propio alcalde admitió que “si los dirigentes nacionales no logran una lista de unidad”, posiblemente el espacio tenga que “pasar por una interna, tanto en lo local como en lo seccional”.

“Estoy trabajando para que en Junín y en la Cuarta haya listas de unidad y también en el ámbito provincial. En caso de que eso no se logre iremos a una PASO”, dijo.

Según pudo saber este diario, PRO ofrece al radicalismo un lugar a salir en la boleta de concejales, mientras que el centenario partido aspira a dos escaños y un consejero escolar.

“Es el momento de dar el paso al frente”, se entusiasmaba ayer un encumbrado dirigente “Boina Blanca” en diálogo con Democracia. “Es evidente que no hay generosidad del otro lado y hay que ganarse el lugar en la cancha”, graficó.

Se vienen las PASO y a nivel provincial en Juntos por el Cambio ya están pensando en evitar roces y fricciones entre los candidatos, ya que en varios distritos efectivamente habrá internas.

Es por eso que en una reciente reunión por Zoom, de la que participaron los principales dirigentes del espacio, con llamativas ausencias incluidas, hubo felicitaciones para unos y el acuerdo de impulsar una suerte de pacto de no agresión entre los candidatos para evitar un desgaste y, por sobre todo, transmitir al electorado una imagen negativa de disputas de poder.

Frente de Todos

Las aguas mansas del Frente de Todos, que en principio tiene la “bajada” de arribar a una lista de unidad, se convulsionaron ayer con la irrupción en el tablero político del nombre de Laura Oliva, esposa del fallecido Mario Meoni, quien “suena” para integrar la lista de precandidatos a senadores bonaerenses por la Cuarta. Las fuentes consultadas por este diario reconocieron que es una posibilidad que está siendo analizada por el propio Sergio Massa, pero aclararon que la lista no está cerrada.

Como coletazo local de esta movida, el nombre de Luciano Polo –allegado a la familia Meoni- comenzó a tomar fuerza para encabezar la lista de concejales, junto al del camporista Sebastián Meneses y Victoria Muffarotto, entre otros, aunque por el momento no hay definiciones, ya que la premisa del espacio es “perforar el techo” y ampliar la base de votantes con un perfil con llegada a las capas medias.