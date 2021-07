“¡Já! + La nueva fórmula”, un show de risas, clown, humor y teatro en el Museo Histórico

Este se denomina “¡Já! + La nueva fórmula”, está interpretado por el grupo de clown “Las Mundas” y se realizará los días jueves 22 y 29 de julio, a las 15, en el Museo Histórico, calle Quintana y Newbery. El show está pensado para ver en familia y se realizará en el marco de una muestra temática cultural sobre la risa.

Al respecto, Javier Pironi, titular de la Dirección de Cultura, dijo: “El Museo Histórico va a contar con una muestra sobre la risa y dentro de las distintas actividades habrá una exposición sobre la risa, un taller y un espectáculo de clown, que es algo que personalmente me fascina. Se trata de algo totalmente novedoso para la cultura local y es un placer que las chicas puedan presentarse ante los vecinos allí”.

Una de las integrantes del grupo organizador, María Eugenia Barderas, dijo: “El espectáculo se llama ‘¡Já!+ La nueva fórmula’ y se trata de dos científicas que están en búsqueda precisamente de la fórmula de la felicidad para salvar a la humanidad y confían en que es posible que eso pase; por lo tanto, todo sucederá en torno a este objetivo”.

Según lo explicado por el funcionario este es un espectáculo de clown, humor y teatro, que se hará en forma presencial, con las medidas de cuidado correspondientes.

Por su parte, Agustina Arregui, otra de las integrantes de “Las Mundas”, expresó: “Estamos muy emocionadas por estar otra vez armando algo de teatro y me parece muy importante que el Gobierno de Junín les dé lugar a los artistas locales. Nosotras estábamos trabajando en otro proyecto y cuando Javier nos llamó y nos pidió que presentemos la propuesta fue muy bueno porque nos abocamos a lo que queríamos”.

“Venimos formándonos y ejercitándonos en el clown hace un montón de tiempo y hace dos meses que estamos trabajando en esta producción, con todo el movimiento que conlleva, porque no somos solo dos actrices sino también un músico, una locutora, vestuarista y otra gente que también se involucra”, indicó Arregui y se mostró muy agradecida “por esta oportunidad que nos dan”.

Más actividades

Luego de que la Provincia anunciara este lunes la vuelta de Junín a Fase 3, desde la Dirección de Cultura municipal confirmaron que todas las actividades previstas para estas vacaciones de invierno se realizarán de manera presencial, con aforo reducido.

En ese sentido, informaron que los vecinos podrán retirar las entradas de la actividad a la que desean asistir con un día de anticipación. Las entradas son gratuitas y se retiran por la dirección de Cultura, ubicada en Hipólito Yrigoyen 65, de lunes a viernes, de 8 a 13.

Hoy

El cronograma para hoy prevé:

10:30 hs. Hora de cuentos, con el cuento de Cecilia Pisos “Dragones y pajaritos” para realizar con distintos materiales y distintos colores, el dragón y el pajarito que el niño prefiera. Estará a cargo de Nadia Inchauspe, es para niños y niñas de 3 a 7 años, y se hará en la Biblioteca Municipal (Rivadavia 20).

14:00 hs. Colección de libros Chiquicuentos, encuentro con la escritora local Patricia Franco. Es para niños y niñas de 3 a 7 años, en la Biblioteca Municipal.

15:30 hs. Taller de Historietas, creación de historieta y sus personajes, para luego dibujarlos y terminar pintando. Dictado por Martín Olivares, Esteban Ocampo y Maximiliano Azcurra. Para niños y niñas de 7 a 12 años, en la Biblioteca municipal.

15:00 hs. Vuelta manzana, taller literario y musical. Un espacio de juego, lectura y expresiones sonoras y musicales para compartir en ronda. El lenguaje de la música y la literatura se unen para el juego y la creación, a cargo de Francina Peppe. Para niños y niñas de 7 a 12 años. En el Museo de Arte Contemporáneo Argentino (MACA), ubicado en Newbery 357.

16:30 hs. Te doy una pista, para jugar a ser detective. A partir de las obras que se encuentran en exposición y con pistas establecidas, realizamos una búsqueda generando un recorrido interactivo y participativo. A cargo de Macarena Cobos. Es para realizar en familia. Será en el MACA.

Mañana

Este jueves 22, están previstas las siguientes actividades.

11:00 hs. Taller de la risa. La propuesta es encontrarse con la risa, liberar endorfina y sacar el niño interior que todos tenemos adentro. Un espacio para el juego y el humor, a cargo de Silvana Tomicic. Será en el Museo Histórico (Quintana 445, esquina Newbery).

15:00 hs. ¡JA! La nueva fórmula. Serotonina y Dopamina, son dos payasas que están convencidas de que lo único que salvará al mundo es la felicidad, y así es como se encomiendan a la misión de encontrar la fórmula de la risa. Espectáculo de Clown. A cargo de Agustina Arregui y María Eugenia Barderas. Para ver en familia, en el Museo Histórico.

15:30 hs. Tridimensionarte. Cómo volver tridimensional un cuadro. Armar la propia composición (con objetos, elementos y materiales que brinda el espacio), al finalizar la dibuja y crea. A cargo de Macarena Cobos. Es para realizar en familia, en el Museo de Arte, sito en Roque Sáenz Peña 141.

Caminando

Visitas guiadas caminando la Ciudad.

Hoy, a las 14, Calle XX de septiembre. Guías: Lucas Agustín Bourder y Florencia López.

Sábado 24 de julio, a las 10.30, plaza 25 de Mayo, guías: Lucas Agustín Bourder y Ana Gauna.

A las 14, plaza 9 de Julio, guías: Camila Gallo y Giuliano Zolvini.

Punto de encuentro de las visitas: MUMA, en Roque Sáenz Peña 141.