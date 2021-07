Osvaldo Giapor: “Lo que se está reclamando muchísimo es bacheo”

Como representantes de las agrupaciones de todos los barrios, el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de Junín, Osvaldo Giapor, analiza cuál es la situación de la Ciudad, en general, y las principales necesidades de los diferentes sectores.

Según su análisis, la demanda más repetida tiene que ver con las calles. “Lo que se está reclamando muchísimo es bacheo porque hace mucho que no se arreglan las calles que tienen asfalto en Junín”, explica en diálogo con Democracia.

El histórico dirigente fomentistas asevera que esto ya fue planteado al intendente, quien “reconoció que hace bastante tiempo que no se hace nada y prometió que pronto se va a empezar con este tema”. Para Giapor, la importancia está dada en que el pavimento, cuando se rompe, “no tiene más arreglo”. Y agrega: “No queremos perder un asfalto que después va a ser imposible de arreglar”.

En tanto, lo que sucede en los lugares donde no hay pavimento, también es un tema a tener en cuenta: “En casi todos los barrios que las tienen calles de tierra, que son muchas todavía, están pidiendo que se las acomode”.

Gas natural

Otro tema de interés para muchos barrios de la Ciudad es la extensión de la red de gas natural. “Queremos saber si, con esa nueva planta de gas que se va a hacer, se puede seguir adelante”, indica Giapor.

Es que, cuando se inauguró la tercera planta, se suponía que se iba a poder cubrir más barrios, aunque finalmente solo pudieron conectarse los que ya tenían el caño maestro que pasaba por su domicilio. Ahora se busca que se siga extendiendo la red. “Esperamos que eso se pueda hacer -se ilusiona Giapor- por supuesto que va a llevar tiempo, no es algo de hoy para mañana, pero, mientras tanto, si nos dan la posibilidad de sumar aunque sea en algunos sectores específicos, sería ideal”.

Alumbrado público

Para los representantes de la Federación de Sociedades de Fomento, destacan que “mejoró muchísimo” el alumbrado público a partir de que se están llevando a cabo programas de recambio de luminarias por tecnología Led en los barrios céntricos, mientras que se trasladan las que se sacan de allí hacia los sectores periféricos.

“En lugares donde no había luminarias o en los que había pocas, se está incrementando la cantidad de columnas -señala Giapor-, se está avanzando. Dentro de poco el barrio 11 de Julio tendrá luminarias led, se va a seguir por Prado Español para hacerlo completo. Y lo más importante es lo que sucede en otros lugares, como Ricardo Rojas, donde se pusieron unas 25 luces y eso es un avance muy importante”.

La seguridad, en tanto, es otro ítem sobre el que los fomentistas afirman que hay mejoras. “Junín está muy bien en este tema -dice Giapor-, sigo pensando que, por ahí, desde la Justicia habría que trabajar un poco más en concordancia con la policía, porque se detiene gente que al otro día la vemos en la calle”.

Bacheo. Las máquinas reparando calles es una imagen que “hace mucho” que no se ve. En la Federación de Sociedades de Fomento observan que “lo que se está reclamando muchísimo es bacheo”. También “que se acomoden” las calles de tierra, “que son muchas todavía”.

Relación con el municipio

Finalmente, en referencia a la relación con el municipio, Giapor asegura que “antes de la pandemia era excelente, ahora es buena”. Y profundiza: “Hay algunas sociedades de fomento que se siguen quejando, pero todavía no podemos sentarnos a conversar todos juntos. Pero tenemos respuestas. A veces tardan, pero llegan. Hace un tiempo pedíamos por la poda, que finalmente vino, aunque parcialmente. Sacaron las máquinas que limpiaban las calles y pusieron el servicio manual, que no tiene la dimensión o la efectividad que nosotros pensamos que debería tener esa prestación, así que lo vamos a hablar con el señor Intendente”.

De acuerdo a su mirada, muchas de las demandas de los vecinos y los fomentistas no pueden ser respondidas como quisieran por la situación sanitaria. “Evidentemente, algunos retrasos deben ser consecuencia de la pandemia que no deja trabajar como corresponde, pero hay que buscar las formas”, afirma Giapor, para luego concluir: “Lo importante es que no está parado”.

Sociedades de Fomento

Osvaldo Giapor asegura que “las sociedades de fomento están prácticamente paralizadas por la pandemia”. Es que se vencieron los mandatos de muchas de las comisiones directivas de las entidades barriales y, si bien hay gente interesada en participar y sumarse en esos lugares, todavía no se pueden hacer los llamados a asamblea para renovar las autoridades.

“Lo que se está reclamando muchísimo es bacheo porque hace mucho que no se arreglan las calles que tienen asfalto en Junín”.

Osvaldo Giapor

“Es importante que haya muchos vecinos con ganas de involucrarse -agrega Giapor-, estamos a la espera de que pasemos a otra fase que nos permita hacer las asambleas, tal como se hizo en Martín Miguel de Güemes y en Capilla de Loreto, cuando se pudo”.

Asimismo, la situación es similar en la Federación de Sociedades de Fomento. “No se hace todo lo que quisiéramos. Estamos en constante comunicación con el Intendente y con la Dirección de Relaciones con la Comunidad, pero no se puede avanzar tanto por el tema que estamos viviendo con la pandemia”, concluye Giapor.