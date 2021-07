Pablo Petrecca: “El sistema de fases quedó obsoleto”

-¿Qué lectura hace de las tensiones bonaerenses en Juntos por el Cambio?

-Destaco la importancia de trabajar juntos y unidos. La unidad es algo que hay que construir a diario y lo más importante es mantener esa unidad. Creo que el gesto de Jorge Macri (el intendente de Vicente López) habla, una vez más, de la clase de dirigente que es, de su liderazgo, de la responsabilidad de ser el presidente del PRO y de haber tomado esta decisión de bajarse para privilegiar la unidad y que no haya conflictos innecesarios. Valoro muchísimo este gesto y estoy convencido de que hay que trabajar con una lista de unidad. En caso de que eso no se dé, bienvenidas las dos personas que encabezan las listas, como lo son Diego Santilli y Facundo Manes.

-Manes es un neurocientífico, ¿le parece importante que personas que no provienen de la política se involucren en la gestión pública?

-Siempre es bueno, soy un convencido y creo que la única forma de lograr cambios es participando. Y hay que hacerlo desde adentro, porque uno desde afuera puede opinar o establecer teorías, pero cuando uno quiere transformar la realidad lo tiene que hacer desde adentro, involucrándose, metiendo los pies en el barro, caminando los barrios, viendo las distintas realidades. Cuando ves las herramientas con las que contás, la realidad es otra. La única forma de cambiar la realidad del país es que más actores con valores éticos, morales, que crean en la República, en la democracia, en la independencia de los poderes, se involucren y sean protagonistas.

-El hecho de que Jorge Macri se haya bajado, ¿es un gesto de debilidad o de fortaleza?

-Es un gesto de grandeza. Las internas tienen que discutirse al interior de los espacios. Estamos en un momento del país muy complejo, hemos pasado los 100 mil muertos, hay un fuerte incremento de la pobreza, está destruida la economía del país, estamos atravesando situaciones de mucha angustia y a nadie le interesa asistir a discusiones de un partido político, mucho menos hablar de 2023, que está lejísimo. Tenemos la responsabilidad de gestionar en la pandemia, en momentos en los cuales la sociedad está con mucha angustia, temor e incertidumbre. Tenemos que trabajar todos para construir esperanza y llevar las mejores soluciones a nuestra gente. Y Jorge lo que ha hecho es dejar esta discusión de lado, porque no es el momento, y luego privilegiar la unidad de Juntos por el Cambio, para poder ganarle al kirchnerismo y a la intromisión de La Cámpora en los Gobiernos nacional, provincial y local, sabiendo la forma de trabajar que tiene La Cámpora, de pasar por encima a las instituciones, de querer adueñarse del Estado.

-¿En Junín podría haber lista de unidad?

-Los tres partidos que integramos Juntos por el Cambio creemos en la unidad. Ahora si los dirigentes nacionales no logran una lista de unidad, esto puede hacer que tengamos que pasar por una interna, tanto en lo local como en lo seccional. Estoy trabajando para que en Junín y en la Cuarta Sección haya listas de unidad y también en el ámbito provincial. En caso de que eso no se logre iremos a una PASO.

-¿Cree que el votante va a priorizar más la Salud o la Economía?

-La sociedad va a elegir y va a analizar todas las variables que afectan su vida cotidiana, con la afectación de la pandemia, que nos ha puesto en jaque a todos, que no se puede evitar, sin duda, pero también tiene que ver con decisiones que se han tomado, que marcan un cambio en el día a día de cada vecino, como por ejemplo poder trabajar, circular. Creo que esta elección es crucial para el destino del país. Estoy muy preocupado por un Gobierno que se ha puesto del lado de los que violan los derechos humanos, de países que coartan la libertad, cuando el mundo va por otro lado. Lo económico siempre es un tema muy importante, estamos viendo números alarmantes de empresas que han cerrado, de empresas que se van del país. En el ámbito local hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance como Gobierno para defender las fuentes laborales y, más allá de algunas pérdidas que hemos tenido, donde fue imposible intervenir, como en los hoteles, con el resto hemos trabajado muchísimo con la empatía que nos ha caracterizado y la escucha permanente, sin hacer ninguna locura, porque nadie quiere poner en riesgo la salud. Hoy cientos de juninenses pueden trabajar, cientos de juninenses no han cerrado las puertas de sus locales gastronómicos, gimnasios, estudios de danza o actividades comerciales porque hemos estado siempre presentes, del lado de los juninenses. Siempre estuvimos del lado del trabajo y hemos escuchado, con empatía, con datos. Las decisiones que tomamos sin duda han protegido muchas fuentes laborales y si no hubiésemos tomado las medidas que tomamos, hoy habría muchas persianas bajas y muchos juninenses sin poder llevar el sustento a sus hogares.

-Junín está entre las ciudades de la Provincia con más fallecidos por Covid.

-Es un tema que tendrá que explicar el área de Salud, personas que tengan más conocimiento sobre este tema. Sí sé que Junín tiene un sistema de Salud muy fortalecido, especialmente privado, que no solo abasteció el 70% de las internaciones por Covid, sino que también abasteció las internaciones de la Región. Además, el Hospital también dio respuestas a Junín y las distintas zonas. No soy médico para poder analizar esta situación. Sí me llama la atención que se han dado, en su mayoría, cuando la vacuna estaba vigente y se estaba aplicando. Quizás tenga que ver con el retraso de las segundas dosis, con las distintas comorbilidades de las personas, sinceramente habrá que analizarlo mejor, con personas dedicadas a la Salud.

-Hay quejas de comerciantes por el impacto de la obra del puente bajo nivel de calle Rivadavia.

-Primero hay que pensar en la ciudad que queremos, desde lo estratégico, tener una mirada global y luego una mirada particular. Cuando hacés una determinada obra tenés que ver también las consecuencias y lo que no podés dejar de hacer es escuchar y trabajar en conjunto con los vecinos y las entidades, para que la obra tenga el menor impacto posible. Hemos aceptado la obra, pero no hay que hacer las cosas a los empujones, sino que hay que buscar las mejores alternativas. Estoy trabajando muchísimo con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, para tomar acciones en conjunto y lograr el menor impacto social, económico y ambiental, por lo que en los próximos días estaremos tomando algún tipo de decisión en conjunto, que estaremos comunicando a la sociedad y a los sectores más afectados, que son los comerciantes y vecinos de la zona.

-¿Confía en gestionar nuevas obras para Junín?

-Sí, por supuesto, siempre van a encontrar en mí a un intendente que golpea las puertas hasta el cansancio. Lo del Teatro Italiano es un ejemplo, porque es un trámite que iniciamos en 2018. Y gracias a la continuidad de las políticas públicas podemos dar el anuncio de esta inversión de casi 12 millones de pesos para recuperar el patrimonio histórico y cultural de la Ciudad. Es verdad que en cierto punto tenemos respuestas y en otros, no. Pero en donde hay respuestas las aceptamos y donde no las hay seguimos insistiendo, pero va a seguir habiendo obras. Hay una obra que tiene que ver con el esfuerzo de los juninenses y la buena administración de los recursos locales, que se realizará con fondos exclusivamente juninenses, que es la cuarta planta de gas, una obra que se entierra, que no se ve, que no se va a poder disfrutar como el Parque Central u otras obras que son visibles, pero que los vecinos van a poder disfrutar después prendiendo el calefactor, con la llegada del gas a distintos barrios. Esta cuarta planta de gas nos va a permitir extender las conexiones a 5 mil nuevos usuarios, así que es una obra que nos llena de orgullo.

-¿Cree que la vacunación va a derrotar al virus?

-Estoy convencido de que la puerta de salida es la vacuna, pero también sé que tenemos que convivir con esta situación, con los testeos y con esta administración que venimos haciendo de la pandemia. Pero hay que empezar a recuperar la normalidad. El camino no es la restricción, el camino es la vacunación, que como país tengamos todas las vacunas, todas las posibilidades, que dejemos de lado discusiones que no tienen sentido y demoraron siete meses el poder contar con otro tipo de vacuna, por una mala planificación del Gobierno y una cuestión ideológica. Si esto avanza bien y si el Gobierno cumple con lo pactado, entre la primavera y el verano vamos a estar con la población vacunada y con una inmunidad que nos permita volver a la normalidad. No sé si continuaremos o no con barbijo o qué cosas vinieron para quedarse dentro de esta nueva normalidad, pero tengo esperanza en que el próximo verano recuperemos un poco la normalidad. La Educación es una prioridad, no podemos seguir teniendo las escuelas cerradas, es clave volver a la presencialidad, con burbujas, con protocolos. Es clave que el Gobierno provincial entienda lo que está pasando en cada municipio y que modifique el sistema de fases, que ha quedado totalmente obsoleto y que hoy está dejando a Junín afuera de la presencialidad por un capricho, por una fase que ya está obsoleta. La única forma de salir de esto es hacerlo juntos, escuchar a los municipios y trabajar juntos con la Nación y la Provincia, porque de esto depende el futuro de la Argentina.