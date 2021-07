Reportaron 37 nuevos casos de Covid en Junín y hubo otros 2 fallecimientos

La Secretaría de Salud informó en la mañana de ayer que se registraron 24 casos de coronavirus en Junín, de 89 muestras analizadas y que hubo dos fallecidos.

Además, se sumaron 13 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico (sin testeo).

Asimismo, hay 75 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios, y 556 juninenses contagiados activos. También, se registran 396 personas fallecidas de Junín desde que se desató la pandemia.

Se informó que 61 personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19; y que se sumaron 152 sospechosos.

En la Provincia

Un total de 6119 casos positivos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en la provincia de Buenos Aires, por lo que los contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevaron a 1.906.792, según informó el Ministerio de Salud bonaerense.

La cartera sanitaria precisó, además, que los fallecidos suman 49.833 personas y remarcó que el martes la totalidad de vacunados fue de 112.561, sobre un padrón de inscriptos de 10.112.223.

En ese marco, se detalló que el total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense llega a 9.797.351, de las cuales 7.853.258 corresponden a la primera dosis y 1.944.093 a la segunda.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires recordaron que todas las personas mayores de 18 años pueden inscribirse en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ para recibir la vacuna contra la Covid-19.

En tanto, los mayores de 35 años, trabajadores de la Salud, la Educación y las fuerzas de Seguridad, mayores de 18 años con comorbilidades y embarazadas cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada "Vacunación Libre".

Ese grupo priorizado puede dirigirse sin turno a cualquiera de los 400 puntos en donde se aplican los inmunizantes contra el coronavirus solo con DNI que acredite domicilio en la Provincia y recibir su primera dosis.

No se pierden los turnos

El Ministerio de Salud bonaerense recordó que quienes no pudieron asistir a vacunarse contra la Covid-19 en la fecha indicada pueden hacerlo con el turno vencido en cualquier vacunatorio cercano a su domicilio.

En un comunicado, consignó que en la provincia de Buenos Aires los turnos no se cancelan, ni se vencen y el único requisito para poder inmunizarse es presentar el DNI y el comprobante del turno que expiró de la persona que se había registrado en la web www.vacunatepba.gba.gob.ar o en la aplicación VacunatePBA, y que no pudo concurrir el día citado.