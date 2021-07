El regreso de las clases presenciales en Junín, un eje de debate en el Concejo

Si bien fue aprobado por unanimidad, el tema de clases presenciales en Educación, durante la pandemia, sigue originando debate y fue así también ayer, en la octava sesión ordinaria del año.

Un pedido particular, en este caso del grupo “Padres Organizados Junín”, al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Concejo Deliberante, fue aceptado por todos los ediles presentes, pero desde el Bloque Frente de Todos aclararon que ellos si bien acompañaban y comprendían la inquietud de este grupo de padres, eso no significaba que en Junín fuera a haber clases presenciales, porque eso dependía del número de Fase en que se encontrara el Distrito, según lo establecido por el área de la Salud y no Educación, de acuerdo a parámetros sanitarios.

Ediles de Juntos por el Cambio, como Melina Fiel y Cristina Cavallo hablaron durante la sesión destacando que la presencialidad en el dictado de clases era necesaria, lo cual podía darse en Junín ya que estaban bajando los casos, después del receso escolar.

“Celebramos como bloque este acompañamiento a los padres organizados”, dijo Cavallo, acotando que los chicos de sectores más vulnerables habían sido los más perjudicados por la virtualidad en Educación y destacó el hecho de que hubiera un alto índice de vacunación entre los docentes.

Por su parte Manuel Llovet, desde el mismo bloque oficialista, dijo que en los barrios podían verse chicos con dificultades para aprender de manera virtual, con solo un celular de por medio y con Internet cortándose.

Opinó que el Gobierno provincial debería haber cambiado el calendario escolar. “¿De qué vacaciones estamos hablando? Los chicos no van a la escuela, los que tienen más problemas sociales, no les sirve lo virtual”, apuntó.

En cuanto a vacunación, el concejal de Juntos por el Cambio dijo que celebraba la vacunación con la primera dosis de vacuna contra el Covid, pero que esta había llegado tarde y que faltaban las segundas dosis por llegar.

“No se puede atar a los chicos a un sistema de fases. La escuela no contagia, habrá que tocar otras cosas, pero no la escuela”, propuso.

¿De qué depende?

La edil Lourdes Pedroza (Frente de Todos) apuntó que su bloque acompañaba el pedido del grupo de padres preocupados por la falta de presencialidad en las clases, sin importar si eran 1 o 100 padres, pero también acotó que había padres opinando que había que seguir cuidándose.

“Es importante para nosotros acompañar esta inquietud, pero esto no implica que va a haber presencialidad. Que haya o no, depende de que todos se cuiden, de las fases y del Intendente.

Respetemos el sistema de fases que lo define Salud, no Educación”, aclaró.

Destacó la labor docente, que seguía estando presente en la virtualidad, y a aquellos que buscaban estrategias para cada alumno en particular.

“Estamos todos en pos de la presencialidad, felicito a la ciudad de Arenales que hoy comienza la presencialidad (en las clases)”, dijo.

Victoria Muffarotto, al respecto, manifestó que era genuino el deseo de que los chicos volvieran a tener clases presenciales, pero recordó que había algunos dirigentes que no habían respetado las fases para el cuidado, como el mismo intendente Pablo Petrecca, cuando las flexibilizó.

La edil se mostró indignada por lo que consideró un uso político del reclamo de padres, por parte de aquellos que pertenecían a una fuerza política “que hizo percha el sistema de conectividad e igualdad”, durante el Gobierno anterior de Macri y Vidal.

Armas a Bolivia

El concejal Rodolfo Bertone (Frente de Todos) propuso el tratamiento sobre tablas de un “Repudio a la venta de armas argentinas al Gobierno de Bolivia para reprimir las protestas”, señalando a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como responsable del accionar de la Gendarmería.

Adrián Feldman (Juntos por el Cambio) opinó que como todavía no se sabía lo que había pasado, “no sabemos cuál es la verdadera historia”, “todavía se están recolectando pruebas” dijo, no acompañaban este repudio, apuntando también a que podía tratarse de una operación de prensa a los efectos de perjudicar a políticos argentinos que se encontraban en la oposición.

El repudio no fue aprobado, ya que no se logró los dos tercios de los votos, solo 10 afirmativos, sobre un total de 20 concejales.

Vacunación

Sobre tablas, Maximiliano Berestein hizo alusión al proyecto que promocionaba la vacunación contra el Covid-19 en los clubes deportivos de nuestra ciudad, para mayores de 18 años. El edil del Frente de Todo dijo que la vacunación era el camino hacia la nueva normalidad.

Destacó que Junín ya sea considerada como Ciudad Protegida, con todos inscriptos vacunados con al menos una dosis, pero que todos los mayores de 18 años podían acercarse a las postas de vacunación para recibir la primera dosis.

El doctor Javier Prandi, de Juntos por el Cambio, dijo que iban a acompañar este pedido ya que venían planteando la necesidad de la vacunación en toda la población y en Junín, en particular, por lo que estaban contentos que así fuera, e instaban a que se siguiera avanzando, también hacia la segundo dosis, para “cada persona tenga los anticuerpos necesarios para poder hacer frente a este virus”.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

Despachos

Los despachos que ya tenían el visto bueno por parte de las respectivas comisiones, fueron aprobados por unanimidad.

Entre ellos la solicitud al Ejecutivo para que contemplare la posibilidad de instrumentar en la página web de la OMIC una pestaña para difusión del Registro “NO Llame” que implementaba la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

Al respecto, el edil Adrián Feldman advirtió sobre los delitos informáticos y como afectaban a la población, destacando que la investigación se hiciera por parte de agentes de la Fiscalía General al respecto. “Es un proyecto interesante que hará bien a la ciudad de Junín”, dijo.

Mientras, Carolina Echeverría (Frente de Todos) manifestó también su satisfacción para que todos pudieran contribuir a fin de impedir delitos informáticos, señalando lo mucho que afectaban a adultos mayores que confiados o por temor, brindaban información a los estafadores.

“El municipio tiene una gran tarea para llevar adelante a través de la OMIC. No tiene que quedar en una estadística, se trata de terminar con estos estafadores”, señaló, acotando que las denuncias podían hacerse también llamando al 144 o al 911.

Por mayoría

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la resolución manifestando “preocupación y revisión a las medidas que afectan la exportación de carne bovina”, a instancias del bloque Juntos por el Cambio.

Al respecto el edil Manuel Llovet hizo referencia a las últimas medidas del Gobierno nacional, respecto a una apertura gradual de las exportaciones de carne “que no estaba siendo efectiva”.

“La suspensión de las exportaciones de carne es una receta que ya se llevó adelante y que destruyó el stock ganadero. El precio de la carne es cada vez mayor y es porque Argentina es el segundo país con mayor inflación, después de Venezuela, afectada también por la presión impositiva y de los servicios”, dijo.

Opinó que lo mejor era que hubiera mayor producción de carne vacuna, mayor oferta por ende mejor precio, y más exportaciones, con más dólares ingresando a la Argentina.

Ante esto, José Luis Bruzzone (Frente de Todos) apuntó que su bloque no iba a acompañar este proyecto, porque no estaban de acuerdo con ningunas de las premisas que exponía ni tampoco con lo que se decía en su defensa.

Mencionó una situación anómala que había pasado en las exportaciones de carnes, que había sido advertida por el Gobierno, pero desoída por los implicados, dando lugar a esta medida de suspenderlas.

“Ciertos cortes no se pueden exportar, aumenta el precio de la carne, porque depende del precio de exportación”, advirtió el edil.

En cuanto a la referencia de que años anteriores se había aplicado “una receta” que había mermado el stock ganadero, Bruzzone negó que fuera así.

“La frontera de la soja avanzó y desplazó la producción ganadera. Hubo un avance incontenible de los pool de soja, que desde Juntos por el Cambio se celebró”, acotó.

Por su parte Victoria Muffarotto señaló que había críticas a la medida gubernamental, pero nadie proponía alternativas y lamentó que en Argentina no se pueda hacer un plan para que todos puedan acceder a la carne, a precios razonables, y que los ganaderos puedan exportar también.