Paso bajo nivel: analizan alternativas para disminuir el impacto de la obra

Con la premisa de aminorar el impacto de la megaobra del paso bajo nivel de calle Rivadavia, técnicos del Ministerio de Transporte de la Nación estudian alternativas para que la interrupción del tránsito vehicular se produzca en el menor tiempo posible.

En diálogo con Democracia, Eduardo Diotti, titular de la Uocra de Junín, afirmó que los especialistas evalúan implementar desvíos para que el tren –tanto el proveniente de Retiro, en CABA, como el que llega a nuestra ciudad desde Mendoza- pueda parar unos metros antes de la estación.

“Con esto se arregla el 80 por ciento del problema”, afirmó Diotti, que ayer mantuvo un encuentro con técnicos del proyecto. Y aclaró que aún falta la aprobación de Trenes Argentinos.

“La obra sigue su curso. Ahora se están construyendo los vestuarios en el obrador”, afirmó. Y señaló que, en un primero momento, los trabajos demandarán al menos medio centenar de trabajadores de nuestra ciudad.

Audiencia

Por otra parte, tras el reclamo de algunos comerciantes de la zona, este diario pudo averiguar que está prevista la realización de una audiencia con comerciantes y vecinos de la zona, en la cual los técnicos brindarán detalles del proyecto, como por ejemplo cómo se va a realizar la interrupción del tránsito y hasta dónde llegaría el bajo nivel.

“No estamos en desacuerdo, nosotros queremos la unión de Junín, pero como dije en otras notas, no nos atendieron jamás. No nos dan explicaciones sobre la obra”, se quejó Diego Cullerton, en diálogo con TeleJunín. “Vamos a tener cero estacionamiento, cero vereda, quién va a venir a comprarnos”, agregó.

En tanto, el concejal Maximiliano Berestein afirmó a este diario que se trabaja para lograr el menor impacto social y ambiental y confirmó que abrirán instancias de diálogo con vecinos y comerciantes. “La obra viene a saldar una deuda histórica con la ciudadanía y además genera puestos de trabajo e inversión en la Ciudad”, resaltó.

“Se trata de generar políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad y no hay que olvidar que esto se da en el marco del plan nacional de desarrollo del sistema ferroviario”, indicó. “Hoy el tren está llegando a lugares donde antes no llegaba y en los talleres ferroviarios de Junín se van a reparar muchos trenes, por lo que el tránsito de formaciones va a ser más fluido y es necesario contar con un paso bajo nivel”, añadió.

“Esta obra va a beneficiar a aquella persona que tenga que ir desde la zona sur de la Ciudad, por ejemplo, al Hospital, o a los bomberos, que tienen que el cuartel en la zona sur y tienen que ir hacia la zona norte. Este proyecto está en el ideario colectivo de la Ciudad”, remarcó.

Detalles del proyecto

Cabe recordar que tras realizarse el proceso administrativo correspondiente, la UTE conformada por Lemiro Pietroboni SA -Sabavisa SA se adjudicó la millonaria obra, que contará con ciclovías y un paso peatonal, según consta en el nuevo proyecto, al que tuvo acceso Democracia.

Además, tendrá una doble mano bajo a nivel y el cruce bajo nivel estará destinado al paso de vehículos particulares, colectivos, ambulancias y fuerzas de Seguridad.

El proyecto estipula por debajo de los puentes ferroviarios la construcción de una calzada doble mano con un ancho por carril de 3,30 metros, con un separador central de 1,50 metros de ancho y 4,10 metros de altura.

Para la circulación peatonal se proyectan escaleras y una pasarela mediante rampas para personas con movilidad reducida que se desarrollan en coincidencia con la ciclovía, que contará con un ancho de 1,90 y la pasarela peatonal 1,50 metros.

El sistema de alumbrado público comprende tanto la iluminación de la avenida como de las rampas. En el túnel, habrá una iluminación diurna y nocturna. La iluminación diurna estará compuesta por reflectores ubicados bajo los puentes ferroviarios, peatonales y viales que forman el techo del túnel propiamente dicho. Se colocarán balizas intermitentes herméticas en el extremo del acceso al túnel con el pórtico de acceso y la señalización vial correspondiente.

Desvíos para autos

Durante la etapa de ejecución de la obra, se contemplará un plan de desvío y señalización de tránsito que disminuya y facilite la circulación a los transeúntes. Los trabajos en zonas de vías se realizarán sin interrupción del servicio.

Según se informó, la obra será ejecutada por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) Sociedad del Estado, una empresa que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, que está a cargo del pintense Alexis Guerrera.

En rigor, se trata de un proyecto nuevo, realizado por profesionales y técnicos de la ADIF y que se financiará con recursos del Estado nacional.

Según información obtenida por Democracia, el monto total estipulado para la obra es de $943.524.444 y el plazo calculado para la finalización es de 730 días corridos.