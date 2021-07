Repercusiones del arco político

La cifra de fallecidos por coronavirus en Junín generó distintos lecturas en el arco político local, además de muestras de preocupación y consternación.

En este sentido, el secretario de Salud municipal, Carlos Lombardi, afirmó a este diario que “Junín no escapa a la crisis que vive el mundo y la Argentina en particular, que ha superado los 100.000 muertos por Covid-19, lo cual nos ubica entre los diez países con mayor número de fallecidos por millón de habitantes”.

Y el funcionario añadió: “El gran problema es no haber contado con la vacuna en tiempo y forma. Si las vacunas hubiesen llegado con antelación, sabiendo que son importantes para evitar casos potencialmente graves o mortales, probablemente hoy tendríamos menos cantidad de fallecidos”.

“Los números de mortalidad en Junín son los que muestran en promedio otras ciudades de la Región. Hoy estamos atravesando curvas en descenso, porcentajes de positividad en los testeos en descenso y porcentaje de ocupación de camas también en baja”, afirmó.

Y amplió: “Hay tres pilares fundamentales para combatir la pandemia: el cuidado preventivo, los testeos, en este sentido somos la ciudad que más testeos ha realizado en toda la Región, y la vacunación, que como ya sabemos está llegando lamentablemente de manera tardía”.

En la vereda de enfrente, el concejal del Frente de Todos, Maximiliano Berestein, afirmó a Democracia: “Es un tema que hay que manejar con prudencia, porque en el medio hay víctimas, hay familias que sufren muchísimo. Sin embargo, es evidente que Junín es una de las ciudades con más muertos por Covid, pese a que tiene un sistema de Salud pública y privada muy robusto”.

Y añadió: “Esto muestra que evidentemente no hemos tomado las mejores decisiones. Es muy importante proteger la salud, cuidar la vida de las personas y, en este contexto, promover la vacunación. Estamos haciendo el trabajo de visitar cada casa, motivando a los vecinos a que se vacunen. Debemos ser muy prudentes y no ser oportunistas. Hace mucho tiempo que les pedimos al intendente Pablo Petrecca y a su equipo de trabajo que se sumen a esta promoción, inclusive le pedimos que la página oficial del municipio, que es muy visitada, promueva y difunda cuáles son las postas de vacunación. Es necesario trabajar en equipo, tener diálogo, dejar las cuestiones políticas de lado y pensar cómo protegemos a las personas”.