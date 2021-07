La Ciudad regresa a Fase 3, vuelven las clases presenciales y amplían el aforo para vacunados

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que Junín pasará a Fase 3 del aislamiento por la pandemia del coronavirus, donde, después de las vacaciones de invierno, volverán las clases presenciales, al igual que en Chacabuco, Lincoln, Leandro N. Alem, Pehuajó, Suipacha Lobería, Pellegrini y Monte Hermoso.

Asimismo informó que se "ampliarán los aforos en las Fases 2, 3 y 4" para permitir un "adicional exclusivamente para personas que están vacunadas con una dosis" y que hayan cumplido un plazo de 21 días desde su inoculación contra la Covid-19.

La medida, que regirá a partir del próximo lunes, permitirá que se amplíe un 20% la capacidad en establecimientos cerrados como locales gastronómicos, gimnasios, clubes, centros comerciales o shoppings.

A modo de ejemplo, Kicillof indicó que en los municipios "en Fase 4, se extiende el aforo del 50% al 70% con personas que demuestren estar vacunadas" y que la constancia de vacunación podrá presentarse por la aplicación de "Vacunate Buenos Aires", la "Mi Argentina" y también con el carnet en cartón.

También, indicó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "pasa a Fase 4", a partir de haberse registrado un descenso sostenido y consecutivo de casos de coronavirus en las últimas ocho semanas, y anticipó que desde el lunes próximo se ampliarán los aforos para habilitar la permanencia de un "adicional" de personas vacunadas con una dosis en determinados establecimientos.

Detalló que "en Fase 2, donde había una prohibición directa, se extiende el aforo a un 30%, pero debe certificarse que las personas estén vacunadas".

"En distritos con Fase 3 el aforo es del 30% y a partir del lunes será de 50%. Se agrega un 20% para los protegidos por una dosis; mientras que en distritos de Fase 4, que tiene un aforo de 50, pasa a un aforo del 70%, con un 20% para personas que demuestren que están vacunadas con una primera dosis", precisó.

Detalló que quienes concurran a estos establecimientos deberán probar que recibieron hace 21 días la primera dosis exhibiendo el certificado de vacunación; o la constancia en las aplicaciones Vacunate y Mi Argentina.

Kicillof sostuvo que la ampliación de aforos para vacunados contra el coronavirus es un "reconocimiento" a aquellos que optaron por la inmunización, tanto en lo "individual" como en lo "colectivo".

En conferencia de prensa, el mandatario provincial felicitó a los bonaerenses por los "esfuerzos" en las medidas de cuidado, que lograron la reducción de los contagios en el distrito.

"Aquí tuvimos una campaña antivacunas que fue lapidariamente derrotada", resaltó el mandatario, que compartió la conferencia de prensa con el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollán.

También confirmó que a partir de hoy habrá "vacuna libre" contra el coronavirus para mayores de 30 años en todo el territorio bonaerense y notificó además que se abrió la inscripción de la vacunación para "chicos y chicas de entre 13 y 17 años con comorbilidades".

El mandatario indicó que el Gobierno bonaerense empezará con la "logística" para poner en marcha el proceso de inmunización de esa franja etaria para cuando estén "aprobadas" las vacunas respectivas.

"Disponemos en la República Argentina de dos vacunas candidatas para menores de 18 años, pero todavía no están aprobadas; son Moderna y Sinopharm, que ya se está aplicando en su país de origen a menores de 18 años, pero no está aprobada por la Anmat", aclaró.

“Los que se vacunan protegen a los demás”

Kicilof consideró que "hoy tenemos una voluntad de vacunarse muy extendida, quedan aún los que no quieren o dicen que escucharon a tal comunicador decir que era venenosa". Pero remarcó que "los que se vacunan protegen a los demás, los que se resisten a vacunarse se perjudican a sí mismos y a los demás, nadie tiene derecho a perjudicar a los demás, por eso vuelvo a convocar a que se inscriban en el plan de vacunación".

Confirmó que continuará hasta el próximo viernes la vacunación en estaciones de trenes para aquellos grupos etarios con vacuna libre. Será en las estaciones de San Isidro, San Miguel, José c. Paz, Caseros, González Catán, Merlo, Moreno, Temperley, Florencio Varela y Quilmes.

El gobernador dijo que "logramos más ciudades bonaerenses protegidas", ya que se incorporaron 10 distritos a los 69 donde la vacunación superó el 95% de los inscriptos.

"Tenemos 79 municipios donde prácticamente completamos la vacuna a mayores de 18 años con una dosis", afirmó, y enumeró que esa nueva decena son Coronel Dorrego, Bolívar, Lincoln, Trenque Lauquen, Chascomús, Ramallo, Exaltación de la Cruz, Lobos, Carmen de Patagones y Saavedra.

"La pandemia está entre nosotros, tenemos que seguir cuidándonos, no aflojar con los cuidados. El virus contagia y las nuevas variantes contagian mucho más. Estas variantes nos pueden hacer retroceder rápidamente. Necesitamos demorar el ingreso de la variante Delta y es lo que estamos haciendo: avanzar con la vacuna y reducir las restricciones", afirmó.

Consultado sobre las clases presenciales tras el receso escolar, Kicillof apuntó que "en la Provincia quedan 13 de los 135 distritos sin presencialidad; en el resto está permitida la actividad presencial".

"En las próximas semanas suponemos que vamos a estar en Fase 3 en toda la Provincia, con lo cual el anuncio es que vamos a seguir cuidándonos y todos estarían en condiciones de volver a la presencialidad tras las vacaciones", confirmó.

“En Junín triunfó el trabajo”

Desde el bloque de Juntos por el Cambio de Junín, expresaron: “La ciudad de Junín alcanza esta semana el ansiado pase de Fase 2 a Fase 3, tras lograr el objetivo de bajar los 500 casos de Covid en los últimos 14 días. A pesar de la intención del Frente de Todos de cerrar todo, de que no haya vuelta a la presencialidad en las escuelas y que se continúe con el cierre de los comercios sin ningún tipo de posibilidad de apertura, quedó demostrado que el camino era escuchar a los vecinos, ponerse de su lado, darle la posibilidad de trabajar, y entender que la flexibilización de las actividades comerciales y de los horarios no implicaba necesariamente el crecimiento exponencial de casos”.

“Vale decir que en Junín rige desde hace un mes una flexibilización de actividades económicas que fue trascendental. La medida dispuesta por el Gobierno de Junín, cuestionada por el Frente de Todos, y nacida de escuchar las necesidades de los mismos vecinos, fue fundamental para que hoy distintos sectores comerciales pudieran continuar abiertos y paliando el difícil momento con lo mejor que saben hacer: trabajar”, sostuvieron.

“Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, esta apertura demostró que no fue un impedimento para que se lograra una baja concreta en la cantidad de casos positivos que hoy estamos viviendo con una baja progresiva que lleva ya 8 semanas consecutivas”, concluyeron.