Se estanca la negociación y en Junín JxC podría ir a internas

Sin acuerdo de unidad en la Provincia –el sábado es la fecha límite para la presentación de las listas de precandidatos-, en Junín la alianza Juntos por el Cambio se encamina a dirimir sus diferencias en las PASO, aunque todavía hay margen para un acuerdo que permita unificar la boleta.

El intendente de Junín y referente del PRO en la Cuarta Sección Electoral, Pablo Petrecca, declaró recientemente a Democracia que los tres partidos que integran el frente creen en la unidad. Pero aclaró que “si los dirigentes nacionales no logran una lista de unidad”, posiblemente el espacio tenga que “pasar por una interna, tanto en lo local como en lo seccional”.

Y el jefe comunal agregó: “Estoy trabajando para que en Junín y en la Cuarta haya listas de unidad y también en el ámbito provincial. En caso de que eso no se logre iremos a una PASO”.

Sin embargo, la anhelada unidad no solo está empantanada en el territorio bonaerense, sino que también enfrenta dificultades en el ámbito local, ya que el radicalismo juninense no acepta el ofrecimiento del macrismo. “La oferta del PRO es insuficiente”, afirmó a este diario un dirigente radical con injerencia en las negociaciones, y se mostró escéptico con respecto a la posibilidad de arribar a una lista de unidad, tanto en el ámbito local como seccional.

Según pudo saber este diario, la dificultad para llegar a un consenso radica principalmente en que el macrismo le ofrece a la UCR un lugar “a salir” en la lista de concejales, mientras que el espacio “Boina Blanca” reclama dos lugares y un consejero escolar. “No creo que haya retorno en lo provincial y en lo local, si hay una interna, no está mal para medirse”, razonaba ayer un dirigente encumbrado del espacio, en diálogo con Democracia.

En este escenario complejo, el radicalismo ya explora contactos con el sector de Emilio Monzó para obtener el apoyo frente a una eventual compulsa interna con el PRO, que tendría cerrado el apoyo de la Coalición Cívica, que pondría en un lugar expectante de la nómina al productor agropecuario Rodrigo Esponda.

El sector identificado con Monzó almorzó la semana pasada en Junín con referentes regionales como Sergio Buil, Ana Laura Geloso y Marcelo Daletto. “El objetivo es llegar a una lista de unidad que tenga la fuerza para ganar en Junín, con el radicalismo y otros sectores”, se envalentonaron en el monzoísmo, que tiene representantes locales como Fernando Scanavino, Rosario Sosa, Diego Ruiz y Sergio Adaro.

"Pacto de no agresión"

Se vienen las PASO y a nivel provincial en Juntos por el Cambio ya están pensando en evitar roces y fricciones entre los candidatos, ya que en varios distritos efectivamente habrá internas.

Es por eso que en el Zoom de ayer, del que participaron los principales dirigentes del espacio, con llamativas ausencias incluidas, hubo felicitaciones para unos y el acuerdo de impulsar una suerte de pacto de no agresión entre los candidatos para evitar un desgaste y, por sobre todo, transmitir al electorado una imagen negativa de disputas de poder.

Es que a pocas horas del cierre de las listas de candidatos, no sería de extrañar que pudieran darse algunos roces. Más allá que se lograron acuerdos políticos en 22 de los 24 distritos, en algunos también hubo algún que otro planteo y la idea es que no pasen de eso.

"Se pidió que no se pegue por debajo de la cintura", graficó una fuente consultada, quien confirmó que se acordó "reforzar esa idea".