Presentaron la Confederación de Trabajadores y Empleadores

El viernes se presentó en Junín la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), con el anfitrión Alejandro Franco, quien subrayó que “la CTE busca una reforma real”.

La CTE es conducida a nivel nacional por Marcelo Peretta, quien a su vez es también el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.

Durante la conferencia realizada en nuestra ciudad, Peretta destacó: “Necesitamos un sindicalismo distinto. Hay cada vez menos trabajo registrado; necesitamos recuperar la cultura de trabajo”.

En ese sentido, criticó a los gremios tradicionales y pidió trabajar en conjunto con las empresas.

“Los grandes sindicatos se siguen imponiendo y no hay ayuda para fortalecer a los nuevos gremios. No puede ser que los repartidores no tengan sindicato. Y hay que trabajar con las empresas: no puede ser que en Junín se aplique un convenio de Buenos Aires. Hay que regionalizarlos”, resaltó.