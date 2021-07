Dejarán de tomarles pagos anticipados a más de 11 mil monotributistas de Junín

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) excluyó de los regímenes de retenciones y percepciones a un millón de monotributistas bonaerenses que, de esa forma, dejarán de pagar adelantos vinculados al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Según pudo averiguar Democracia de fuentes del organismo provincial, en Junín -según el dato que difundió la AFIP- hay un total de 11.591 monotributistas y a todos ellos beneficiará esta medida.

Cristian Girard, director de ARBA, explicó que este beneficio “se suma al conjunto de medidas extraordinarias que dispuso el gobernador Axel Kicillof para acompañar a los contribuyentes desde el inicio de la pandemia y favorecer la recuperación productiva”.

“En la Provincia estamos comprometidos con la reactivación económica, que ya está en marcha gracias a un Estado presente que cuida y promueve la producción y el trabajo. La recuperación de los ingresos populares y del empleo nos permitirá consolidar ese crecimiento. En esa dirección apuntan los beneficios a monotributistas y el resto de las medidas tributarias”, aseguró Girard.

La eliminación de retenciones y percepciones favorece de forma directa a un millón de monotributistas bonaerenses, incluyendo autónomos, cuentapropistas, comercios, microempresas, pymes, etc., quienes dejarán de efectuar pagos anticipados de Ingresos Brutos.

El beneficio determina que los contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos no resultarán pasibles de las retenciones y percepciones dispuestas en los regímenes especiales de recaudación, por el plazo de 5 meses.

De ese modo, por ejemplo, ya no se les aplicarán retenciones sobre movimientos en cuentas bancarias u operaciones con tarjetas de crédito, así como tampoco percepciones cuando realicen una compra a sus proveedores.

Esas retenciones y percepciones operan como un pago a cuenta de lo que se debe tributar por Ingresos Brutos, de manera que el beneficio consiste en eliminar directamente los anticipos del impuesto, evitando también la acumulación de saldos a favor con el fisco.

Vigencia

La medida comenzó a regir este mes, y si bien se prevé que finalice el 30 de noviembre de este año, los contribuyentes alcanzados podrán mantener el beneficio de forma permanente si optan por adherir al régimen simplificado de Ingresos Brutos que ARBA pondrá en marcha en las próximas semanas.

Ese nuevo esquema generará una simplificación tributaria, ya que posibilitará a quienes adhieran pagar en una misma cuota mensual unificada el monotributo e Ingresos Brutos. A la vez, sumarán como beneficio el hecho de no tener que presentar más declaraciones juradas ante ARBA, así como la eliminación definitiva de retenciones y percepciones.

Beneficios

La AFIP estableció que ningún monotributista será dado de baja de oficio del régimen por la falta de pago de sus obligaciones durante los períodos de mayo, junio y julio, a través de la Resolución General 5025/2021, publicada en el Boletín Oficial.

El organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont también suspendió las exclusiones de oficio correspondientes a julio.

La RG garantiza que ningún monotributista sea dado de baja del régimen por falta de pago ni sea excluido, mientras se perfeccionan los cambios previstos en el proyecto de ley de alivio fiscal para pequeños contribuyentes que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Como parte de las medidas para garantizar que los pequeños contribuyentes puedan acceder a los distintos beneficios previstos en el proyecto de ley, la AFIP definió que la recategorización de los monotributistas prevista para julio se habilite una vez que finalice el debate parlamentario.

Para acompañar la iniciativa que se debate en el Congreso, el organismo también prorrogó el vencimiento del monotributo del 25 de junio último al 5 de agosto próximo.

Asimismo, hasta el 31 de julio estarán habilitados una serie de beneficios previstos en el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes.

Las herramientas habilitadas para aquellos contribuyentes que hayan comunicado su exclusión o renunciado al monotributo para convertirse en autónomos entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, son la posibilidad de adherir nuevamente al régimen simplificado o acceder a una reducción del saldo técnico de IVA.

El procedimiento para solicitar los beneficios se realiza a través de la página web.