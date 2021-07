A 5 años del cierre de Ferrobaires, Trenes Argentinos busca conectar más localidades

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mantuvo esta semana un encuentro con varios ministros de Nación, entre ellos Alexis Guerrera de Transporte.

En ese marco, abordaron el regreso del tren de pasajeros a La Pampa desde Once (ramal Sarmiento) que, beneficiará a 24 localidades dentro de la provincia de Buenos Aires.

En esa línea, según precisaron desde esa Provincia, Ziliotto y las autoridades de Transporte “acordaron trabajar en forma coordinada entre los Gobiernos provincial y nacional, a partir de la planificación del Estado nacional para extender ramales hacia el interior”.

“En cuanto al servicio ferroviario, se estableció que -en una primera etapa a desarrollarse durante este año-, el objetivo es llegar con los trenes de pasajeros a la localidad de Pehuajó desde CABA”, sostuvieron.

“Vale mencionar que la reactivación de la circulación de los trenes de pasajeros está actualmente atravesada por el proceso de estatización de la infraestructura ferroviaria y el servicio de cargas que, en estos momentos, está en manos de Ferroexpreso Pampeano”, agregaron.

Por otra parte, este jueves, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, participó de una reunión con las intendentas de General Pico, Fernanda Alonso, y de Ing. Luiggi, María Patricia Lavin, junto a la coordinadora de la CNRT de La Pampa, Mariel Schwert.

Dentro de la agenda del Plan de Modernización del Transporte, Trenes Argentinos Operaciones tiene incluido el restablecimiento del servicio de larga distancia a Santa Rosa y General Pico, además de poder implementar y desarrollar el Tren de Cercanía dentro de la provincia vecina.

Cabe destacar que el servicio que parte desde la estación Once es uno de los más limitados y más importantes para la Región, ya que conecta a varias ciudades principales con un gran caudal de pasajeros.

En 2014, la empresa Ferrobaires oficializó la suspensión definitiva del servicio Once – Lincoln, ya que en diciembre de 2013 -según trascendidos- la locomotora titular no cumpliría con las condiciones de seguridad requeridas por la Secretaría de Transporte de la Nación.

Tras la recuperación de un puente destruido por la inundación de 2015, actualmente las formaciones de Sofse -con el tren chino- opera con servicio reducido entre Once y Bragado, una localidad clave porque desde ahí se bifurcan dos ramales hacia General Pico y Santa Rosa.

Dentro del ramal General Pico, ciudades como Los Toldos, Lincoln, General Pinto y General Villegas, con paradas intermedias, quedaron desconectadas con el transporte ferroviario de pasajeros.

En el ramal Santa Rosa, el tren dejó aisladas a las ciudades bonaerenses de 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, entre otras, con paradas intermedias.

El cierre de Ferrobaires

El choque entre una formación de pasajeros y un tren carguero en Rawson (Chacabuco), el 30 de junio de 2016, llevó a la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, a terminar las operaciones de Ferrobaires, el nombre comercial de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial.

En su mejor momento, Ferrobaires trasladó anualmente a 1,5 millones pasajeros desde Plaza Constitución, Retiro y Once hacia más de 30 destinos de toda la Provincia. Su cierre definitivo dejó incomunicados a más de 100 pueblos y a 600 mil usuarios.

Recién a mediados de 2019 la Provincia volvió a conectar a sus municipios a través de las vías, aunque los trenes ya no eran propios. La empresa estatal Trenes Argentinos retomó esos servicios y Ferrobaires dejó de existir formalmente el 15 de marzo de 2018, tras 25 años de conflictiva existencia.

Ramal Roca

En diciembre de 2012 el servicio entre Constitución, 25 de Mayo, Bolivar y Daireaux fue el primer ramal en dejar de funcionar. La vulnerabilidad de este trayecto había llegado al colapso total.

En los escasos y erráticos viajes realizados se presentaron sucesivos problemas (fallas de la locomotora, problemas de superestructura de vía, y hasta un choque con un camión) que devinieron en el peor final: el tren fue suspendido hasta nuevo aviso.

Lo alarmante del caso no es solo la falta del tren de pasajeros, sino que el sector Empalme Lobos-Bolívar no cuenta con trenes de carga, por ende el trencito de Ferrobaires era el único que desafiaba las malezas y las "mantenía a raya" día tras día.

Tras casi dos años de suspensión, volvía a operar el servicio de pasajeros solo hasta a 25 de Mayo, ya que la traza del sector 25 de Mayo-Bolívar continuaba abandonada (entre Bolívar y Daireaux circulan trenes de carga). El 30 de junio de 2016, todos los servicios de la empresa Ferrobaires quedaban detenidos “hasta nuevo aviso”.

En 2017, tras permanecer un mes inactivo, el servicio Constitución – Saladillo – General Alvear volvió a funcionar, pero en 2018 a raíz de un descarrilamiento, el servicio se encuentra suspendido hasta nuevo aviso.

En la actualidad, el Roca, desde Constitución llega hasta Mar del Plata, Bahía Blanca y Pinamar. Desde 2016, se encuentra suspendido el servicio a Tandil.

Línea San Martín

El 27 de febrero de 2015, la formación cero kilómetro de la empresa Sofse con material chino comenzó a realizar el recorrido entre Retiro, Chacabuco, Junín, Alberdi y Rufino, provincia de Santa Fe.

Cabe destacar que en paralelo, el servicio de Ferrobaires (Retiro – Junín) circuló hasta el 30 de junio de 2016 cuando fue desafectado de los rieles por un accidente ocurrido en la localidad de Rawson.

En febrero de 2017, el servicio habilitado de Trenes Argentinos, dejó de llegar hasta la localidad santafesina producto de las inundaciones que anegaron las vías a la altura de la Laguna La Picasa, cuya obra de recuperación será habilitada próximamente.

De esta manera, desde ese año y a la fecha, el recorrido se redujo hasta Junín, con paradas intermedias que se fueron sumando con el correr del tiempo como Franklin, Rivas, Castilla, Rawson y O’Higgins.

Tras una reunión mantenida este mes, entre el Sindicato La Fraternidad y autoridades de Trenes Argentinos, se garantizó que -cuando quede habilitado el paso ferroviario sobre la laguna La Picasa- el convoy llegará hasta Justo Daract (San Luis), con paradas intermedias como Rufino (Santa Fe) y Laboulaye (Córdoba).

Los servicios activos de Trenes Argentinos

En la actualidad, Trenes Argentinos opera cinco servicios que tienen terminales en la provincia de Buenos Aires, y un sexto que conecta el norte bonaerense, pero que termina en Córdoba y en Tucumán.

Constitución – Bahía Blanca, conecta Monte, Las Flores, Cacharí, Azul, Olavarría, General La Madrid, Coronel Suárez, Pigüé, Saavedra, Tornquist y Bahía Blanca.

Constitución – Mar del Plata, une Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, Sevigné, Dolores, General Guido, Maipú, Las Armas, General Pirán, Coronel Vidal, Vivoratá y Mar del Plata.

General Guido – Divisadero de Pinamar, va de General Guido (con conexión desde Constitución), Madariaga y Divisadero de Pinamar.

Retiro – Junín, une José C. Paz, Pilar, Mercedes P., Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O’Higgins y Junín.

Once – Bragado, va a Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vacarezza, Mechita y Bragado.

Retiro – Rosario y Retiro – Córdoba, que unen Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, con el sur de la provincia de Santa Fe y Córdoba.

Además, hay servicios de las líneas metropolitanas (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín) que conectan ciudades del interior como Cañuelas, Lobos, Mercedes, Chascomús, Capilla del Señor o Zárate.