Confirmaron 70 nuevos contagios de Covid-19 en Junín y 583 casos activos

En línea con el sostenido descenso de los casos de coronavirus en Junín, se informaron ayer 70 nuevos contagios (anteayer no se informaron, por lo que la cifra corresponde a dos días), mientras que el número de activos es de 583 cuadros.

Del total de muestras: 92 resultaron negativas y 54, positivas. Además, se suman 16 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Se suman además 177 sospechosos, de los cuales 22 son contactos estrechos de pacientes con Covid.

Se informó a su vez que recibieron el alta 137 personas de nuestra ciudad, que se consideran recuperadas. Además, fallecieron tres personas de nuestra ciudad.

Como informó este diario, en la última semana se contabilizaron 317 casos de coronavirus en esta ciudad, mientras que en la semana anterior se habían sumado 435, situación que marca el sostenido descenso de los casos.

Sin embargo, en la medición de la cantidad de decesos por Covid cada 100.000 habitantes, de los 135 distritos bonaerenses, solo cuatro tienen cifras más altas que Junín.

De acuerdo a las estadísticas oficiales de la provincia de Buenos Aires, la localidad más comprometida en este aspecto es Leandro N. Alem, con 556 fallecidos cada 100.000 habitantes, seguida por Bragado (465), Balcarce (433), General Villegas (423), Junín (416), San Cayetano (397), Avellaneda (389), Morón (384), Tres de Febrero (383) y San Fernando (379). Estos diez distritos, junto con otros cuarenta, están bastante por encima de la tasa de mortalidad provincial, que es de 278.

Vacunas y defensas

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, anunció ayer que la provincia de Buenos Aires participó de un estudio que refleja que las vacunas Sputnik y Sinopharm "tienen una gran respuesta al linfocito T", lo que implica que la defensa contra el coronavirus "va a perdurar en el tiempo".

"Tuvimos una reunión con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, donde se hizo un primer análisis del efecto de la enfermedad y las vacunas. Notamos una excelente respuesta en la activación de los linfocitos T ante las vacunas Sputnik y Sinopharm", adelantó el funcionario.

Allí, planteó que "la gran respuesta al linfocito T implica que, en esa línea, está lo que va a perdurar como defensa en el tiempo" y añadió que "quedan esos linfocitos de memoria que registran al coronavirus y lo guardan en la memoria".

"Cuando vuelven a tener contacto con ese virus, rápidamente generan anticuerpos y células 'killers' que matan al virus", explicó.

Para el funcionario, se trata de una "noticia muy buena" y contó que "próximamente se va a publicar este trabajo en el que la Provincia participó activamente junto al Conicet y Ministerio de Ciencia".

Terapias intensivas

Un estudio que analizó la supervivencia de los pacientes que ingresan a unidades de terapia intensiva por Covid en nuestro país mostró una dura realidad. El 57,7% de ellos no logra sobrevivir y sus posibilidades de hacerlo se reducen cuanto mayor es la sobrecarga a la que se halla expuesto el sistema de Salud. La investigación, que fue dirigida por la jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata, acaba de ser publicada por la prestigiosa revista médica The Lancet.

A cargo de la doctora Elisa Estenssoro, quien integra la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), el trabajo se basó en una muestra de 1909 pacientes con diagnóstico de Covid confirmado a través de un examen PCR que ingresaron entre marzo y octubre del 2020 en 63 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de distintos puntos del país.

De acuerdo con la investigación, publicada el 2 de julio en la sección The Lancet Medicine Respiratory, la edad promedio de los pacientes que fallecieron fue de 62 años (entre 52 y 70) y el 91,7% de ellos tenía comorbilidades; es decir enfermedades previas que complicaron su evolución.

Entre las comorbilidades más frecuentes de las que da cuente el estudio “Características clínicas y resultados de los pacientes con Covid-19 con ventilación invasiva en Argentina” se hallaron la hipertensión, (46,9%), seguida por la obesidad (44,4%) y la diabetes (29%).

Los investigadores determinaron también que el 87% de los pacientes desarrolló síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y el 50,6% de los fallecimientos se produjeron dentro de los 28 días.

Con respecto a los tratamientos, el estudio muestra que la ventilación con protección pulmonar se utilizó ampliamente y la duración media de esta fue de 13 días, pero también que al 61,1% de los pacientes se le aplicó la técnica de ponerles boca abajo (decúbito prono), método que aplica en los cuadros más graves.

En el estudio, los investigadores hicieron referencia también al impacto del estado del sistema sanitario sobre la tasa de sobrevida al señalar que “si bien el sistema de Salud en Argentina contó con buenos recursos en términos de equipos y consumibles”, en “los períodos de máxima demanda en las UTI, los pacientes tuvieron casi el doble de riesgo de mortalidad en comparación con los tratados durante los períodos de baja demanda”.