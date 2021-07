Hacer frente a la cepa Delta

Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, consultado sobre las vacunas aprobadas, el Dr. Alejandro Chirino (MP 7420) aseguró que “las vacunas que se utilizan en nuestro país han demostrado un buen perfil de seguridad en los ensayos de aprobación y también en el monitoreo de los efectos adversos durante la campaña de aplicación. Desde nuestra Asociación podemos afirmar que no se han registrado, hasta el momento, efectos adversos que lleven a cambiar las recomendaciones de vacunación”.

Sobre la aplicación de las dos dosis y la nueva variante, destacó: “Los ensayos clínicos donde se comprobó la eficacia de las vacunas, fueron realizados con un intervalo de dosis estipulado, de entre 3 y 4 semanas. Si bien hay algunos estudios que demuestran que prolongar el intervalo entre las dosis podría no afectar la efectividad final de las vacunas, son datos insuficientes para afirmarlo de forma categórica. Además, sabemos que una sola dosis tiene menor efectividad para reducir la mortalidad. Como complemento de esto, que sin dudas es el gran problema a nivel mundial, surgen las dificultades para la provisión de las vacunas”.

“Si el flujo de estas fuera el ideal, las segundas dosis no deberían retrasarse. Sin embargo, ya se están desarrollando en nuestro país diversos estudios destinados a arrojar luz sobre la combinación de primera y segunda dosis de distintas vacunas y se espera que en el corto plazo contemos con más información sobre esta posibilidad y la mejor manera de implementarla”. Además, indicó, “ante la inminente llegada de la variante Delta del SARS-CoV2 y una posible tercera ola, es importante aclarar que los datos muestran que la eficacia de una sola dosis de cualquier vacuna es muy inferior para reducir severidad y mortalidad con esta variante, comparada con cualquier otra. Por lo tanto, es necesario tener el esquema completo de vacunación con 2 dosis para que el efecto protector sea elevado. De aquí la importancia de completar los esquemas lo antes posible”.